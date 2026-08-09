Giá Dexsport hôm nay

Giá Dexsport (DESU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.014088, biến động 0.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DESU sang VND là ₫ 0.014088 mỗi DESU.

Dexsport hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- DESU. Trong vòng 24 giờ qua, DESU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.014 (thấp) đến ₫ 0.014215 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DESU biến động +0.07% trong giờ qua và -1.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8.28K.

Thông tin thị trường Dexsport (DESU)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 8.28K₫ 8.28K ₫ 8.28K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 8.45M₫ 8.45M ₫ 8.45M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dexsport là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8.28K. Nguồn cung lưu hành của DESU là --, với tổng nguồn cung là 600000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.45M.