Giá Polkadot(DOT)
Giá Polkadot (DOT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.8079, biến động 1.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOT sang VND là ₫ 0.8079 mỗi DOT.
Polkadot hiện xếp hạng #41 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.36B, với nguồn cung lưu hành 1.69B DOT. Trong vòng 24 giờ qua, DOT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.805 (thấp) đến ₫ 0.8234 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,447,455.93839388267411405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 23,488.5148402619919435.
Về hiệu suất ngắn hạn, DOT biến động +0.22% trong giờ qua và +1.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 533.93K.
No.41
80.41%
0.07%
2019-05-05 00:00:00
DOT
Vốn hoá thị trường hiện tại của Polkadot là ₫ 1.36B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 533.93K. Nguồn cung lưu hành của DOT là 1.69B, với tổng nguồn cung là 1688708606.98738087. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.70B.
+0.22%
-1.28%
+1.58%
+1.58%
Theo dõi biến động giá của Polkadot trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -275.654956
|-1.28%
|30 ngày
|₫ -0.0743
|-8.43%
|60 ngày
|₫ -0.1221
|-13.13%
|90 ngày
|₫ -0.5531
|-40.64%
Hôm nay, DOT đã biến động ₫ -275.654956 (-1.28%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0743 (-8.43%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DOT đã biến động ₫ -0.1221 (-13.13%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.5531 (-40.64%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Polkadot (DOT)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Polkadot.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Polkadot. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường DOT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
DOT_USDT đang giao dịch tại mức giá 0.8197 trên khung thời gian 4 giờ. Giá cả dao động quanh đường trung tâm 0.8199, thể hiện sự biến động mạnh mẽ. Khoảng giữa các mức hỗ trợ S1 và kháng cự R1 tạo thành dải dao động chính hiện tại. Hệ thống đường trung bình động cho thấy tín hiệu mua được sắp xếp theo mô hình 3-4. Hệ thống nút thắt thị trường cho thấy giá đang ở ngưỡng cân bằng giữa phe mua và phe bán. Chỉ báo MACD đã xuất hiện mô hình cắt chéo giảm (death cross), cho thấy đà tăng ngắn hạn đang có xu hướng điều chỉnh giảm. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, trong khi các chỉ báo nhanh và chậm đang phân tầng về hướng. Nhóm đường MA và EMA vẫn duy trì định hướng mua. Tuy nhiên, có sự phân kỳ nội bộ trong phân bố động lực giá. Biến động thị trường vẫn trong trạng thái thu hẹp, thiếu đi những yếu tố thúc đẩy rõ ràng để xác định hướng đi cụ thể. Mức kháng cự R1 phía trên ở 0.8235 cách mức giá hiện tại 0.38%. Mức kháng cự R2 tiếp theo là 0.8280, cách 1.01% so với giá hiện tại. Về phía dưới, mức hỗ trợ S1 nằm ở 0.8154, cách 0.52% so với giá hiện tại; mức hỗ trợ S2 tiếp theo là 0.8118, cách 0.96% so với giá hiện tại. Các mức giá gần đều tập trung trong phạm vi ±0.5%, trong khi các mức giá xa hơn đóng vai trò như ranh giới mở rộng cho không gian biến động.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Polkadot có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Polkadot (DOT) là một nền tảng đa chuỗi cho phép chuyển đổi bất kỳ loại dữ liệu hoặc tài sản nào, không chỉ là token, qua các blockchain khác nhau. Mục tiêu chính của nó là tạo điều kiện cho sự tương tác và mở rộng quy mô giữa nhiều blockchain, cho phép chúng giao tiếp và chia sẻ thông tin trong một môi trường an toàn, không cần tin tưởng. Polkadot hoạt động trên một kiến trúc đa chuỗi không đồng nhất, với một Relay Chain trung tâm cung cấp bảo mật cho mạng lưới và kết nối nhiều parachain (các blockchain riêng lẻ với token và chức năng riêng của chúng). DOT, token gốc của mạng lưới Polkadot, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và vận hành mạng lưới, bao gồm bonding, quản trị, và staking.
Sẵn sàng bắt đầu với Polkadot? Mua DOT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Polkadot. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Polkadot (DOT).
Sở hữu Polkadot mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Polkadot (DOT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Polkadot là một nền tảng có rào cản gia nhập thấp dành cho các nền kinh tế tự chủ, linh hoạt cùng hành động trong ô bảo mật chung của Polkadot. Polkadot là một cuộc cách mạng, không chỉ trong công nghệ blockchain mà còn hướng tới việc cho phép các khu vực pháp lý kỹ thuật số ngang hàng công bằng hơn.
Để hiểu thêm về Polkadot, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short DOT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch DOT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Polkadot theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.