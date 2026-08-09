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Giá Toko Token theo thời gian thực hôm nay là 0.05124 VND. Vốn hoá thị trường của TKO là 8,690,073.7857724758072 VND. Theo dõi cập nhật giá TKO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Toko Token theo thời gian thực hôm nay là 0.05124 VND. Vốn hoá thị trường của TKO là 8,690,073.7857724758072 VND. Theo dõi cập nhật giá TKO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Toko Token(TKO)

Giá theo thời gian thực 1 TKO sang VND

₫1,348.64375
₫1,348.64375₫1,348.64375
+2.23%1D
VND
Biểu đồ giá Toko Token (TKO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:50:47 (UTC+8)

Giá Toko Token hôm nay

Giá Toko Token (TKO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05124, biến động 2.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TKO sang VND là ₫ 0.05124 mỗi TKO.

Toko Token hiện xếp hạng #1013 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.69M, với nguồn cung lưu hành 169.60M TKO. Trong vòng 24 giờ qua, TKO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.05009 (thấp) đến ₫ 0.05138 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 131,294.68077825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,166.76763868605730295.

Về hiệu suất ngắn hạn, TKO biến động +0.31% trong giờ qua và +7.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.75K.

Thông tin thị trường Toko Token (TKO)

No.1013

₫ 8.69M
₫ 8.69M₫ 8.69M

₫ 53.75K
₫ 53.75K₫ 53.75K

₫ 25.62M
₫ 25.62M₫ 25.62M

169.60M
169.60M 169.60M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

495,268,640.66
495,268,640.66 495,268,640.66

33.91%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Toko Token là ₫ 8.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.75K. Nguồn cung lưu hành của TKO là 169.60M, với tổng nguồn cung là 495268640.66. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.62M.

Lịch sử giá Toko Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.05009
₫ 0.05009₫ 0.05009
Thấp nhất 24H
₫ 0.05138
₫ 0.05138₫ 0.05138
Cao nhất 24H

₫ 0.05009
₫ 0.05009₫ 0.05009

₫ 0.05138
₫ 0.05138₫ 0.05138

₫ 131,294.68077825
₫ 131,294.68077825₫ 131,294.68077825

₫ 1,166.76763868605730295
₫ 1,166.76763868605730295₫ 1,166.76763868605730295

+0.31%

+2.23%

+7.96%

+7.96%

Lịch sử giá theo VND của Toko Token (TKO)

Theo dõi biến động giá của Toko Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +29.4187182+2.23%
30 ngày₫ +0.0051+11.05%
60 ngày₫ +0.00194+3.93%
90 ngày₫ -0.01414-21.63%
Biến động giá Toko Token hôm nay

Hôm nay, TKO đã biến động ₫ +29.4187182 (+2.23%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Toko Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0051 (+11.05%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Toko Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TKO đã biến động ₫ +0.00194 (+3.93%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Toko Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01414 (-21.63%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Toko Token (TKO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Toko Token.

Phân tích Toko Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Toko Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Toko Token?

Giá TKO bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng tiền mã hóa nói chung
2. Hiệu suất của sàn giao dịch Tokocrypto và mức độ áp dụng của người dùng
3. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch
4. Những diễn biến về quy định tại Indonesia và trên toàn cầu
5. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
6. Tính ứng dụng của token và phần thưởng staking
7. Các thông báo hợp tác và sự phát triển của hệ sinh thái
8. Động lực cung cấp và hoạt động đốt token
9. Các mô hình phân tích kỹ thuật
10. Tình trạng đầu cơ của nhà đầu tư và hoạt động của các “cá voi” trong thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá Toko Token hôm nay?

Người ta muốn biết giá TKO hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, căn chỉnh thời điểm đặt lệnh mua/bán, quản lý danh mục đầu tư và đánh giá rủi ro. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà giao dịch tận dụng tốt các chuyển động của thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và xác định điểm vào/ra thị trường.

Dự đoán giá Toko Token

Dự đoán giá Toko Token (TKO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TKO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Toko Token (TKO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Toko Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Toko Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TKO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Toko Token.

Giới thiệu Toko Token

Tokocrypto (TKO) là một tài sản số bản địa của nền tảng Tokocrypto, một sàn giao dịch tiền điện tử của Indonesia. TKO được thiết kế để phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái Tokocrypto, bao gồm làm phương tiện trao đổi, phương thức thanh toán cho phí giao dịch, và công cụ để tham gia vào quản trị nền tảng. Tài sản này hoạt động trên Binance Smart Chain, một mạng lưới blockchain được xây dựng để chạy các ứng dụng dựa trên hợp đồng thông minh. Mô hình phát hành của TKO bao gồm một giới hạn cung cấp tối đa, với các token ban đầu được phân phối thông qua một cuộc bán công khai. Tài sản thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên nền tảng Tokocrypto, và nó đóng một vai trò quan trọng trong các chương trình loyalti và thưởng của nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Toko Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Toko Token? Mua TKO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Toko Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Toko Token (TKO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Toko Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Toko Token (TKO)

Bạn có thể làm gì với Toko Token

Sở hữu Toko Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Toko Token (TKO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Toko Token (TKO) là gì

Tokocrypto được ra mắt vào tháng 9 năm 2018 và trở thành thực thể đầu tiên được đăng ký theo Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai của Indonesia (BAPPEBTI) vào tháng 11 năm đó. Dự án mới nhất của Tokocrypto, TKO, là loại tiền má hóa đầu tiên của Indonesia cung cấp mô hình token độc đáo.

Nguồn Toko Token

Để hiểu thêm về Toko Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Toko Token
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemYZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Toko Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:50:47 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Toko Token (TKO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Toko Token

TKO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TKO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TKO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Toko Token (TKO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Toko Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TKO/USDT
₫1,349.17005
₫1,349.17005₫1,349.17005
+2.25%
1.06M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TKO sang VND

Số lượng

TKO
TKO
VND
VND

1 TKO = 1,348.3806 VND