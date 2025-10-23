Giá Collector Crypt theo thời gian thực hôm nay là 0.1087 USD. Theo dõi cập nhật giá CARDS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CARDS dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Collector Crypt theo thời gian thực hôm nay là 0.1087 USD. Theo dõi cập nhật giá CARDS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá CARDS dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Collector Crypt(CARDS)

Giá theo thời gian thực 1 CARDS sang USD

$0.1087
$0.1087$0.1087
-3.11%1D
Biểu đồ giá Collector Crypt (CARDS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:26:44 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Collector Crypt (CARDS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0985
$ 0.0985$ 0.0985
Thấp nhất 24H
$ 0.1195
$ 0.1195$ 0.1195
Cao nhất 24H

$ 0.0985
$ 0.0985$ 0.0985

$ 0.1195
$ 0.1195$ 0.1195

--
----

--
----

+1.58%

-3.11%

-11.20%

-11.20%

Giá thời gian thực của Collector Crypt (CARDS) là $ 0.1087. Trong 24 giờ qua, CARDS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0985 và cao nhất là $ 0.1195, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CARDS là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CARDS đã biến động +1.58% trong 1 giờ qua, -3.11% trong 24 giờ và -11.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Collector Crypt (CARDS)

--
----

$ 81.09K
$ 81.09K$ 81.09K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Vốn hoá thị trường hiện tại của Collector Crypt là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 81.09K. Nguồn cung lưu hành của CARDS là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.

Lịch sử giá theo USD của Collector Crypt (CARDS)

Theo dõi biến động giá của Collector Crypt trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.003489-3.11%
30 ngày$ -0.0289-21.01%
60 ngày$ +0.0587+117.40%
90 ngày$ +0.0587+117.40%
Biến động giá Collector Crypt hôm nay

Hôm nay, CARDS đã biến động $ -0.003489 (-3.11%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Collector Crypt trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0289 (-21.01%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Collector Crypt trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CARDS đã biến động $ +0.0587 (+117.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Collector Crypt trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.0587 (+117.40%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Collector Crypt (CARDS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Collector Crypt.

Collector Crypt (CARDS) là gì

Thẻ Pokemon RWA trên Solana

Collector Crypt đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Collector Crypt một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake CARDS để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Collector Crypt trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Collector Crypt trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Collector Crypt (USD)

Collector Crypt (CARDS) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Collector Crypt (CARDS) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Collector Crypt.

Xem ngay dự đoán giá Collector Crypt!

Tokenomics của Collector Crypt (CARDS)

Hiểu rõ tokenomics của Collector Crypt (CARDS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token CARDS ngay!

Cách mua Collector Crypt (CARDS)

Bạn đang tìm cách mua Collector Crypt? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Collector Crypt trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

CARDS/Tiền tệ địa phương

1 Collector Crypt (CARDS) sang VND
2,860.4405
1 Collector Crypt (CARDS) sang AUD
A$0.167398
1 Collector Crypt (CARDS) sang GBP
0.080438
1 Collector Crypt (CARDS) sang EUR
0.093482
1 Collector Crypt (CARDS) sang USD
$0.1087
1 Collector Crypt (CARDS) sang MYR
RM0.458714
1 Collector Crypt (CARDS) sang TRY
4.562139
1 Collector Crypt (CARDS) sang JPY
¥16.5224
1 Collector Crypt (CARDS) sang ARS
ARS$158.454164
1 Collector Crypt (CARDS) sang RUB
8.857963
1 Collector Crypt (CARDS) sang INR
9.537338
1 Collector Crypt (CARDS) sang IDR
Rp1,811.665942
1 Collector Crypt (CARDS) sang PHP
6.354602
1 Collector Crypt (CARDS) sang EGP
￡E.5.170859
1 Collector Crypt (CARDS) sang BRL
R$0.58698
1 Collector Crypt (CARDS) sang CAD
C$0.151093
1 Collector Crypt (CARDS) sang BDT
13.259226
1 Collector Crypt (CARDS) sang NGN
159.149844
1 Collector Crypt (CARDS) sang COP
$422.957135
1 Collector Crypt (CARDS) sang ZAR
R.1.894641
1 Collector Crypt (CARDS) sang UAH
4.529529
1 Collector Crypt (CARDS) sang TZS
T.Sh.269.726006
1 Collector Crypt (CARDS) sang VES
Bs22.827
1 Collector Crypt (CARDS) sang CLP
$103.265
1 Collector Crypt (CARDS) sang PKR
Rs30.69688
1 Collector Crypt (CARDS) sang KZT
58.440381
1 Collector Crypt (CARDS) sang THB
฿3.570795
1 Collector Crypt (CARDS) sang TWD
NT$3.342525
1 Collector Crypt (CARDS) sang AED
د.إ0.398929
1 Collector Crypt (CARDS) sang CHF
Fr0.085873
1 Collector Crypt (CARDS) sang HKD
HK$0.844599
1 Collector Crypt (CARDS) sang AMD
֏41.503834
1 Collector Crypt (CARDS) sang MAD
.د.م1.003301
1 Collector Crypt (CARDS) sang MXN
$2.004428
1 Collector Crypt (CARDS) sang SAR
ريال0.407625
1 Collector Crypt (CARDS) sang ETB
Br16.340871
1 Collector Crypt (CARDS) sang KES
KSh14.001647
1 Collector Crypt (CARDS) sang JOD
د.أ0.0770683
1 Collector Crypt (CARDS) sang PLN
0.395668
1 Collector Crypt (CARDS) sang RON
лв0.476106
1 Collector Crypt (CARDS) sang SEK
kr1.022867
1 Collector Crypt (CARDS) sang BGN
лв0.182616
1 Collector Crypt (CARDS) sang HUF
Ft36.488416
1 Collector Crypt (CARDS) sang CZK
2.276178
1 Collector Crypt (CARDS) sang KWD
د.ك0.0332622
1 Collector Crypt (CARDS) sang ILS
0.357623
1 Collector Crypt (CARDS) sang BOB
Bs0.748943
1 Collector Crypt (CARDS) sang AZN
0.18479
1 Collector Crypt (CARDS) sang TJS
SM1.00004
1 Collector Crypt (CARDS) sang GEL
0.29349
1 Collector Crypt (CARDS) sang AOA
Kz99.450717
1 Collector Crypt (CARDS) sang BHD
.د.ب0.0408712
1 Collector Crypt (CARDS) sang BMD
$0.1087
1 Collector Crypt (CARDS) sang DKK
kr0.698941
1 Collector Crypt (CARDS) sang HNL
L2.846853
1 Collector Crypt (CARDS) sang MUR
4.941502
1 Collector Crypt (CARDS) sang NAD
$1.896815
1 Collector Crypt (CARDS) sang NOK
kr1.089174
1 Collector Crypt (CARDS) sang NZD
$0.189138
1 Collector Crypt (CARDS) sang PAB
B/.0.1087
1 Collector Crypt (CARDS) sang PGK
K0.455453
1 Collector Crypt (CARDS) sang QAR
ر.ق0.395668
1 Collector Crypt (CARDS) sang RSD
дин.10.985222
1 Collector Crypt (CARDS) sang UZS
soʻm1,309.638253
1 Collector Crypt (CARDS) sang ALL
L9.047101
1 Collector Crypt (CARDS) sang ANG
ƒ0.194573
1 Collector Crypt (CARDS) sang AWG
ƒ0.19566
1 Collector Crypt (CARDS) sang BBD
$0.2174
1 Collector Crypt (CARDS) sang BAM
KM0.182616
1 Collector Crypt (CARDS) sang BIF
Fr319.6867
1 Collector Crypt (CARDS) sang BND
$0.140223
1 Collector Crypt (CARDS) sang BSD
$0.1087
1 Collector Crypt (CARDS) sang JMD
$17.436567
1 Collector Crypt (CARDS) sang KHR
438.305575
1 Collector Crypt (CARDS) sang KMF
Fr46.0888
1 Collector Crypt (CARDS) sang LAK
2,363.043431
1 Collector Crypt (CARDS) sang LKR
රු32.889359
1 Collector Crypt (CARDS) sang MDL
L1.843552
1 Collector Crypt (CARDS) sang MGA
Ar487.44341
1 Collector Crypt (CARDS) sang MOP
P0.867426
1 Collector Crypt (CARDS) sang MVR
1.66311
1 Collector Crypt (CARDS) sang MWK
MK188.38797
1 Collector Crypt (CARDS) sang MZN
MT6.94593
1 Collector Crypt (CARDS) sang NPR
रु15.225609
1 Collector Crypt (CARDS) sang PYG
765.4654
1 Collector Crypt (CARDS) sang RWF
Fr157.5063
1 Collector Crypt (CARDS) sang SBD
$0.894601
1 Collector Crypt (CARDS) sang SCR
1.473972
1 Collector Crypt (CARDS) sang SRD
$4.308868
1 Collector Crypt (CARDS) sang SVC
$0.947864
1 Collector Crypt (CARDS) sang SZL
L1.896815
1 Collector Crypt (CARDS) sang TMT
m0.381537
1 Collector Crypt (CARDS) sang TND
د.ت0.3188171
1 Collector Crypt (CARDS) sang TTD
$0.735899
1 Collector Crypt (CARDS) sang UGX
Sh378.7108
1 Collector Crypt (CARDS) sang XAF
Fr61.4155
1 Collector Crypt (CARDS) sang XCD
$0.29349
1 Collector Crypt (CARDS) sang XOF
Fr61.4155
1 Collector Crypt (CARDS) sang XPF
Fr11.0874
1 Collector Crypt (CARDS) sang BWP
P1.557671
1 Collector Crypt (CARDS) sang BZD
$0.2174
1 Collector Crypt (CARDS) sang CVE
$10.318891
1 Collector Crypt (CARDS) sang DJF
Fr19.2399
1 Collector Crypt (CARDS) sang DOP
$6.910059
1 Collector Crypt (CARDS) sang DZD
د.ج14.183176
1 Collector Crypt (CARDS) sang FJD
$0.25001
1 Collector Crypt (CARDS) sang GNF
Fr945.1465
1 Collector Crypt (CARDS) sang GTQ
Q0.830468
1 Collector Crypt (CARDS) sang GYD
$22.683516
1 Collector Crypt (CARDS) sang ISK
kr13.2614

Để hiểu thêm về Collector Crypt, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Collector Crypt

Hôm nay giá của Collector Crypt (CARDS) là bao nhiêu?
Giá CARDS theo thời gian thực bằng USD là 0.1087 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của CARDS sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của CARDS sang USD là $ 0.1087. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Collector Crypt là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của CARDS là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của CARDS là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của CARDS là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CARDS là bao nhiêu?
CARDS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của CARDS là bao nhiêu?
CARDS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của CARDS là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của CARDS là $ 81.09K USD.
CARDS có tăng giá trong năm nay không?
CARDS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá CARDS để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:26:44 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Collector Crypt (CARDS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

1 CARDS = 0.1087 USD

