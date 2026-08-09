Giá edgeX hôm nay

Giá edgeX (EDGE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3897, biến động 1.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EDGE sang VND là ₫ 0.3897 mỗi EDGE.

edgeX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- EDGE. Trong vòng 24 giờ qua, EDGE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3766 (thấp) đến ₫ 0.4004 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, EDGE biến động -0.90% trong giờ qua và +9.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 111.31K.

Thông tin thị trường edgeX (EDGE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 111.31K₫ 111.31K ₫ 111.31K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 389.70M₫ 389.70M ₫ 389.70M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của edgeX là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 111.31K. Nguồn cung lưu hành của EDGE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 389.70M.