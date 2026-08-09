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Giá Smooth Love Potion theo thời gian thực hôm nay là 0.0005616 VND. Vốn hoá thị trường của SLP là 20,408,532.807312 VND. Theo dõi cập nhật giá SLP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Smooth Love Potion theo thời gian thực hôm nay là 0.0005616 VND. Vốn hoá thị trường của SLP là 20,408,532.807312 VND. Theo dõi cập nhật giá SLP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Smooth Love Potion(SLP)

Giá theo thời gian thực 1 SLP sang VND

₫14.778504
₫14.778504₫14.778504
-4.09%1D
VND
Biểu đồ giá Smooth Love Potion (SLP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:10:07 (UTC+8)

Giá Smooth Love Potion hôm nay

Giá Smooth Love Potion (SLP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0005616, biến động 4.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SLP sang VND là ₫ 0.0005616 mỗi SLP.

Smooth Love Potion hiện xếp hạng #753 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.41M, với nguồn cung lưu hành 36.34B SLP. Trong vòng 24 giờ qua, SLP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000561 (thấp) đến ₫ 0.0005889 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,027.84836515, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12.36727687306003035.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLP biến động +0.10% trong giờ qua và +7.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.74K.

Thông tin thị trường Smooth Love Potion (SLP)

No.753

₫ 20.41M
₫ 20.41M₫ 20.41M

₫ 63.74K
₫ 63.74K₫ 63.74K

₫ 20.41M
₫ 20.41M₫ 20.41M

36.34B
36.34B 36.34B

--
----

36,339,980,070
36,339,980,070 36,339,980,070

2021-07-12 00:00:00

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Smooth Love Potion là ₫ 20.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.74K. Nguồn cung lưu hành của SLP là 36.34B, với tổng nguồn cung là 36339980070. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.41M.

Lịch sử giá Smooth Love Potion theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.000561
₫ 0.000561₫ 0.000561
Thấp nhất 24H
₫ 0.0005889
₫ 0.0005889₫ 0.0005889
Cao nhất 24H

₫ 0.000561
₫ 0.000561₫ 0.000561

₫ 0.0005889
₫ 0.0005889₫ 0.0005889

₫ 11,027.84836515
₫ 11,027.84836515₫ 11,027.84836515

₫ 12.36727687306003035
₫ 12.36727687306003035₫ 12.36727687306003035

+0.10%

-4.09%

+7.81%

+7.81%

Lịch sử giá theo VND của Smooth Love Potion (SLP)

Theo dõi biến động giá của Smooth Love Potion trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.630216676-4.09%
30 ngày₫ +0.0000379+7.23%
60 ngày₫ +0.0000596+11.87%
90 ngày₫ -0.0002135-27.55%
Biến động giá Smooth Love Potion hôm nay

Hôm nay, SLP đã biến động ₫ -0.630216676 (-4.09%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Smooth Love Potion trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000379 (+7.23%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Smooth Love Potion trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SLP đã biến động ₫ +0.0000596 (+11.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Smooth Love Potion trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0002135 (-27.55%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Smooth Love Potion (SLP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Smooth Love Potion.

Phân tích Smooth Love Potion

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Smooth Love Potion. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Smooth Love Potion hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SLP: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

SLP_USDT đang giao dịch trên chu kỳ 4 giờ, nằm phía trên trung tâm 5.37E-4. Mức giá hiện tại là 5.535E-4, đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 5.407E-4. Giá cả đang nằm trong vùng trên của hệ thống trung tâm, với cấu trúc phe mua chiếm ưu thế và thị trường có xu hướng mở rộng theo chiều tăng. Chỉ báo MACD đang hình thành trạng thái cắt vàng. Nhóm đường trung bình động duy trì dao động quanh đường số 0. Chỉ báo RSI nằm trong vùng trung tính. Động lực của các đường nhanh và chậm xuất hiện hiện tượng phân tầng. Biến động chưa có sự mở rộng đáng kể. Lực mua được giải phóng tập trung, trong khi áp lực bán tạm thời vẫn ở trạng thái tiềm ẩn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía tích cực. Hỗ trợ gần nhất nằm tại mức R1 5.407E-4, cách mức giá hiện tại khoảng 2.3%. Trung tâm bên dưới ở mức 5.37E-4 đóng vai trò tham chiếu thứ cấp. Ngưỡng kháng cự xa hơn được xác định tại mức R2 5.44E-4, cách mức giá hiện tại chưa đến 1.2%. Mức S1 5.337E-4 là điểm thử nghiệm giới hạn giảm giá. Các ngưỡng quan trọng được phân bố dày đặc ngay dưới mức giá hiện tại.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Smooth Love Potion?

Giá SLP bị ảnh hưởng bởi mức độ phổ biến của trò chơi Axie Infinity, nhu cầu của người chơi đối với việc lai tạo Axies, cơ chế cung ứng token, cách phân phối phần thưởng trong game, tâm lý thị trường đối với các trò chơi kiếm tiền, tin tức về quy định ảnh hưởng đến ngành game blockchain, xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa cũng như tỷ lệ áp dụng tại các quốc gia đang phát triển, nơi người chơi có thể kiếm thu nhập.

Tại sao mọi người muốn biết giá Smooth Love Potion hôm nay?

Mọi người muốn biết giá SLP hôm nay vì đây là token phần thưởng chính trong Axie Infinity, một tựa game chơi để kiếm tiền rất phổ biến. Người chơi kiếm được SLP thông qua các trận đấu và cần theo dõi giá trị của nó để tính toán thu nhập hàng ngày. Giá SLP ảnh hưởng đến chi phí nhân giống cho các Axie mới cũng như mức độ sinh lời tổng thể của trò chơi.

Dự đoán giá Smooth Love Potion

Dự đoán giá Smooth Love Potion (SLP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SLP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Smooth Love Potion (SLP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Smooth Love Potion có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Smooth Love Potion sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SLP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Smooth Love Potion.

Giới thiệu Smooth Love Potion

Smooth Love Potion (SLP) là một token tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum. SLP chủ yếu được sử dụng như một token quản trị trong hệ sinh thái Axie Infinity, một trò chơi dựa trên blockchain nơi người chơi lai tạo, nuôi dưỡng, chiến đấu và giao dịch những sinh vật huyền ảo được gọi là Axies. Token này được kiếm được như một phần thưởng cho việc chơi game và là yếu tố cần thiết để lai tạo Axies mới, do đó đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của trò chơi. Sự phát hành của nó được liên kết trực tiếp với hoạt động và thành công của người chơi trong trò chơi, tạo ra một sự tương tác độc đáo giữa gaming và tiền điện tử. Như vậy, SLP phục vụ như một ví dụ thực tế về tiềm năng của token tiện ích trong một hệ sinh thái số.

Hướng dẫn mua & đầu tư Smooth Love Potion tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Smooth Love Potion? Mua SLP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Smooth Love Potion. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Smooth Love Potion (SLP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Smooth Love Potion sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Smooth Love Potion (SLP)

Bạn có thể làm gì với Smooth Love Potion

Sở hữu Smooth Love Potion mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Smooth Love Potion (SLP) là gì

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Nguồn Smooth Love Potion

Để hiểu thêm về Smooth Love Potion, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Smooth Love Potion
Block Explorer

Danh mục :

Axie Infinity EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Smooth Love Potion

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:10:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Smooth Love Potion (SLP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Smooth Love Potion

SLP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SLP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SLP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Smooth Love Potion (SLP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Smooth Love Potion theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SLP/USDT
₫14.804819
₫14.804819₫14.804819
-3.82%
111.31M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 SLP = 14.778504 VND