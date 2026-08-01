Giá Zilliqa hôm nay

Giá Zilliqa (ZIL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002814, biến động 0.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZIL sang VND là ₫ 0.002814 mỗi ZIL.

Zilliqa hiện xếp hạng #328 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 56.40M, với nguồn cung lưu hành 20.04B ZIL. Trong vòng 24 giờ qua, ZIL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00275 (thấp) đến ₫ 0.003062 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,744.35845265, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 65.18769552230575.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZIL biến động -0.29% trong giờ qua và -0.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.71K.

Thông tin thị trường Zilliqa (ZIL)

Xếp hạng No.328 Vốn hóa thị trường ₫ 56.40M₫ 56.40M ₫ 56.40M Khối lượng (24H) ₫ 59.71K₫ 59.71K ₫ 59.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 59.09M₫ 59.09M ₫ 59.09M Nguồn cung lưu thông 20.04B 20.04B 20.04B Nguồn cung tối đa 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Tổng cung 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 Tỷ lệ lưu hành 95.43% Ngày phát hành 2018-01-25 00:00:00 Giá phát hành ₫ 213.1515₫ 213.1515 ₫ 213.1515 Blockchain công khai ZIL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Zilliqa là ₫ 56.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.71K. Nguồn cung lưu hành của ZIL là 20.04B, với tổng nguồn cung là 20484319434.628693. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 59.09M.