Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá FRAX theo thời gian thực hôm nay là 0.307 VND. Vốn hoá thị trường của FRAX là 27,088,042.2398150742 VND. Theo dõi cập nhật giá FRAX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá FRAX theo thời gian thực hôm nay là 0.307 VND. Vốn hoá thị trường của FRAX là 27,088,042.2398150742 VND. Theo dõi cập nhật giá FRAX sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về FRAX

Thông tin giá FRAX

FRAX là gì

Whitepaper FRAX

Website chính thức FRAX

Tokenomics của FRAX

Dự báo giá FRAX

Lịch sử FRAX

Hướng dẫn mua FRAX

Chuyển đổi FRAX sang fiat

FRAX Spot

FRAX USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo FRAX

Giá FRAX(FRAX)

Giá theo thời gian thực 1 FRAX sang VND

₫8,078.705
₫8,078.705₫8,078.705
-0.90%1D
VND
Biểu đồ giá FRAX (FRAX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:21:45 (UTC+8)

Giá FRAX hôm nay

Giá FRAX (FRAX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.307, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRAX sang VND là ₫ 0.307 mỗi FRAX.

FRAX hiện xếp hạng #332 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 27.09M, với nguồn cung lưu hành 88.23M FRAX. Trong vòng 24 giờ qua, FRAX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3054 (thấp) đến ₫ 0.3115 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,122,940.39125883582565, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,875.1154488747078470.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRAX biến động +0.06% trong giờ qua và +20.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.87K.

Thông tin thị trường FRAX (FRAX)

No.332

₫ 27.09M
₫ 27.09M₫ 27.09M

₫ 56.87K
₫ 56.87K₫ 56.87K

₫ 30.60M
₫ 30.60M₫ 30.60M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

Vốn hoá thị trường hiện tại của FRAX là ₫ 27.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.87K. Nguồn cung lưu hành của FRAX là 88.23M, với tổng nguồn cung là 99681495.59113361. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 30.60M.

Lịch sử giá FRAX theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.3054
₫ 0.3054₫ 0.3054
Thấp nhất 24H
₫ 0.3115
₫ 0.3115₫ 0.3115
Cao nhất 24H

₫ 0.3054
₫ 0.3054₫ 0.3054

₫ 0.3115
₫ 0.3115₫ 0.3115

₫ 1,122,940.39125883582565
₫ 1,122,940.39125883582565₫ 1,122,940.39125883582565

₫ 13,875.1154488747078470
₫ 13,875.1154488747078470₫ 13,875.1154488747078470

+0.06%

-0.89%

+20.48%

+20.48%

Lịch sử giá theo VND của FRAX (FRAX)

Theo dõi biến động giá của FRAX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -73.368663-0.89%
30 ngày₫ +0.0672+28.02%
60 ngày₫ +0.0365+13.49%
90 ngày₫ -0.1915-38.42%
Biến động giá FRAX hôm nay

Hôm nay, FRAX đã biến động ₫ -73.368663 (-0.89%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá FRAX trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0672 (+28.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá FRAX trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FRAX đã biến động ₫ +0.0365 (+13.49%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá FRAX trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1915 (-38.42%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của FRAX (FRAX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá FRAX.

Phân tích FRAX

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của FRAX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường FRAX hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FRAX: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

FRAX_USDT在4小时周期内运行于0.3059价位。价格位于S2枢纽点0.3047与S1阻力位0.3065之间。中枢点位0.3097构成上方主要结构参考。短期均线组呈现买入排列状态。EMA指标同步确认多头方向。MACD形成金叉形态。RSI指标处于中性区域。KDJ与StochRSI数值未显示极端偏离。布林带开口维持常态波动范围。快慢指标方向基本一致。动能分布相对集中。近端支撑位于0.3047。该价位距离现价约0.4%。近端阻力位于0.3065。该价位距离现价约0.2%。远端参考位为中枢0.3097。该价位距离现价约1.2%。上方第二阻力位设于0.3115。下方第二支撑位设于0.3047。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá FRAX?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token FRAX:

1. Cơ chế ổn định thuật toán – Thiết kế stablecoin lai phân số và thuật toán độc đáo của FRAX tác động đến nhu cầu đối với token quản trị.

2. Doanh thu giao thức – Các khoản phí phát sinh từ các hoạt động đúc, đổi và cho vay ảnh hưởng đến giá trị token.

3. Tổng giá trị bị khóa (TVL) – TVL cao hơn trong giao thức FRAX làm tăng tính tiện ích và nhu cầu đối với token.

4. Thị trường tâm lý – Tình hình chung của thị trường DeFi và stablecoin.

5. Sự tham gia quản trị – Quyền bỏ phiếu và các quyết định liên quan đến giao thức thúc đẩy nhu cầu đối với token.

6. Ưu đãi farming lợi suất – Phần thưởng staking và các chương trình mining thanh khoản.

7. Tích hợp đối tác – Mức độ áp dụng trên các giao thức DeFi khác.

8. Bối cảnh quy định – Các quy định về stablecoin ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái.

Tại sao mọi người muốn biết giá FRAX hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FRAX hôm nay vì đây là một loại stablecoin thuật toán phổ biến, với mục tiêu duy trì tỷ giá 1 USD. Các nhà giao dịch theo dõi giá của nó để tìm kiếm cơ hội arbitrage khi giá chênh lệch so với mức neo. Các nhà đầu tư thì theo dõi sự ổn định của giá để đánh giá hiệu quả của giao thức và đưa ra các quyết định sáng suốt.

Dự đoán giá FRAX

Dự đoán giá FRAX (FRAX) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FRAX vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá FRAX (FRAX) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của FRAX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá FRAX sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FRAX cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá FRAX.

Hướng dẫn mua & đầu tư FRAX tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với FRAX? Mua FRAX nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua FRAX. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua FRAX (FRAX).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và FRAX sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua FRAX (FRAX)

Bạn có thể làm gì với FRAX

Sở hữu FRAX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua FRAX (FRAX) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

FRAX (FRAX) là gì

FRAX là token gốc của blockchain Fraxtal Layer 1, đóng vai trò là token gas chính và tài sản nền tảng trên toàn bộ mạng lưới. Trước đây, token này được gọi là FXS (Frax Share) và đã được đổi thương hiệu sau bản nâng cấp North Star. Sự chuyển đổi này đánh dấu sự thay đổi về chức năng, định vị FRAX không còn là token quản trị mà là một tài sản có nguồn cung cố định, mang tính hàng hóa, được sử dụng để bảo mật và vận hành bloc。chain Fraxtal.

Nguồn FRAX

Để hiểu thêm về FRAX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức FRAX
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về FRAX

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:21:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành FRAX (FRAX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về FRAX

FRAX USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FRAX với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FRAX USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường FRAX (FRAX) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá FRAX theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FRAX/USDT
₫8,070.8105
₫8,070.8105₫8,070.8105
-0.80%
184.55K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,852.45600
₫5,852.45600₫5,852.45600

-11.35%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫56,203.5770
₫56,203.5770₫56,203.5770

+81.38%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,738.6415
₫27,738.6415₫27,738.6415

+8.84%

STONK

STONK

STONK

₫182.678730
₫182.678730₫182.678730

-1.06%

Squid

Squid

QUID

₫2,355.19250
₫2,355.19250₫2,355.19250

-1.37%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,419.946345
₫4,419.946345₫4,419.946345

+135.90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫56,203.5770
₫56,203.5770₫56,203.5770

+81.38%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫75.997720
₫75.997720₫75.997720

+65.40%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,028.9165
₫1,028.9165₫1,028.9165

+49.23%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.4682270
₫6.4682270₫6.4682270

+63.86%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FRAX sang VND

Số lượng

FRAX
FRAX
VND
VND

1 FRAX = 8,078.705 VND