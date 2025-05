Dữ liệu và thông tin giá MRSOON theo thời gian thực

Giá hiện tại của SOON (MRSOON) hôm nay là 0.00004391 USD với vốn hoá thị trường hiện tại $ 3.04M USD. Giá MRSOON/USD được cập nhật theo thời gian thực.

Hiệu suất thị trường chính của SOON:

- Khối lượng giao dịch 24 giờ: $ 70.32K USD

- Biến động giá SOON trong ngày: +7.56%

- Nguồn cung lưu hành: 69.31B USD

Nhận cập nhật giá MRSOON/USD theo thời gian thực trên MEXC. Luôn cập nhật dữ liệu và phân tích thị trường mới nhất, giúp bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch thông minh trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá biến động liên tục. MEXC là sàn giao dịch có thể giúp bạn có thông tin về giá MRSOON chính xác.