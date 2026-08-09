Giá Polkadot hôm nay

Giá Polkadot (DOT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.8079, biến động 1.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOT sang VND là ₫ 0.8079 mỗi DOT.

Polkadot hiện xếp hạng #41 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.36B, với nguồn cung lưu hành 1.69B DOT. Trong vòng 24 giờ qua, DOT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.805 (thấp) đến ₫ 0.8234 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,447,455.93839388267411405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 23,488.5148402619919435.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOT biến động +0.22% trong giờ qua và +1.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 533.93K.

Thông tin thị trường Polkadot (DOT)

Xếp hạng No.41 Vốn hóa thị trường ₫ 1.36B₫ 1.36B ₫ 1.36B Khối lượng (24H) ₫ 533.93K₫ 533.93K ₫ 533.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.70B₫ 1.70B ₫ 1.70B Nguồn cung lưu thông 1.69B 1.69B 1.69B Nguồn cung tối đa 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Tổng cung 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087 Tỷ lệ lưu hành 80.41% Thị phần 0.07% Ngày phát hành 2019-05-05 00:00:00 Blockchain công khai DOT

Vốn hoá thị trường hiện tại của Polkadot là ₫ 1.36B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 533.93K. Nguồn cung lưu hành của DOT là 1.69B, với tổng nguồn cung là 1688708606.98738087. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.70B.