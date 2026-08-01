Giá Zilliqa(ZIL)
Giá Zilliqa (ZIL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002814, biến động 0.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZIL sang VND là ₫ 0.002814 mỗi ZIL.
Zilliqa hiện xếp hạng #328 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 56.40M, với nguồn cung lưu hành 20.04B ZIL. Trong vòng 24 giờ qua, ZIL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00275 (thấp) đến ₫ 0.003062 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,744.35845265, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 65.18769552230575.
Về hiệu suất ngắn hạn, ZIL biến động -0.29% trong giờ qua và -0.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.71K.
No.328
95.43%
2018-01-25 00:00:00
ZIL
Vốn hoá thị trường hiện tại của Zilliqa là ₫ 56.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.71K. Nguồn cung lưu hành của ZIL là 20.04B, với tổng nguồn cung là 20484319434.628693. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 59.09M.
-0.29%
-0.27%
-0.78%
-0.78%
Theo dõi biến động giá của Zilliqa trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.20807111
|-0.27%
|30 ngày
|₫ -0.000205
|-6.80%
|60 ngày
|₫ -0.000209
|-6.92%
|90 ngày
|₫ -0.001626
|-36.63%
Hôm nay, ZIL đã biến động ₫ -0.20807111 (-0.27%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000205 (-6.80%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ZIL đã biến động ₫ -0.000209 (-6.92%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.001626 (-36.63%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Zilliqa (ZIL)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Zilliqa.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Zilliqa. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ZIL: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
ZIL_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,00297 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá này cao hơn đáng kể so với vùng trung tâm 0,002399 và ngưỡng kháng cự R2 ở mức 0,002463. Hệ thống trung tâm cho thấy thị trường hiện đang nằm trong vùng mở rộng quá mua. Nhóm đường trung bình động và nhóm EMA đều không xuất hiện tín hiệu mua. Cấu trúc giá cũng đang lệch xa so với phạm vi chuẩn. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm (death cross). Chỉ số động lượng thể hiện hiện tượng phân tầng. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa tạo được sự đồng bộ. Biến động giá vẫn duy trì ở mức cao. Các chỉ báo nhanh và chậm có hướng di chuyển không đồng nhất. Động lực tăng giá tỏ ra phân tán, trong khi áp lực điều chỉnh từ phía phe bán đang tích lũy dần. Mức giá tham chiếu gần nhất là ngưỡng R2 ở mức 0,002463, vị trí này cách xa so với giá hiện tại. Phía dưới, vùng trung tâm 0,002399 đóng vai trò là điểm chuẩn xa hơn. Ngưỡng S1 ở mức 0,002376 cung cấp mức tham chiếu thứ cấp, còn ngưỡng S2 ở mức 0,002335 nằm trong khu vực điều chỉnh sâu hơn. Trong ngắn hạn, giá cần phải quay trở lại trung tâm của vùng trung tâm. Điểm quan sát then chốt tập trung vào mức độ trùng khớp của các vùng trung tâm.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Zilliqa có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Zilliqa (ZIL) là một blockchain công cộng, không cần sự cho phép, được thiết kế để cung cấp khả năng xử lý cao và bảo mật, nhằm giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng mà nhiều nền tảng blockchain đang đối mặt. Nó sử dụng một kỹ thuật gọi là sharding, cho phép mạng xử lý giao dịch song song, do đó tăng khả năng xử lý giao dịch lớn hơn. Zilliqa cũng đã giới thiệu ngôn ngữ lập trình riêng của mình, Scilla, dành cho hợp đồng thông minh, được dự định sẽ an toàn hơn và dễ dàng xác minh hơn so với các ngôn ngữ hợp đồng thông minh hiện tại. Các ứng dụng thông thường của Zilliqa bao gồm ứng dụng phi tập trung (dApps) và quảng cáo số, với khả năng mở rộng cao của nó làm cho nó đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tỷ lệ giao dịch cao.
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Sở hữu Zilliqa mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Zilliqa (ZIL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Là một chuỗi cơ bản, dự án này nhằm giải quyết các vấn đề về tốc độ giao dịch và khả năng mở rộng, và được sử dụng để giải quyết vấn đề lớn đầu tiên của blockchain hiện tại. Nó cũng tính đến sự an toàn trong khi tăng tốc, cho phép cả hai tìm được sự cân bằng tương đối tối ưu. ZILLIQA là giải pháp cho vấn đề. Đây là một nền tảng blockchain mới được thiết kế để mở rộng tốc độ giao dịch, tốc độ này sẽ tăng lên khi số lượng thợ đào của nó tăng lên. Với quy mô mạng lưới 30.000 thợ đào hiện tại của Ethereum, ZILLIQA dự kiến sẽ xử lý khoảng một nghìn lần tốc độ giao dịch của Ethereum. Trong chế độ POW, sự tham gia của các mã thông báo là tương đối cao và nó sẽ được hỗ trợ bởi nhiều thợ đào. ZILLIQA là một siêu đối thủ của EOS.
Để hiểu thêm về Zilliqa, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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