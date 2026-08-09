Giá FRAX hôm nay

Giá FRAX (FRAX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.307, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRAX sang VND là ₫ 0.307 mỗi FRAX.

FRAX hiện xếp hạng #332 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 27.09M, với nguồn cung lưu hành 88.23M FRAX. Trong vòng 24 giờ qua, FRAX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3054 (thấp) đến ₫ 0.3115 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,122,940.39125883582565, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,875.1154488747078470.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRAX biến động +0.06% trong giờ qua và +20.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.87K.

Thông tin thị trường FRAX (FRAX)

Xếp hạng No.332 Vốn hóa thị trường ₫ 27.09M₫ 27.09M ₫ 27.09M Khối lượng (24H) ₫ 56.87K₫ 56.87K ₫ 56.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 30.60M₫ 30.60M ₫ 30.60M Nguồn cung lưu thông 88.23M 88.23M 88.23M Nguồn cung tối đa 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Tổng cung 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Tỷ lệ lưu hành 88.51% Blockchain công khai FRAX

Vốn hoá thị trường hiện tại của FRAX là ₫ 27.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.87K. Nguồn cung lưu hành của FRAX là 88.23M, với tổng nguồn cung là 99681495.59113361. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 30.60M.