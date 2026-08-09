Giá FC Porto Fan Token hôm nay

Giá FC Porto Fan Token (PORTO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.4642, biến động 0.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PORTO sang VND là ₫ 0.4642 mỗi PORTO.

FC Porto Fan Token hiện xếp hạng #1084 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 6.03M, với nguồn cung lưu hành 12.99M PORTO. Trong vòng 24 giờ qua, PORTO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.4623 (thấp) đến ₫ 0.4731 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 385,581.98775400443880960, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 14,015.2190356594493990.

Về hiệu suất ngắn hạn, PORTO biến động -0.07% trong giờ qua và +5.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.28K.

Thông tin thị trường FC Porto Fan Token (PORTO)

Xếp hạng No.1084 Vốn hóa thị trường ₫ 6.03M₫ 6.03M ₫ 6.03M Khối lượng (24H) ₫ 57.28K₫ 57.28K ₫ 57.28K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.57M₫ 18.57M ₫ 18.57M Nguồn cung lưu thông 12.99M 12.99M 12.99M Nguồn cung tối đa 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Tổng cung 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Tỷ lệ lưu hành 32.47% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của FC Porto Fan Token là ₫ 6.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.28K. Nguồn cung lưu hành của PORTO là 12.99M, với tổng nguồn cung là 40000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.57M.