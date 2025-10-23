Giá Apple theo thời gian thực hôm nay là 258.93 USD. Theo dõi cập nhật giá AAPLON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AAPLON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Apple theo thời gian thực hôm nay là 258.93 USD. Theo dõi cập nhật giá AAPLON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AAPLON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Apple

Giá Apple(AAPLON)

Giá theo thời gian thực 1 AAPLON sang USD

$258.93
$258.93$258.93
-0.20%1D
USD
Biểu đồ giá Apple (AAPLON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:09:51 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Apple (AAPLON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 255.71
$ 255.71$ 255.71
Thấp nhất 24H
$ 264.52
$ 264.52$ 264.52
Cao nhất 24H

$ 255.71
$ 255.71$ 255.71

$ 264.52
$ 264.52$ 264.52

$ 264.91028058105655
$ 264.91028058105655$ 264.91028058105655

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

-0.31%

-0.20%

+3.69%

+3.69%

Giá thời gian thực của Apple (AAPLON) là $ 258.93. Trong 24 giờ qua, AAPLON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 255.71 và cao nhất là $ 264.52, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AAPLON là $ 264.91028058105655, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 226.40537622338067.

Về hiệu suất ngắn hạn, AAPLON đã biến động -0.31% trong 1 giờ qua, -0.20% trong 24 giờ và +3.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Apple (AAPLON)

No.1675

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

$ 51.30K
$ 51.30K$ 51.30K

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

10.37K
10.37K 10.37K

10,374.02253
10,374.02253 10,374.02253

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Apple là $ 2.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 51.30K. Nguồn cung lưu hành của AAPLON là 10.37K, với tổng nguồn cung là 10374.02253. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.69M.

Lịch sử giá theo USD của Apple (AAPLON)

Theo dõi biến động giá của Apple trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.5189-0.20%
30 ngày$ +3.53+1.38%
60 ngày$ +78.93+43.85%
90 ngày$ +78.93+43.85%
Biến động giá Apple hôm nay

Hôm nay, AAPLON đã biến động $ -0.5189 (-0.20%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Apple trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +3.53 (+1.38%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Apple trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AAPLON đã biến động $ +78.93 (+43.85%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Apple trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +78.93 (+43.85%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Apple (AAPLON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Apple.

Apple (AAPLON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Apple đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Apple một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AAPLON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Apple trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Apple trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Apple (USD)

Apple (AAPLON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Apple (AAPLON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Apple.

Xem ngay dự đoán giá Apple!

Tokenomics của Apple (AAPLON)

Hiểu rõ tokenomics của Apple (AAPLON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AAPLON ngay!

Cách mua Apple (AAPLON)

Bạn đang tìm cách mua Apple? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Apple trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AAPLON/Tiền tệ địa phương

1 Apple (AAPLON) sang VND
6,813,742.95
1 Apple (AAPLON) sang AUD
A$398.7522
1 Apple (AAPLON) sang GBP
191.6082
1 Apple (AAPLON) sang EUR
222.6798
1 Apple (AAPLON) sang USD
$258.93
1 Apple (AAPLON) sang MYR
RM1,092.6846
1 Apple (AAPLON) sang TRY
10,869.8814
1 Apple (AAPLON) sang JPY
¥39,098.43
1 Apple (AAPLON) sang ARS
ARS$377,447.4396
1 Apple (AAPLON) sang RUB
21,100.2057
1 Apple (AAPLON) sang INR
22,718.5182
1 Apple (AAPLON) sang IDR
Rp4,315,498.2738
1 Apple (AAPLON) sang PHP
15,137.0478
1 Apple (AAPLON) sang EGP
￡E.12,317.3001
1 Apple (AAPLON) sang BRL
R$1,398.222
1 Apple (AAPLON) sang CAD
C$359.9127
1 Apple (AAPLON) sang BDT
31,584.2814
1 Apple (AAPLON) sang NGN
379,104.5916
1 Apple (AAPLON) sang COP
$1,007,509.5765
1 Apple (AAPLON) sang ZAR
R.4,510.5606
1 Apple (AAPLON) sang UAH
10,789.6131
1 Apple (AAPLON) sang TZS
T.Sh.642,503.7234
1 Apple (AAPLON) sang VES
Bs54,375.3
1 Apple (AAPLON) sang CLP
$245,983.5
1 Apple (AAPLON) sang PKR
Rs73,121.832
1 Apple (AAPLON) sang KZT
139,208.5359
1 Apple (AAPLON) sang THB
฿8,490.3147
1 Apple (AAPLON) sang TWD
NT$7,962.0975
1 Apple (AAPLON) sang AED
د.إ950.2731
1 Apple (AAPLON) sang CHF
Fr204.5547
1 Apple (AAPLON) sang HKD
HK$2,011.8861
1 Apple (AAPLON) sang AMD
֏98,864.6526
1 Apple (AAPLON) sang MAD
.د.م2,389.9239
1 Apple (AAPLON) sang MXN
$4,774.6692
1 Apple (AAPLON) sang SAR
ريال970.9875
1 Apple (AAPLON) sang ETB
Br38,924.9469
1 Apple (AAPLON) sang KES
KSh33,352.7733
1 Apple (AAPLON) sang JOD
د.أ183.58137
1 Apple (AAPLON) sang PLN
942.5052
1 Apple (AAPLON) sang RON
лв1,131.5241
1 Apple (AAPLON) sang SEK
kr2,436.5313
1 Apple (AAPLON) sang BGN
лв435.0024
1 Apple (AAPLON) sang HUF
Ft86,801.1039
1 Apple (AAPLON) sang CZK
5,419.4049
1 Apple (AAPLON) sang KWD
د.ك79.23258
1 Apple (AAPLON) sang ILS
851.8797
1 Apple (AAPLON) sang BOB
Bs1,784.0277
1 Apple (AAPLON) sang AZN
440.181
1 Apple (AAPLON) sang TJS
SM2,382.156
1 Apple (AAPLON) sang GEL
699.111
1 Apple (AAPLON) sang AOA
Kz236,897.6463
1 Apple (AAPLON) sang BHD
.د.ب97.35768
1 Apple (AAPLON) sang BMD
$258.93
1 Apple (AAPLON) sang DKK
kr1,664.9199
1 Apple (AAPLON) sang HNL
L6,781.3767
1 Apple (AAPLON) sang MUR
11,770.9578
1 Apple (AAPLON) sang NAD
$4,518.3285
1 Apple (AAPLON) sang NOK
kr2,594.4786
1 Apple (AAPLON) sang NZD
$450.5382
1 Apple (AAPLON) sang PAB
B/.258.93
1 Apple (AAPLON) sang PGK
K1,084.9167
1 Apple (AAPLON) sang QAR
ر.ق942.5052
1 Apple (AAPLON) sang RSD
дин.26,154.5193
1 Apple (AAPLON) sang UZS
soʻm3,119,637.8367
1 Apple (AAPLON) sang ALL
L21,550.7439
1 Apple (AAPLON) sang ANG
ƒ463.4847
1 Apple (AAPLON) sang AWG
ƒ466.074
1 Apple (AAPLON) sang BBD
$517.86
1 Apple (AAPLON) sang BAM
KM435.0024
1 Apple (AAPLON) sang BIF
Fr761,513.13
1 Apple (AAPLON) sang BND
$334.0197
1 Apple (AAPLON) sang BSD
$258.93
1 Apple (AAPLON) sang JMD
$41,534.9613
1 Apple (AAPLON) sang KHR
1,044,070.4925
1 Apple (AAPLON) sang KMF
Fr109,786.32
1 Apple (AAPLON) sang LAK
5,628,912.9309
1 Apple (AAPLON) sang LKR
රු78,344.4501
1 Apple (AAPLON) sang MDL
L4,391.4528
1 Apple (AAPLON) sang MGA
Ar1,161,119.799
1 Apple (AAPLON) sang MOP
P2,066.2614
1 Apple (AAPLON) sang MVR
3,961.629
1 Apple (AAPLON) sang MWK
MK448,751.583
1 Apple (AAPLON) sang MZN
MT16,545.627
1 Apple (AAPLON) sang NPR
रु36,268.3251
1 Apple (AAPLON) sang PYG
1,823,385.06
1 Apple (AAPLON) sang RWF
Fr375,189.57
1 Apple (AAPLON) sang SBD
$2,130.9939
1 Apple (AAPLON) sang SCR
3,511.0908
1 Apple (AAPLON) sang SRD
$10,263.9852
1 Apple (AAPLON) sang SVC
$2,257.8696
1 Apple (AAPLON) sang SZL
L4,518.3285
1 Apple (AAPLON) sang TMT
m908.8443
1 Apple (AAPLON) sang TND
د.ت759.44169
1 Apple (AAPLON) sang TTD
$1,752.9561
1 Apple (AAPLON) sang UGX
Sh902,112.12
1 Apple (AAPLON) sang XAF
Fr146,036.52
1 Apple (AAPLON) sang XCD
$699.111
1 Apple (AAPLON) sang XOF
Fr146,036.52
1 Apple (AAPLON) sang XPF
Fr26,410.86
1 Apple (AAPLON) sang BWP
P3,710.4669
1 Apple (AAPLON) sang BZD
$517.86
1 Apple (AAPLON) sang CVE
$24,580.2249
1 Apple (AAPLON) sang DJF
Fr45,830.61
1 Apple (AAPLON) sang DOP
$16,460.1801
1 Apple (AAPLON) sang DZD
د.ج33,780.0078
1 Apple (AAPLON) sang FJD
$595.539
1 Apple (AAPLON) sang GNF
Fr2,251,396.35
1 Apple (AAPLON) sang GTQ
Q1,978.2252
1 Apple (AAPLON) sang GYD
$54,033.5124
1 Apple (AAPLON) sang ISK
kr31,589.46

Để hiểu thêm về Apple, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Apple
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Apple

Hôm nay giá của Apple (AAPLON) là bao nhiêu?
Giá AAPLON theo thời gian thực bằng USD là 258.93 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AAPLON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AAPLON sang USD là $ 258.93. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Apple là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AAPLON là $ 2.69M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AAPLON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AAPLON là 10.37K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AAPLON là bao nhiêu?
AAPLON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 264.91028058105655 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AAPLON là bao nhiêu?
AAPLON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 226.40537622338067 USD.
Khối lượng giao dịch của AAPLON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AAPLON là $ 51.30K USD.
AAPLON có tăng giá trong năm nay không?
AAPLON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AAPLON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:09:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Apple (AAPLON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
