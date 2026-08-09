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Giá SuperRare theo thời gian thực hôm nay là 0.0133 VND. Vốn hoá thị trường của RARE là 10,978,874.270647975713 VND. Theo dõi cập nhật giá RARE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá SuperRare theo thời gian thực hôm nay là 0.0133 VND. Vốn hoá thị trường của RARE là 10,978,874.270647975713 VND. Theo dõi cập nhật giá RARE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá SuperRare(RARE)

Giá theo thời gian thực 1 RARE sang VND

₫349.9895
₫349.9895₫349.9895
+4.06%1D
VND
Biểu đồ giá SuperRare (RARE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:27:36 (UTC+8)

Giá SuperRare hôm nay

Giá SuperRare (RARE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0133, biến động 4.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RARE sang VND là ₫ 0.0133 mỗi RARE.

SuperRare hiện xếp hạng #950 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.98M, với nguồn cung lưu hành 825.48M RARE. Trong vòng 24 giờ qua, RARE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01266 (thấp) đến ₫ 0.0136 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 99,711.65758186576622360, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 260.46305527794340555.

Về hiệu suất ngắn hạn, RARE biến động 0.00% trong giờ qua và +11.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.30K.

Thông tin thị trường SuperRare (RARE)

No.950

₫ 10.98M
₫ 10.98M₫ 10.98M

₫ 69.30K
₫ 69.30K₫ 69.30K

₫ 13.30M
₫ 13.30M₫ 13.30M

825.48M
825.48M 825.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

82.54%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SuperRare là ₫ 10.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.30K. Nguồn cung lưu hành của RARE là 825.48M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.30M.

Lịch sử giá SuperRare theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01266
₫ 0.01266₫ 0.01266
Thấp nhất 24H
₫ 0.0136
₫ 0.0136₫ 0.0136
Cao nhất 24H

₫ 0.01266
₫ 0.01266₫ 0.01266

₫ 0.0136
₫ 0.0136₫ 0.0136

₫ 99,711.65758186576622360
₫ 99,711.65758186576622360₫ 99,711.65758186576622360

₫ 260.46305527794340555
₫ 260.46305527794340555₫ 260.46305527794340555

0.00%

+4.06%

+11.67%

+11.67%

Lịch sử giá theo VND của SuperRare (RARE)

Theo dõi biến động giá của SuperRare trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +13.6551736+4.06%
30 ngày₫ -0.00159-10.68%
60 ngày₫ +0.00078+6.23%
90 ngày₫ -0.00453-25.41%
Biến động giá SuperRare hôm nay

Hôm nay, RARE đã biến động ₫ +13.6551736 (+4.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SuperRare trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00159 (-10.68%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SuperRare trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RARE đã biến động ₫ +0.00078 (+6.23%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SuperRare trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00453 (-25.41%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SuperRare (RARE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SuperRare.

Phân tích SuperRare

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SuperRare. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường SuperRare hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RARE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJTrung lậpK ≈ D (±1%)Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

RARE_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,01225 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm dưới điểm nút S1 là 0,01229, trong khoảng giá thấp được hình thành bởi vùng trung tâm 0,01251 và ngưỡng hỗ trợ S2 ở mức 0,01215. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện cấu trúc mua, trong khi nhóm đường trung bình động dài hạn vẫn duy trì tín hiệu mua, với các chỉ báo có xu hướng đồng nhất. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang chịu áp lực từ kháng cự gần, chưa vượt qua được vùng giá trị trung tâm. Chỉ báo MACD đã tạo ra dấu hiệu cắt chéo tăng (Golden Cross), cho thấy đà mua bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán. Các chỉ báo nhanh và chậm đều cho thấy xu hướng phục hồi cùng chiều, trong khi biên độ biến động vẫn duy trì ở mức bình thường sau khi dải Bollinger thu hẹp lại. Phân bố động lượng tương đối phân tán, thiếu đi những đợt bứt phá mạnh theo một hướng cụ thể, khiến thị trường đang ở giai đoạn chuẩn bị lựa chọn hướng đi sau chu kỳ điều chỉnh. Kháng cự gần nhất phía trên là điểm nút S1 ở mức 0,01229, cách giá hiện tại chưa đến 0,4%. Kháng cự mạnh hơn nằm tại vùng trung tâm 0,01251, cách giá hiện tại khoảng 2,1%. Hỗ trợ gần nhất phía dưới là điểm nút S2 ở mức 0,01215, cách giá hiện tại khoảng 0,8%. Kháng cự tham chiếu xa hơn R1 nằm ở mức 0,01265. Các mức giá quan trọng tập trung dày đặc trong phạm vi ±1% xung quanh giá hiện tại, tạo nên môi trường giao dịch chủ đạo với biên độ dao động hẹp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá SuperRare?

Giá của SuperRare (RARE) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau đây:

1. Tâm lý thị trường NFT và tỷ lệ áp dụng
2. Tăng trưởng người dùng nền tảng và quá trình gia nhập của các nghệ sĩ
3. Khối lượng giao dịch và hoạt động trên sàn giao dịch
4. Các đề xuất về quản trị và những cập nhật liên quan đến tiện ích của token
5. Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin
6. Sự cạnh tranh từ các nền tảng NFT khác như OpenSea
7. Tin tức về quy định có tác động đến NFT và DeFi
8. Động lực cung ứng token và mức thưởng staking
9. Các thông báo về quan hệ đối tác cũng như những phát triển mới của nền tảng
10. Nhu cầu của nhà sưu tầm đối với nghệ thuật kỹ thuật số và các xu hướng văn hóa

Tại sao mọi người muốn biết giá SuperRare hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của SuperRare (RARE) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Vì RARE là token quản trị của sàn giao dịch NFT SuperRare, nên các biến động về giá phản ánh mức độ áp dụng nền tảng cũng như tâm lý thị trường NFT. Các nhà giao dịch sử dụng giá hiện tại để xác định điểm vào/ra, trong khi những người nắm giữ theo dõi sự biến động giá trị.

Dự đoán giá SuperRare

Dự đoán giá SuperRare (RARE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RARE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá SuperRare (RARE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của SuperRare có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá SuperRare sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RARE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá SuperRare.

Giới thiệu SuperRare

RARE là một tài sản mã hóa mà cung cấp sức mạnh cho nền tảng SuperRare, một thị trường cho các tác phẩm nghệ thuật số độc bản. Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng hợp đồng thông minh để tạo điều kiện và xác minh các giao dịch. RARE đóng vai trò như token tiện ích bản địa, cho phép người giữ tham gia vào quản trị nền tảng thông qua mô hình tổ chức tự quản phi tập trung (DAO). Điều này bao gồm việc bỏ phiếu cho các nâng cấp nền tảng và chính sách biên tập. Token cũng được sử dụng để khuyến khích và thưởng cho các nghệ sĩ và nhà sưu tập tích cực tham gia vào hệ sinh thái. Với nguồn cung cố định, RARE được phát hành cho các thành viên tham gia nền tảng dựa trên sự tham gia và đóng góp của họ cho cộng đồng SuperRare.

Hướng dẫn mua & đầu tư SuperRare tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với SuperRare? Mua RARE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SuperRare. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SuperRare (RARE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và SuperRare sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua SuperRare (RARE)

Bạn có thể làm gì với SuperRare

Sở hữu SuperRare mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua SuperRare (RARE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

SuperRare (RARE) là gì

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Nguồn SuperRare

Để hiểu thêm về SuperRare, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SuperRare
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemMultiversX EcosystemNFT

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SuperRare

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:27:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SuperRare (RARE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về SuperRare

RARE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RARE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RARE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường SuperRare (RARE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SuperRare theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RARE/USDT
₫349.20005
₫349.20005₫349.20005
+3.75%
5.29M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 RARE = 349.9895 VND