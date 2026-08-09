Giá Toko Token hôm nay

Giá Toko Token (TKO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05124, biến động 2.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TKO sang VND là ₫ 0.05124 mỗi TKO.

Toko Token hiện xếp hạng #1013 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.69M, với nguồn cung lưu hành 169.60M TKO. Trong vòng 24 giờ qua, TKO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05009 (thấp) đến ₫ 0.05138 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,294.68077825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,166.76763868605730295.

Về hiệu suất ngắn hạn, TKO biến động +0.31% trong giờ qua và +7.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.75K.

Thông tin thị trường Toko Token (TKO)

Xếp hạng No.1013 Vốn hóa thị trường ₫ 8.69M₫ 8.69M ₫ 8.69M Khối lượng (24H) ₫ 53.75K₫ 53.75K ₫ 53.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 25.62M₫ 25.62M ₫ 25.62M Nguồn cung lưu thông 169.60M 169.60M 169.60M Nguồn cung tối đa 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tổng cung 495,268,640.66 495,268,640.66 495,268,640.66 Tỷ lệ lưu hành 33.91% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Toko Token là ₫ 8.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.75K. Nguồn cung lưu hành của TKO là 169.60M, với tổng nguồn cung là 495268640.66. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.62M.