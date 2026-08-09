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Giá Bittensor theo thời gian thực hôm nay là 208.57 VND. Vốn hoá thị trường của TAO là 2,297,835,703.1934797363 VND. Theo dõi cập nhật giá TAO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Bittensor theo thời gian thực hôm nay là 208.57 VND. Vốn hoá thị trường của TAO là 2,297,835,703.1934797363 VND. Theo dõi cập nhật giá TAO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Bittensor(TAO)

Giá theo thời gian thực 1 TAO sang VND

₫5,487,730.1
₫5,487,730.1₫5,487,730.1
+5.30%1D
VND
Biểu đồ giá Bittensor (TAO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:43:41 (UTC+8)

Giá Bittensor hôm nay

Giá Bittensor (TAO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 208.57, biến động 5.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAO sang VND là ₫ 208.57 mỗi TAO.

Bittensor hiện xếp hạng #27 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.30B, với nguồn cung lưu hành 11.02M TAO. Trong vòng 24 giờ qua, TAO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 197.07 (thấp) đến ₫ 210.4 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 20,201,490.7718332341675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 800,001.13910586867175.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAO biến động +0.13% trong giờ qua và +8.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.03M.

Thông tin thị trường Bittensor (TAO)

No.27

₫ 2.30B
₫ 2.30B₫ 2.30B

₫ 2.03M
₫ 2.03M₫ 2.03M

₫ 4.38B
₫ 4.38B₫ 4.38B

11.02M
11.02M 11.02M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

52.46%

0.13%

TAO

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bittensor là ₫ 2.30B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.03M. Nguồn cung lưu hành của TAO là 11.02M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.38B.

Lịch sử giá Bittensor theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 197.07
₫ 197.07₫ 197.07
Thấp nhất 24H
₫ 210.4
₫ 210.4₫ 210.4
Cao nhất 24H

₫ 197.07
₫ 197.07₫ 197.07

₫ 210.4
₫ 210.4₫ 210.4

₫ 20,201,490.7718332341675
₫ 20,201,490.7718332341675₫ 20,201,490.7718332341675

₫ 800,001.13910586867175
₫ 800,001.13910586867175₫ 800,001.13910586867175

+0.13%

+5.30%

+8.09%

+8.09%

Lịch sử giá theo VND của Bittensor (TAO)

Theo dõi biến động giá của Bittensor trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +276,210.5368+5.30%
30 ngày₫ -3.01-1.43%
60 ngày₫ -1.43-0.69%
90 ngày₫ -115.61-35.67%
Biến động giá Bittensor hôm nay

Hôm nay, TAO đã biến động ₫ +276,210.5368 (+5.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Bittensor trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -3.01 (-1.43%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Bittensor trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TAO đã biến động ₫ -1.43 (-0.69%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Bittensor trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -115.61 (-35.67%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bittensor (TAO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bittensor.

Phân tích Bittensor

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Bittensor. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Bittensor hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TAO: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

TAO_USDT在4小时周期内运行于196.3099中枢上方。当前价格197.75位于R1阻力位197.9799下方，价格处于枢纽体系的上半区间。短期均线组与EMA组呈现多头排列，指标一致性指向买方占优，结构维持在中枢与第一阻力位之间。 MACD已形成金叉状态，快慢线同向发散，动能呈现集中释放特征。RSI处于中性区域，KDJ与StochRSI尚未出现极端背离。波动率仍处于布林带收口后的扩张初期阶段，多空力量在当前位置暂时达到平衡，但买盘动能略高于卖盘抛压。 近端阻力位于197.9799，该价位距离现价仅0.23%；突破后将看向199.44的远端阻力。近端支撑位于196.3099中枢，距离现价0.73%；跌破后可参考194.8499的次级支撑。关键价位密集分布在当前价格上下1.5%的区间内，市场正等待方向性的选择。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Bittensor?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của Bittensor (TAO):

1. Mức độ áp dụng và sử dụng mạng lưới - Việc ngày càng nhiều nhà phát triển AI sử dụng mạng lưới phi tập trung sẽ làm tăng nhu cầu.
2. Hoạt động khai thác - Sự tham gia của các trình xác thực ảnh hưởng đến động lực cung cấp token.
3. Xu hướng thị trường AI - Sự tăng trưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thúc đẩy sự quan tâm.
4. Kinh tế học token - Các khoản thưởng staking và lịch phát hành token có tác động đến nguồn cung.
5. Cạnh tranh từ các dự án blockchain AI khác.
6. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.
7. Những tiến bộ kỹ thuật và các bản nâng cấp giao thức.
8. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến lĩnh vực AI và tiền mã hóa.

Tại sao mọi người muốn biết giá Bittensor hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Bittensor (TAO) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm đầu tư. TAO là một dự án blockchain độc đáo tập trung vào AI, vì vậy việc theo dõi giá cả giúp đánh giá tâm lý thị trường đối với các token tiền điện tử AI. Các nhà đầu tư thường xuyên theo dõi giá hàng ngày để xác định điểm vào/ra, tính toán lợi nhuận/thua lỗ, cũng như đánh giá giá trị hiện tại của danh mục đầu tư so với xu hướng thị trường.

Dự đoán giá Bittensor

Dự đoán giá Bittensor (TAO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TAO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Bittensor (TAO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Bittensor có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Bittensor sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TAO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Bittensor.

Giới thiệu Bittensor

TAO Network (TAO) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo và phân phối âm nhạc và nội dung số khác. Nền tảng sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake độc đáo và tích hợp chức năng hợp đồng thông minh để cho phép nghệ sĩ và người sáng tạo quản lý quyền sở hữu trí tuệ của họ, phân phối công việc của họ và kiếm tiền từ nội dung của họ. TAO Network nhằm mục đích cách mạng hóa ngành công nghiệp âm nhạc bằng cách cung cấp một hệ sinh thái phi tập trung, minh bạch và công bằng cho nghệ sĩ, người hâm mộ và các bên liên quan khác.

Hướng dẫn mua & đầu tư Bittensor tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Bittensor? Mua TAO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Bittensor. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Bittensor (TAO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Bittensor sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Bittensor (TAO)

Bạn có thể làm gì với Bittensor

Sở hữu Bittensor mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Bittensor (TAO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Bittensor (TAO) là gì

Bittensor là một giao thức mã nguồn mở cung cấp năng lượng cho mạng máy học phi tập trung, dựa trên blockchain, được mã hóa. Dự án được thiết kế để đẩy nhanh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo bằng cách giới thiệu một chiến lược đào tạo được tối ưu hóa, trong đó các mô hình tương tác trong một hệ sinh thái lặp đi lặp lại, được khuyến khích, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác và công bằng hơn đối với quyền sở hữu và quyền truy cập của nó.

Whitepaper

Nguồn Bittensor

Để hiểu thêm về Bittensor, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Bittensor
Block Explorer

Danh mục :

AI MemeArtificial Intelligence (AI)Bittensor Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Bittensor

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:43:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Bittensor (TAO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Bittensor

TAO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TAO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TAO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Bittensor (TAO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Bittensor theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TAO/USDT
₫5,496,940.35
₫5,496,940.35₫5,496,940.35
+5.51%
10.10K (USDT)
TAO/USDC
₫5,491,414.2
₫5,491,414.2₫5,491,414.2
+5.43%
852.05 (USDT)
TAO/EUR
₫4,756,699.4
₫4,756,699.4₫4,756,699.4
+5.47%
331.93 (USDT)
TAO/USD1
₫5,496,677.2
₫5,496,677.2₫5,496,677.2
+5.34%
271.36 (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TAO sang VND

Số lượng

TAO
TAO
VND
VND

1 TAO = 5,488,519.55 VND