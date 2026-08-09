Giá Smooth Love Potion(SLP)
Giá Smooth Love Potion (SLP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0005616, biến động 4.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SLP sang VND là ₫ 0.0005616 mỗi SLP.
Smooth Love Potion hiện xếp hạng #753 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.41M, với nguồn cung lưu hành 36.34B SLP. Trong vòng 24 giờ qua, SLP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000561 (thấp) đến ₫ 0.0005889 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,027.84836515, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12.36727687306003035.
Về hiệu suất ngắn hạn, SLP biến động +0.10% trong giờ qua và +7.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.74K.
No.753
2021-07-12 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Smooth Love Potion là ₫ 20.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.74K. Nguồn cung lưu hành của SLP là 36.34B, với tổng nguồn cung là 36339980070. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.41M.
+0.10%
-4.09%
+7.81%
+7.81%
Theo dõi biến động giá của Smooth Love Potion trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.630216676
|-4.09%
|30 ngày
|₫ +0.0000379
|+7.23%
|60 ngày
|₫ +0.0000596
|+11.87%
|90 ngày
|₫ -0.0002135
|-27.55%
Hôm nay, SLP đã biến động ₫ -0.630216676 (-4.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000379 (+7.23%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SLP đã biến động ₫ +0.0000596 (+11.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0002135 (-27.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Smooth Love Potion (SLP)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Smooth Love Potion.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Smooth Love Potion. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SLP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
SLP_USDT đang giao dịch trên chu kỳ 4 giờ, nằm phía trên trung tâm 5.37E-4. Mức giá hiện tại là 5.535E-4, đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 5.407E-4. Giá cả đang nằm trong vùng trên của hệ thống trung tâm, với cấu trúc phe mua chiếm ưu thế và thị trường có xu hướng mở rộng theo chiều tăng. Chỉ báo MACD đang hình thành trạng thái cắt vàng. Nhóm đường trung bình động duy trì dao động quanh đường số 0. Chỉ báo RSI nằm trong vùng trung tính. Động lực của các đường nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động chưa có sự mở rộng đáng kể. Lực mua được giải phóng tập trung, trong khi áp lực bán tạm thời vẫn ở trạng thái tiềm ẩn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía tích cực. Hỗ trợ gần nhất nằm tại mức R1 5.407E-4, cách mức giá hiện tại khoảng 2.3%. Trung tâm bên dưới ở mức 5.37E-4 đóng vai trò tham chiếu thứ cấp. Ngưỡng kháng cự xa hơn được xác định tại mức R2 5.44E-4, cách mức giá hiện tại chưa đến 1.2%. Mức S1 5.337E-4 là điểm thử nghiệm giới hạn giảm giá. Các ngưỡng quan trọng được phân bố dày đặc ngay dưới mức giá hiện tại.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Smooth Love Potion có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Smooth Love Potion (SLP) là một token tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum. SLP chủ yếu được sử dụng như một token quản trị trong hệ sinh thái Axie Infinity, một trò chơi dựa trên blockchain nơi người chơi lai tạo, nuôi dưỡng, chiến đấu và giao dịch những sinh vật huyền ảo được gọi là Axies. Token này được kiếm được như một phần thưởng cho việc chơi game và là yếu tố cần thiết để lai tạo Axies mới, do đó đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của trò chơi. Sự phát hành của nó được liên kết trực tiếp với hoạt động và thành công của người chơi trong trò chơi, tạo ra một sự tương tác độc đáo giữa gaming và tiền điện tử. Như vậy, SLP phục vụ như một ví dụ thực tế về tiềm năng của token tiện ích trong một hệ sinh thái số.
Sẵn sàng bắt đầu với Smooth Love Potion? Mua SLP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Smooth Love Potion. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Smooth Love Potion (SLP).
Sở hữu Smooth Love Potion mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Smooth Love Potion (SLP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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