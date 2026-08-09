Giá SuperRare hôm nay

Giá SuperRare (RARE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0133, biến động 4.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RARE sang VND là ₫ 0.0133 mỗi RARE.

SuperRare hiện xếp hạng #950 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.98M, với nguồn cung lưu hành 825.48M RARE. Trong vòng 24 giờ qua, RARE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01266 (thấp) đến ₫ 0.0136 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 99,711.65758186576622360, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 260.46305527794340555.

Về hiệu suất ngắn hạn, RARE biến động 0.00% trong giờ qua và +11.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.30K.

Thông tin thị trường SuperRare (RARE)

Xếp hạng No.950 Vốn hóa thị trường ₫ 10.98M₫ 10.98M ₫ 10.98M Khối lượng (24H) ₫ 69.30K₫ 69.30K ₫ 69.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.30M₫ 13.30M ₫ 13.30M Nguồn cung lưu thông 825.48M 825.48M 825.48M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 82.54% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SuperRare là ₫ 10.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.30K. Nguồn cung lưu hành của RARE là 825.48M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.30M.