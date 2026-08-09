Giá Symbiosis hôm nay

Giá Symbiosis (SIS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02034, biến động 0.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SIS sang VND là ₫ 0.02034 mỗi SIS.

Symbiosis hiện xếp hạng #1499 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.97M, với nguồn cung lưu hành 96.97M SIS. Trong vòng 24 giờ qua, SIS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02013 (thấp) đến ₫ 0.02051 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 147,628.6191888448939225, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 314.27646278472626125.

Về hiệu suất ngắn hạn, SIS biến động +0.04% trong giờ qua và -9.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 103.52K.

Thông tin thị trường Symbiosis (SIS)

Xếp hạng No.1499 Vốn hóa thị trường ₫ 1.97M₫ 1.97M ₫ 1.97M Khối lượng (24H) ₫ 103.52K₫ 103.52K ₫ 103.52K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.02M₫ 2.02M ₫ 2.02M Nguồn cung lưu thông 96.97M 96.97M 96.97M Nguồn cung tối đa 99,489,760 99,489,760 99,489,760 Tổng cung 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 Tỷ lệ lưu hành 97.47% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Symbiosis là ₫ 1.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 103.52K. Nguồn cung lưu hành của SIS là 96.97M, với tổng nguồn cung là 99489760.94302. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.02M.