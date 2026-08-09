Giá Smooth Love Potion hôm nay

Giá Smooth Love Potion (SLP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0005616, biến động 4.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SLP sang VND là ₫ 0.0005616 mỗi SLP.

Smooth Love Potion hiện xếp hạng #753 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 20.41M, với nguồn cung lưu hành 36.34B SLP. Trong vòng 24 giờ qua, SLP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000561 (thấp) đến ₫ 0.0005889 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 11,027.84836515, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12.36727687306003035.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLP biến động +0.10% trong giờ qua và +7.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.74K.

Thông tin thị trường Smooth Love Potion (SLP)

Xếp hạng No.753 Vốn hóa thị trường ₫ 20.41M₫ 20.41M ₫ 20.41M Khối lượng (24H) ₫ 63.74K₫ 63.74K ₫ 63.74K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 20.41M₫ 20.41M ₫ 20.41M Nguồn cung lưu thông 36.34B 36.34B 36.34B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 36,339,980,070 36,339,980,070 36,339,980,070 Ngày phát hành 2021-07-12 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Smooth Love Potion là ₫ 20.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.74K. Nguồn cung lưu hành của SLP là 36.34B, với tổng nguồn cung là 36339980070. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 20.41M.