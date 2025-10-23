Giá Dora Factory theo thời gian thực hôm nay là 0.01291 USD. Theo dõi cập nhật giá DORAFACTORY sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DORAFACTORY dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Dora Factory theo thời gian thực hôm nay là 0.01291 USD. Theo dõi cập nhật giá DORAFACTORY sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá DORAFACTORY dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về DORAFACTORY

Thông tin giá DORAFACTORY

Whitepaper DORAFACTORY

Website chính thức DORAFACTORY

Tokenomics của DORAFACTORY

Dự báo giá DORAFACTORY

Lịch sử DORAFACTORY

Hướng dẫn mua DORAFACTORY

Chuyển đổi DORAFACTORY sang fiat

DORAFACTORY Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Dora Factory

Giá Dora Factory(DORAFACTORY)

Giá theo thời gian thực 1 DORAFACTORY sang USD

$0.01291
$0.01291$0.01291
-0.30%1D
USD
Biểu đồ giá Dora Factory (DORAFACTORY) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:38:30 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Dora Factory (DORAFACTORY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.01288
$ 0.01288$ 0.01288
Thấp nhất 24H
$ 0.01383
$ 0.01383$ 0.01383
Cao nhất 24H

$ 0.01288
$ 0.01288$ 0.01288

$ 0.01383
$ 0.01383$ 0.01383

--
----

--
----

-1.08%

-0.30%

-8.44%

-8.44%

Giá thời gian thực của Dora Factory (DORAFACTORY) là $ 0.01291. Trong 24 giờ qua, DORAFACTORY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01288 và cao nhất là $ 0.01383, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DORAFACTORY là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, DORAFACTORY đã biến động -1.08% trong 1 giờ qua, -0.30% trong 24 giờ và -8.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K

$ 12.91M
$ 12.91M$ 12.91M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dora Factory là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.97K. Nguồn cung lưu hành của DORAFACTORY là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.91M.

Lịch sử giá theo USD của Dora Factory (DORAFACTORY)

Theo dõi biến động giá của Dora Factory trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000388-0.30%
30 ngày$ -0.00528-29.03%
60 ngày$ -0.00705-35.33%
90 ngày$ -0.00678-34.44%
Biến động giá Dora Factory hôm nay

Hôm nay, DORAFACTORY đã biến động $ -0.0000388 (-0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Dora Factory trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.00528 (-29.03%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Dora Factory trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, DORAFACTORY đã biến động $ -0.00705 (-35.33%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Dora Factory trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.00678 (-34.44%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Dora Factory (DORAFACTORY)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Dora Factory.

Dora Factory (DORAFACTORY) là gì

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Dora Factory một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake DORAFACTORY để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Dora Factory trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Dora Factory trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Dora Factory (USD)

Dora Factory (DORAFACTORY) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Dora Factory (DORAFACTORY) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Dora Factory.

Xem ngay dự đoán giá Dora Factory!

Tokenomics của Dora Factory (DORAFACTORY)

Hiểu rõ tokenomics của Dora Factory (DORAFACTORY) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token DORAFACTORY ngay!

Cách mua Dora Factory (DORAFACTORY)

Bạn đang tìm cách mua Dora Factory? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Dora Factory trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

DORAFACTORY/Tiền tệ địa phương

1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang VND
339.72665
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang AUD
A$0.0198814
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang GBP
0.0095534
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang EUR
0.0111026
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang USD
$0.01291
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MYR
RM0.0544802
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang TRY
0.5418327
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang JPY
¥1.96232
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang ARS
ARS$18.8191652
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang RUB
1.0520359
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang INR
1.1327234
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang IDR
Rp215.1665806
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang PHP
0.7547186
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang EGP
￡E.0.6141287
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BRL
R$0.069714
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang CAD
C$0.0179449
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BDT
1.5747618
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang NGN
18.9017892
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang COP
$50.2334555
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang ZAR
R.0.2250213
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang UAH
0.5379597
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang TZS
T.Sh.32.0346158
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang VES
Bs2.7111
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang CLP
$12.2645
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang PKR
Rs3.645784
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang KZT
6.9408033
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang THB
฿0.4240935
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang TWD
NT$0.3969825
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang AED
د.إ0.0473797
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang CHF
Fr0.0101989
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang HKD
HK$0.1003107
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang AMD
֏4.9292962
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MAD
.د.م0.1191593
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MXN
$0.2380604
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang SAR
ريال0.0484125
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang ETB
Br1.9407603
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang KES
KSh1.6629371
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang JOD
د.أ0.00915319
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang PLN
0.0469924
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang RON
лв0.0565458
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang SEK
kr0.1214831
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BGN
лв0.0216888
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang HUF
Ft4.3336288
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang CZK
0.2703354
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang KWD
د.ك0.00395046
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang ILS
0.0424739
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BOB
Bs0.0889499
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang AZN
0.021947
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang TJS
SM0.118772
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang GEL
0.034857
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang AOA
Kz11.8114881
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BHD
.د.ب0.00485416
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BMD
$0.01291
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang DKK
kr0.0830113
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang HNL
L0.3381129
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MUR
0.5868886
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang NAD
$0.2252795
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang NOK
kr0.1293582
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang NZD
$0.0224634
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang PAB
B/.0.01291
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang PGK
K0.0540929
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang QAR
ر.ق0.0469924
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang RSD
дин.1.3046846
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang UZS
soʻm155.5421329
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang ALL
L1.0744993
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang ANG
ƒ0.0231089
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang AWG
ƒ0.023238
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BBD
$0.02582
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BAM
KM0.0216888
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BIF
Fr37.96831
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BND
$0.0166539
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BSD
$0.01291
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang JMD
$2.0708931
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang KHR
52.0563475
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang KMF
Fr5.47384
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang LAK
280.6521683
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang LKR
රු3.9061787
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MDL
L0.2189536
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MGA
Ar57.892313
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MOP
P0.1030218
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MVR
0.197523
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MWK
MK22.374321
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang MZN
MT0.824949
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang NPR
रु1.8083037
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang PYG
90.91222
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang RWF
Fr18.70659
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang SBD
$0.1062493
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang SCR
0.1750596
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang SRD
$0.5117524
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang SVC
$0.1125752
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang SZL
L0.2252795
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang TMT
m0.0453141
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang TND
د.ت0.03786503
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang TTD
$0.0874007
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang UGX
Sh44.97844
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang XAF
Fr7.29415
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang XCD
$0.034857
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang XOF
Fr7.29415
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang XPF
Fr1.31682
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BWP
P0.1850003
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang BZD
$0.02582
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang CVE
$1.2255463
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang DJF
Fr2.28507
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang DOP
$0.8206887
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang DZD
د.ج1.6844968
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang FJD
$0.029693
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang GNF
Fr112.25245
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang GTQ
Q0.0986324
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang GYD
$2.6940588
1 Dora Factory (DORAFACTORY) sang ISK
kr1.57502

Nguồn Dora Factory

Để hiểu thêm về Dora Factory, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Dora Factory
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Dora Factory

Hôm nay giá của Dora Factory (DORAFACTORY) là bao nhiêu?
Giá DORAFACTORY theo thời gian thực bằng USD là 0.01291 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của DORAFACTORY sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của DORAFACTORY sang USD là $ 0.01291. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Dora Factory là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của DORAFACTORY là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của DORAFACTORY là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của DORAFACTORY là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DORAFACTORY là bao nhiêu?
DORAFACTORY đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của DORAFACTORY là bao nhiêu?
DORAFACTORY từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của DORAFACTORY là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của DORAFACTORY là $ 54.97K USD.
DORAFACTORY có tăng giá trong năm nay không?
DORAFACTORY có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá DORAFACTORY để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:38:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Dora Factory (DORAFACTORY)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán DORAFACTORY sang USD

Số lượng

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01291 USD

Giao dịch DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.01291
$0.01291$0.01291
0.00%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures