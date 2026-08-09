Giá Bittensor(TAO)
Giá Bittensor (TAO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 208.57, biến động 5.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAO sang VND là ₫ 208.57 mỗi TAO.
Bittensor hiện xếp hạng #27 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.30B, với nguồn cung lưu hành 11.02M TAO. Trong vòng 24 giờ qua, TAO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 197.07 (thấp) đến ₫ 210.4 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 20,201,490.7718332341675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 800,001.13910586867175.
Về hiệu suất ngắn hạn, TAO biến động +0.13% trong giờ qua và +8.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.03M.
No.27
52.46%
0.13%
TAO
Vốn hoá thị trường hiện tại của Bittensor là ₫ 2.30B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.03M. Nguồn cung lưu hành của TAO là 11.02M, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.38B.
+0.13%
+5.30%
+8.09%
+8.09%
Theo dõi biến động giá của Bittensor trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +276,210.5368
|+5.30%
|30 ngày
|₫ -3.01
|-1.43%
|60 ngày
|₫ -1.43
|-0.69%
|90 ngày
|₫ -115.61
|-35.67%
Hôm nay, TAO đã biến động ₫ +276,210.5368 (+5.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -3.01 (-1.43%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TAO đã biến động ₫ -1.43 (-0.69%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -115.61 (-35.67%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Bittensor (TAO)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Bittensor.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Bittensor. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TAO: xu hướng tăng, tăng 60% | giảm 40%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
TAO_USDT在4小时周期内运行于196.3099中枢上方。当前价格197.75位于R1阻力位197.9799下方，价格处于枢纽体系的上半区间。短期均线组与EMA组呈现多头排列，指标一致性指向买方占优，结构维持在中枢与第一阻力位之间。 MACD已形成金叉状态，快慢线同向发散，动能呈现集中释放特征。RSI处于中性区域，KDJ与StochRSI尚未出现极端背离。波动率仍处于布林带收口后的扩张初期阶段，多空力量在当前位置暂时达到平衡，但买盘动能略高于卖盘抛压。 近端阻力位于197.9799，该价位距离现价仅0.23%；突破后将看向199.44的远端阻力。近端支撑位于196.3099中枢，距离现价0.73%；跌破后可参考194.8499的次级支撑。关键价位密集分布在当前价格上下1.5%的区间内，市场正等待方向性的选择。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Bittensor có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
TAO Network (TAO) là một nền tảng dựa trên blockchain được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tạo và phân phối âm nhạc và nội dung số khác. Nền tảng sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake độc đáo và tích hợp chức năng hợp đồng thông minh để cho phép nghệ sĩ và người sáng tạo quản lý quyền sở hữu trí tuệ của họ, phân phối công việc của họ và kiếm tiền từ nội dung của họ. TAO Network nhằm mục đích cách mạng hóa ngành công nghiệp âm nhạc bằng cách cung cấp một hệ sinh thái phi tập trung, minh bạch và công bằng cho nghệ sĩ, người hâm mộ và các bên liên quan khác.
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Sở hữu Bittensor mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Bittensor là một giao thức mã nguồn mở cung cấp năng lượng cho mạng máy học phi tập trung, dựa trên blockchain, được mã hóa. Dự án được thiết kế để đẩy nhanh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo bằng cách giới thiệu một chiến lược đào tạo được tối ưu hóa, trong đó các mô hình tương tác trong một hệ sinh thái lặp đi lặp lại, được khuyến khích, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác và công bằng hơn đối với quyền sở hữu và quyền truy cập của nó.
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