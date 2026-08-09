Giá SuperRare(RARE)
Giá SuperRare (RARE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0133, biến động 4.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RARE sang VND là ₫ 0.0133 mỗi RARE.
SuperRare hiện xếp hạng #950 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.98M, với nguồn cung lưu hành 825.48M RARE. Trong vòng 24 giờ qua, RARE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01266 (thấp) đến ₫ 0.0136 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 99,711.65758186576622360, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 260.46305527794340555.
Về hiệu suất ngắn hạn, RARE biến động 0.00% trong giờ qua và +11.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.30K.
No.950
82.54%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của SuperRare là ₫ 10.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.30K. Nguồn cung lưu hành của RARE là 825.48M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.30M.
0.00%
+4.06%
+11.67%
+11.67%
Theo dõi biến động giá của SuperRare trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +13.6551736
|+4.06%
|30 ngày
|₫ -0.00159
|-10.68%
|60 ngày
|₫ +0.00078
|+6.23%
|90 ngày
|₫ -0.00453
|-25.41%
Hôm nay, RARE đã biến động ₫ +13.6551736 (+4.06%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00159 (-10.68%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RARE đã biến động ₫ +0.00078 (+6.23%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00453 (-25.41%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SuperRare (RARE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá SuperRare.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SuperRare. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RARE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Trung lập
|K ≈ D (±1%)
|Hướng đi ngắn hạn không rõ ràng, chờ và quan sát.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
RARE_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,01225 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm dưới điểm nút S1 là 0,01229, trong khoảng giá thấp được hình thành bởi vùng trung tâm 0,01251 và ngưỡng hỗ trợ S2 ở mức 0,01215. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn đang thể hiện cấu trúc mua, trong khi nhóm đường trung bình động dài hạn vẫn duy trì tín hiệu mua, với các chỉ báo có xu hướng đồng nhất. Hiện tại, cấu trúc thị trường đang chịu áp lực từ kháng cự gần, chưa vượt qua được vùng giá trị trung tâm. Chỉ báo MACD đã tạo ra dấu hiệu cắt chéo tăng (Golden Cross), cho thấy đà mua bắt đầu tích lũy. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán. Các chỉ báo nhanh và chậm đều cho thấy xu hướng phục hồi cùng chiều, trong khi biên độ biến động vẫn duy trì ở mức bình thường sau khi dải Bollinger thu hẹp lại. Phân bố động lượng tương đối phân tán, thiếu đi những đợt bứt phá mạnh theo một hướng cụ thể, khiến thị trường đang ở giai đoạn chuẩn bị lựa chọn hướng đi sau chu kỳ điều chỉnh. Kháng cự gần nhất phía trên là điểm nút S1 ở mức 0,01229, cách giá hiện tại chưa đến 0,4%. Kháng cự mạnh hơn nằm tại vùng trung tâm 0,01251, cách giá hiện tại khoảng 2,1%. Hỗ trợ gần nhất phía dưới là điểm nút S2 ở mức 0,01215, cách giá hiện tại khoảng 0,8%. Kháng cự tham chiếu xa hơn R1 nằm ở mức 0,01265. Các mức giá quan trọng tập trung dày đặc trong phạm vi ±1% xung quanh giá hiện tại, tạo nên môi trường giao dịch chủ đạo với biên độ dao động hẹp.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SuperRare có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
RARE là một tài sản mã hóa mà cung cấp sức mạnh cho nền tảng SuperRare, một thị trường cho các tác phẩm nghệ thuật số độc bản. Nền tảng hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng hợp đồng thông minh để tạo điều kiện và xác minh các giao dịch. RARE đóng vai trò như token tiện ích bản địa, cho phép người giữ tham gia vào quản trị nền tảng thông qua mô hình tổ chức tự quản phi tập trung (DAO). Điều này bao gồm việc bỏ phiếu cho các nâng cấp nền tảng và chính sách biên tập. Token cũng được sử dụng để khuyến khích và thưởng cho các nghệ sĩ và nhà sưu tập tích cực tham gia vào hệ sinh thái. Với nguồn cung cố định, RARE được phát hành cho các thành viên tham gia nền tảng dựa trên sự tham gia và đóng góp của họ cho cộng đồng SuperRare.
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Sở hữu SuperRare mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua SuperRare (RARE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.
Để hiểu thêm về SuperRare, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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