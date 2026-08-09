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Giá Graph Token theo thời gian thực hôm nay là 0.01467 VND. Vốn hoá thị trường của GRT là 159,196,999.00400990226 VND. Theo dõi cập nhật giá GRT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Graph Token theo thời gian thực hôm nay là 0.01467 VND. Vốn hoá thị trường của GRT là 159,196,999.00400990226 VND. Theo dõi cập nhật giá GRT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Graph Token(GRT)

Giá theo thời gian thực 1 GRT sang VND

₫386.04105
₫386.04105₫386.04105
+0.96%1D
VND
Biểu đồ giá Graph Token (GRT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:45:21 (UTC+8)

Giá Graph Token hôm nay

Giá Graph Token (GRT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01467, biến động 0.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GRT sang VND là ₫ 0.01467 mỗi GRT.

Graph Token hiện xếp hạng #130 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 159.20M, với nguồn cung lưu hành 10.85B GRT. Trong vòng 24 giờ qua, GRT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0144 (thấp) đến ₫ 0.01485 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 75,659.18173540, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRT biến động +0.13% trong giờ qua và +2.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.29K.

Thông tin thị trường Graph Token (GRT)

No.130

₫ 159.20M
₫ 159.20M₫ 159.20M

₫ 62.29K
₫ 62.29K₫ 62.29K

₫ 169.62M
₫ 169.62M₫ 169.62M

10.85B
10.85B 10.85B

11,562,299,506.067268
11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Graph Token là ₫ 159.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.29K. Nguồn cung lưu hành của GRT là 10.85B, với tổng nguồn cung là 11562299506.067268. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 169.62M.

Lịch sử giá Graph Token theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0144
₫ 0.0144₫ 0.0144
Thấp nhất 24H
₫ 0.01485
₫ 0.01485₫ 0.01485
Cao nhất 24H

₫ 0.0144
₫ 0.0144₫ 0.0144

₫ 0.01485
₫ 0.01485₫ 0.01485

₫ 75,659.18173540
₫ 75,659.18173540₫ 75,659.18173540

₫ 0
₫ 0₫ 0

+0.13%

+0.96%

+2.30%

+2.30%

Lịch sử giá theo VND của Graph Token (GRT)

Theo dõi biến động giá của Graph Token trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +3.6707548+0.96%
30 ngày₫ -0.00326-18.19%
60 ngày₫ -0.00417-22.14%
90 ngày₫ -0.01362-48.15%
Biến động giá Graph Token hôm nay

Hôm nay, GRT đã biến động ₫ +3.6707548 (+0.96%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Graph Token trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00326 (-18.19%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Graph Token trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GRT đã biến động ₫ -0.00417 (-22.14%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Graph Token trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01362 (-48.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Graph Token (GRT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Graph Token.

Phân tích Graph Token

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Graph Token. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Graph Token hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GRT: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

GRT_USDT在4小时周期内运行于0.01436中枢上方，当前价格0.01451已触及R2枢纽点。价格位于区间上沿位置，短期均线组呈现买入信号排列。枢纽体系显示价格偏离中轴，结构重心仍维持在中枢与R2之间。 MACD指标录得死叉状态，快慢线形成向下发散形态。RSI处于中性区域，未出现极端超买或超卖数值。均线组的买入信号与振荡指标存在背离现象，动能分布呈现出分层特征。波动率保持常态，尚未观察到显著扩张或收缩迹象。 近期参考价位为R1枢纽点0.01443，距离当前价格-0.55%。下方第一支撑位于S1枢纽点0.01428，距离当前价格-1.59%。远端参考价位为S2枢纽点0.01422，距离当前价格-2.00%。上方阻力位于R2枢纽点0.01451，与当前价格重合。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Graph Token?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token GRT:

1. Mức độ ứng dụng của mạng lưới - Số lượng subgraph và truy vấn tăng lên làm tăng nhu cầu đối với GRT.
2. Sự tham gia của các indexer - Hoạt động staking và ủy thác cao hơn sẽ tác động đến nguồn cung.
3. Các bản nâng cấp và phát triển của giao thức.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin.
5. Hiệu suất của lĩnh vực DeFi, vì Graph hỗ trợ nhiều giao thức DeFi.
6. Sự cạnh tranh từ các giải pháp lập chỉ mục khác.
7. Lịch trình mở khóa token và thời gian vesting.
8. Các thông báo về hợp tác với những dự án blockchain lớn.
9. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch.
10. Những diễn biến liên quan đến quy định có ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa.

Tại sao mọi người muốn biết giá Graph Token hôm nay?

Mọi người muốn biết giá GRT hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Vì GRT cung cấp năng lượng cho giao thức The Graph trong việc lập chỉ mục dữ liệu blockchain, nên những biến động về giá cả sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch, các chiến lược DeFi cũng như giá trị của các khoản nắm giữ dài hạn.

Dự đoán giá Graph Token

Dự đoán giá Graph Token (GRT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của GRT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Graph Token (GRT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Graph Token có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Graph Token sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá GRT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Graph Token.

Giới thiệu Graph Token

The Graph (GRT) là một giao thức phi tập trung dùng để lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu từ các blockchain, bắt đầu với Ethereum. Nó cho phép bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản các API mở, được gọi là subgraphs, mà các ứng dụng có thể truy vấn bằng GraphQL. GRT là token tiện ích bản địa của nền tảng, được sử dụng bởi các người lập chỉ mục, người biên tập, và các nhà phát triển cho các hoạt động khác nhau trong hệ sinh thái. The Graph nhằm mang đến cơ sở hạ tầng công cộng đáng tin cậy, phi tập trung cho thị trường chính. Giao thức này được thiết kế để tạo điều kiện cho việc trích xuất và xử lý dữ liệu blockchain một cách hiệu quả, cho phép phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps) và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư Graph Token tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Graph Token? Mua GRT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Graph Token. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Graph Token (GRT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Graph Token sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Graph Token (GRT)

Bạn có thể làm gì với Graph Token

Sở hữu Graph Token mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Graph Token (GRT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Graph Token (GRT) là gì

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Nguồn Graph Token

Để hiểu thêm về Graph Token, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Graph Token
Block Explorer

Danh mục :

AnalyticsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Graph Token

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:45:21 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Graph Token (GRT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Graph Token

GRT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short GRT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch GRT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Graph Token (GRT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Graph Token theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
GRT/USDT
₫385.51475
₫385.51475₫385.51475
+0.75%
4.29M (USDT)
GRT/USDC
₫384.98845
₫384.98845₫384.98845
+0.68%
3.87M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GRT sang VND

Số lượng

GRT
GRT
VND
VND

1 GRT = 386.04105 VND