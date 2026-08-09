Giá Bittensor hôm nay

Giá Bittensor (TAO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 208.57, biến động 5.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAO sang VND là ₫ 208.57 mỗi TAO.

Bittensor hiện xếp hạng #27 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.30B, với nguồn cung lưu hành 11.02M TAO. Trong vòng 24 giờ qua, TAO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 197.07 (thấp) đến ₫ 210.4 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 20,201,490.7718332341675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 800,001.13910586867175.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAO biến động +0.13% trong giờ qua và +8.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.03M.

Thông tin thị trường Bittensor (TAO)

Xếp hạng No.27 Vốn hóa thị trường ₫ 2.30B₫ 2.30B ₫ 2.30B Khối lượng (24H) ₫ 2.03M₫ 2.03M ₫ 2.03M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.38B₫ 4.38B ₫ 4.38B Nguồn cung lưu thông 11.02M 11.02M 11.02M Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tỷ lệ lưu hành 52.46% Thị phần 0.13% Blockchain công khai TAO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bittensor là ₫ 2.30B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.03M. Nguồn cung lưu hành của TAO là 11.02M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.38B.