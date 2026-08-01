Giá XTM hôm nay

Giá XTM (XTM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000415, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XTM sang VND là ₫ 0.000415 mỗi XTM.

XTM hiện xếp hạng #4596 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 XTM. Trong vòng 24 giờ qua, XTM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000412 (thấp) đến ₫ 0.000427 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,124.29239032672916290, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 20.509410981766102310.

Về hiệu suất ngắn hạn, XTM biến động -0.25% trong giờ qua và +2.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 907.64.

Thông tin thị trường XTM (XTM)

Xếp hạng No.4596 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 907.64₫ 907.64 ₫ 907.64 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.71M₫ 1.71M ₫ 1.71M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 4,119,862,458 4,119,862,458 4,119,862,458 Blockchain công khai MINOTARI

Vốn hoá thị trường hiện tại của XTM là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 907.64. Nguồn cung lưu hành của XTM là 0.00, với tổng nguồn cung là 4119862458. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.71M.