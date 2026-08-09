Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Polkadot theo thời gian thực hôm nay là 0.8079 VND. Vốn hoá thị trường của DOT là 1,364,307,683.585105004873 VND. Theo dõi cập nhật giá DOT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Polkadot theo thời gian thực hôm nay là 0.8079 VND. Vốn hoá thị trường của DOT là 1,364,307,683.585105004873 VND. Theo dõi cập nhật giá DOT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về DOT

Thông tin giá DOT

DOT là gì

Whitepaper DOT

Website chính thức DOT

Tokenomics của DOT

Dự báo giá DOT

Lịch sử DOT

Hướng dẫn mua DOT

Chuyển đổi DOT sang fiat

DOT Spot

DOT Coin-M Futures

DOT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Polkadot

Giá Polkadot(DOT)

Giá theo thời gian thực 1 DOT sang VND

₫21,259.8885
₫21,259.8885₫21,259.8885
-1.28%1D
VND
Biểu đồ giá Polkadot (DOT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:47:45 (UTC+8)

Giá Polkadot hôm nay

Giá Polkadot (DOT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.8079, biến động 1.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOT sang VND là ₫ 0.8079 mỗi DOT.

Polkadot hiện xếp hạng #41 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.36B, với nguồn cung lưu hành 1.69B DOT. Trong vòng 24 giờ qua, DOT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.805 (thấp) đến ₫ 0.8234 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,447,455.93839388267411405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 23,488.5148402619919435.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOT biến động +0.22% trong giờ qua và +1.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 533.93K.

Thông tin thị trường Polkadot (DOT)

No.41

₫ 1.36B
₫ 1.36B₫ 1.36B

₫ 533.93K
₫ 533.93K₫ 533.93K

₫ 1.70B
₫ 1.70B₫ 1.70B

1.69B
1.69B 1.69B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,688,708,606.98738087
1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087

80.41%

0.07%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Vốn hoá thị trường hiện tại của Polkadot là ₫ 1.36B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 533.93K. Nguồn cung lưu hành của DOT là 1.69B, với tổng nguồn cung là 1688708606.98738087. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.70B.

Lịch sử giá Polkadot theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.805
₫ 0.805₫ 0.805
Thấp nhất 24H
₫ 0.8234
₫ 0.8234₫ 0.8234
Cao nhất 24H

₫ 0.805
₫ 0.805₫ 0.805

₫ 0.8234
₫ 0.8234₫ 0.8234

₫ 1,447,455.93839388267411405
₫ 1,447,455.93839388267411405₫ 1,447,455.93839388267411405

₫ 23,488.5148402619919435
₫ 23,488.5148402619919435₫ 23,488.5148402619919435

+0.22%

-1.28%

+1.58%

+1.58%

Lịch sử giá theo VND của Polkadot (DOT)

Theo dõi biến động giá của Polkadot trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -275.654956-1.28%
30 ngày₫ -0.0743-8.43%
60 ngày₫ -0.1221-13.13%
90 ngày₫ -0.5531-40.64%
Biến động giá Polkadot hôm nay

Hôm nay, DOT đã biến động ₫ -275.654956 (-1.28%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Polkadot trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0743 (-8.43%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Polkadot trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DOT đã biến động ₫ -0.1221 (-13.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Polkadot trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5531 (-40.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Polkadot (DOT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Polkadot.

Phân tích Polkadot

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Polkadot. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Polkadot hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DOT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

DOT_USDT đang giao dịch tại mức giá 0.8197 trên khung thời gian 4 giờ. Giá cả dao động quanh đường trung tâm 0.8199, thể hiện sự biến động mạnh mẽ. Khoảng giữa các mức hỗ trợ S1 và kháng cự R1 tạo thành dải dao động chính hiện tại. Hệ thống đường trung bình động cho thấy tín hiệu mua được sắp xếp theo mô hình 3-4. Hệ thống nút thắt thị trường cho thấy giá đang ở ngưỡng cân bằng giữa phe mua và phe bán. Chỉ báo MACD đã xuất hiện mô hình cắt chéo giảm (death cross), cho thấy đà tăng ngắn hạn đang có xu hướng điều chỉnh giảm. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, trong khi các chỉ báo nhanh và chậm đang phân tầng về hướng. Nhóm đường MA và EMA vẫn duy trì định hướng mua. Tuy nhiên, có sự phân kỳ nội bộ trong phân bố động lực giá. Biến động thị trường vẫn trong trạng thái thu hẹp, thiếu đi những yếu tố thúc đẩy rõ ràng để xác định hướng đi cụ thể. Mức kháng cự R1 phía trên ở 0.8235 cách mức giá hiện tại 0.38%. Mức kháng cự R2 tiếp theo là 0.8280, cách 1.01% so với giá hiện tại. Về phía dưới, mức hỗ trợ S1 nằm ở 0.8154, cách 0.52% so với giá hiện tại; mức hỗ trợ S2 tiếp theo là 0.8118, cách 0.96% so với giá hiện tại. Các mức giá gần đều tập trung trong phạm vi ±0.5%, trong khi các mức giá xa hơn đóng vai trò như ranh giới mở rộng cho không gian biến động.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Polkadot?

Giá Polkadot (DOT) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và các cuộc đấu giá parachain – nhu cầu về DOT tăng lên khi các dự án tham gia đấu thầu để giành lấy các slot parachain.
2. Hoạt động của nhà phát triển và sự phát triển của hệ sinh thái – càng nhiều dApp và dự án được triển khai thì niềm tin vào hệ sinh thái càng được củng cố.
3. Phần thưởng staking và cơ chế tokenomics – hoạt động staking DOT có tác động đến nguồn cung.
4. Tâm lý thị trường và mối tương quan với Bitcoin – xu hướng của thị trường tiền mã hóa ảnh hưởng đến giá DOT.
5. Tin tức về quy định và các mối quan hệ đối tác – những thông tin về việc áp dụng từ các tổ chức lớn.
6. Các phát triển kỹ thuật và những bản nâng cấp cho mạng lưới Polkadot.

Tại sao mọi người muốn biết giá Polkadot hôm nay?

Mọi người muốn biết giá Polkadot (DOT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ token DOT.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản nắm giữ.
3. Phân tích thị trường – Hiểu rõ xu hướng giá giúp dự đoán những chuyển động trong tương lai.
4. Định thời điểm giao dịch – Giá thực tế theo thời gian thực đóng vai trò then chốt trong việc xác định điểm vào và điểm thoát tối ưu.

Dự đoán giá Polkadot

Dự đoán giá Polkadot (DOT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của DOT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Polkadot (DOT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Polkadot có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Polkadot sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá DOT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Polkadot.

Giới thiệu Polkadot

Polkadot (DOT) là một nền tảng đa chuỗi cho phép chuyển đổi bất kỳ loại dữ liệu hoặc tài sản nào, không chỉ là token, qua các blockchain khác nhau. Mục tiêu chính của nó là tạo điều kiện cho sự tương tác và mở rộng quy mô giữa nhiều blockchain, cho phép chúng giao tiếp và chia sẻ thông tin trong một môi trường an toàn, không cần tin tưởng. Polkadot hoạt động trên một kiến trúc đa chuỗi không đồng nhất, với một Relay Chain trung tâm cung cấp bảo mật cho mạng lưới và kết nối nhiều parachain (các blockchain riêng lẻ với token và chức năng riêng của chúng). DOT, token gốc của mạng lưới Polkadot, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và vận hành mạng lưới, bao gồm bonding, quản trị, và staking.

Hướng dẫn mua & đầu tư Polkadot tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Polkadot? Mua DOT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Polkadot. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Polkadot (DOT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Polkadot sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Polkadot (DOT)

Bạn có thể làm gì với Polkadot

Sở hữu Polkadot mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Polkadot (DOT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Polkadot (DOT) là gì

Polkadot là một nền tảng có rào cản gia nhập thấp dành cho các nền kinh tế tự chủ, linh hoạt cùng hành động trong ô bảo mật chung của Polkadot. Polkadot là một cuộc cách mạng, không chỉ trong công nghệ blockchain mà còn hướng tới việc cho phép các khu vực pháp lý kỹ thuật số ngang hàng công bằng hơn.

Nguồn Polkadot

Để hiểu thêm về Polkadot, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Polkadot
Block Explorer

Danh mục :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Crypto-Backed Tokens

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Polkadot

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:47:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Polkadot (DOT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Polkadot

DOT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short DOT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch DOT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Polkadot (DOT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Polkadot theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
DOT/USDT
₫21,236.205
₫21,236.205₫21,236.205
-1.30%
649.58K (USDT)
DOT/USDC
₫21,228.3105
₫21,228.3105₫21,228.3105
-1.46%
128.80K (USDT)
DOT/BTC
₫0.326306
₫0.326306₫0.326306
-1.27%
9.96K (USDT)
DOT/USD1
₫21,196.7325
₫21,196.7325₫21,196.7325
-1.73%
68.53K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,812.98350
₫5,812.98350₫5,812.98350

-11.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫68,832.1455
₫68,832.1455₫68,832.1455

+122.14%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,686.0115
₫27,686.0115₫27,686.0115

+8.64%

STONK

STONK

STONK

₫182.889250
₫182.889250₫182.889250

-0.95%

Squid

Squid

QUID

₫2,339.66665
₫2,339.66665₫2,339.66665

-2.02%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫68,832.1455
₫68,832.1455₫68,832.1455

+122.14%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫3,875.462680
₫3,875.462680₫3,875.462680

+106.84%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,189.4380
₫1,189.4380₫1,189.4380

+72.51%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫81.602815
₫81.602815₫81.602815

+77.60%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.3813875
₫6.3813875₫6.3813875

+61.66%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán DOT sang VND

Số lượng

DOT
DOT
VND
VND

1 DOT = 21,259.8885 VND