Giá pipedog hôm nay

Giá pipedog (PIPEDOG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002542, biến động 6.76% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PIPEDOG sang VND là ₫ 0.002542 mỗi PIPEDOG.

pipedog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PIPEDOG. Trong vòng 24 giờ qua, PIPEDOG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002369 (thấp) đến ₫ 0.002761 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIPEDOG biến động +0.15% trong giờ qua và +10.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 69.67K.

Thông tin thị trường pipedog (PIPEDOG)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 69.67K₫ 69.67K ₫ 69.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 31.52M₫ 31.52M ₫ 31.52M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 12,400,000,000 12,400,000,000 12,400,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của pipedog là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 69.67K. Nguồn cung lưu hành của PIPEDOG là --, với tổng nguồn cung là 12400000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.52M.