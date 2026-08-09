Giá Graph Token hôm nay

Giá Graph Token (GRT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01467, biến động 0.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GRT sang VND là ₫ 0.01467 mỗi GRT.

Graph Token hiện xếp hạng #130 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 159.20M, với nguồn cung lưu hành 10.85B GRT. Trong vòng 24 giờ qua, GRT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0144 (thấp) đến ₫ 0.01485 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 75,659.18173540, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRT biến động +0.13% trong giờ qua và +2.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.29K.

Thông tin thị trường Graph Token (GRT)

Xếp hạng No.130 Vốn hóa thị trường ₫ 159.20M₫ 159.20M ₫ 159.20M Khối lượng (24H) ₫ 62.29K₫ 62.29K ₫ 62.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 169.62M₫ 169.62M ₫ 169.62M Nguồn cung lưu thông 10.85B 10.85B 10.85B Tổng cung 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Graph Token là ₫ 159.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.29K. Nguồn cung lưu hành của GRT là 10.85B, với tổng nguồn cung là 11562299506.067268. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 169.62M.