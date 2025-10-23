Giá Apple xStock theo thời gian thực hôm nay là 258.99 USD. Theo dõi cập nhật giá AAPLX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AAPLX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Apple xStock theo thời gian thực hôm nay là 258.99 USD. Theo dõi cập nhật giá AAPLX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá AAPLX dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Apple xStock

Giá Apple xStock(AAPLX)

Giá theo thời gian thực 1 AAPLX sang USD

$258.99
$258.99$258.99
-0.43%1D
USD
Biểu đồ giá Apple xStock (AAPLX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:10:05 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Apple xStock (AAPLX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 256.28
$ 256.28$ 256.28
Thấp nhất 24H
$ 264.74
$ 264.74$ 264.74
Cao nhất 24H

$ 256.28
$ 256.28$ 256.28

$ 264.74
$ 264.74$ 264.74

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.44%

-0.43%

+3.85%

+3.85%

Giá thời gian thực của Apple xStock (AAPLX) là $ 258.99. Trong 24 giờ qua, AAPLX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 256.28 và cao nhất là $ 264.74, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AAPLX là $ 218.05582778461107, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 204.46269321696604.

Về hiệu suất ngắn hạn, AAPLX đã biến động -0.44% trong 1 giờ qua, -0.43% trong 24 giờ và +3.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 68.97K
$ 68.97K$ 68.97K

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Apple xStock là $ 1.55M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 68.97K. Nguồn cung lưu hành của AAPLX là 6.00K, với tổng nguồn cung là 8999.85946485. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.33M.

Lịch sử giá theo USD của Apple xStock (AAPLX)

Theo dõi biến động giá của Apple xStock trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -1.1185-0.43%
30 ngày$ +2.19+0.85%
60 ngày$ +30.8+13.49%
90 ngày$ +44.76+20.89%
Biến động giá Apple xStock hôm nay

Hôm nay, AAPLX đã biến động $ -1.1185 (-0.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Apple xStock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +2.19 (+0.85%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Apple xStock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AAPLX đã biến động $ +30.8 (+13.49%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Apple xStock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +44.76 (+20.89%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Apple xStock (AAPLX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Apple xStock.

Apple xStock (AAPLX) là gì

Apple xStock (AAPLx) là một chứng chỉ theo dõi được phát hành dưới dạng token Solana SPL và ERC-20. AAPLx theo dõi giá cổ phiếu của Apple Inc. (tài sản cơ sở). AAPLx được thiết kế nhằm mang đến cho các đối tượng tham gia thị trường tiền mã hoá đủ điều kiện quyền truy cập tuân thủ quy định vào giá cổ phiếu của Apple Inc., đồng thời vẫn giữ nguyên lợi ích từ công nghệ blockchain.

Apple xStock đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Apple xStock một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake AAPLX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Apple xStock trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Apple xStock trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Apple xStock (USD)

Apple xStock (AAPLX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Apple xStock (AAPLX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Apple xStock.

Xem ngay dự đoán giá Apple xStock!

Tokenomics của Apple xStock (AAPLX)

Hiểu rõ tokenomics của Apple xStock (AAPLX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token AAPLX ngay!

Cách mua Apple xStock (AAPLX)

Bạn đang tìm cách mua Apple xStock? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Apple xStock trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

AAPLX/Tiền tệ địa phương

1 Apple xStock (AAPLX) sang VND
6,815,321.85
1 Apple xStock (AAPLX) sang AUD
A$398.8446
1 Apple xStock (AAPLX) sang GBP
191.6526
1 Apple xStock (AAPLX) sang EUR
222.7314
1 Apple xStock (AAPLX) sang USD
$258.99
1 Apple xStock (AAPLX) sang MYR
RM1,092.9378
1 Apple xStock (AAPLX) sang TRY
10,872.4002
1 Apple xStock (AAPLX) sang JPY
¥39,107.49
1 Apple xStock (AAPLX) sang ARS
ARS$377,534.9028
1 Apple xStock (AAPLX) sang RUB
21,105.0951
1 Apple xStock (AAPLX) sang INR
22,723.7826
1 Apple xStock (AAPLX) sang IDR
Rp4,316,498.2734
1 Apple xStock (AAPLX) sang PHP
15,140.5554
1 Apple xStock (AAPLX) sang EGP
￡E.12,320.1543
1 Apple xStock (AAPLX) sang BRL
R$1,398.546
1 Apple xStock (AAPLX) sang CAD
C$359.9961
1 Apple xStock (AAPLX) sang BDT
31,591.6002
1 Apple xStock (AAPLX) sang NGN
379,192.4388
1 Apple xStock (AAPLX) sang COP
$1,007,743.0395
1 Apple xStock (AAPLX) sang ZAR
R.4,511.6058
1 Apple xStock (AAPLX) sang UAH
10,792.1133
1 Apple xStock (AAPLX) sang TZS
T.Sh.642,652.6062
1 Apple xStock (AAPLX) sang VES
Bs54,387.9
1 Apple xStock (AAPLX) sang CLP
$246,040.5
1 Apple xStock (AAPLX) sang PKR
Rs73,138.776
1 Apple xStock (AAPLX) sang KZT
139,240.7937
1 Apple xStock (AAPLX) sang THB
฿8,492.2821
1 Apple xStock (AAPLX) sang TWD
NT$7,963.9425
1 Apple xStock (AAPLX) sang AED
د.إ950.4933
1 Apple xStock (AAPLX) sang CHF
Fr204.6021
1 Apple xStock (AAPLX) sang HKD
HK$2,012.3523
1 Apple xStock (AAPLX) sang AMD
֏98,887.5618
1 Apple xStock (AAPLX) sang MAD
.د.م2,390.4777
1 Apple xStock (AAPLX) sang MXN
$4,775.7756
1 Apple xStock (AAPLX) sang SAR
ريال971.2125
1 Apple xStock (AAPLX) sang ETB
Br38,933.9667
1 Apple xStock (AAPLX) sang KES
KSh33,360.5019
1 Apple xStock (AAPLX) sang JOD
د.أ183.62391
1 Apple xStock (AAPLX) sang PLN
942.7236
1 Apple xStock (AAPLX) sang RON
лв1,131.7863
1 Apple xStock (AAPLX) sang SEK
kr2,437.0959
1 Apple xStock (AAPLX) sang BGN
лв435.1032
1 Apple xStock (AAPLX) sang HUF
Ft86,821.2177
1 Apple xStock (AAPLX) sang CZK
5,420.6607
1 Apple xStock (AAPLX) sang KWD
د.ك79.25094
1 Apple xStock (AAPLX) sang ILS
852.0771
1 Apple xStock (AAPLX) sang BOB
Bs1,784.4411
1 Apple xStock (AAPLX) sang AZN
440.283
1 Apple xStock (AAPLX) sang TJS
SM2,382.708
1 Apple xStock (AAPLX) sang GEL
699.273
1 Apple xStock (AAPLX) sang AOA
Kz236,952.5409
1 Apple xStock (AAPLX) sang BHD
.د.ب97.38024
1 Apple xStock (AAPLX) sang BMD
$258.99
1 Apple xStock (AAPLX) sang DKK
kr1,665.3057
1 Apple xStock (AAPLX) sang HNL
L6,782.9481
1 Apple xStock (AAPLX) sang MUR
11,773.6854
1 Apple xStock (AAPLX) sang NAD
$4,519.3755
1 Apple xStock (AAPLX) sang NOK
kr2,595.0798
1 Apple xStock (AAPLX) sang NZD
$450.6426
1 Apple xStock (AAPLX) sang PAB
B/.258.99
1 Apple xStock (AAPLX) sang PGK
K1,085.1681
1 Apple xStock (AAPLX) sang QAR
ر.ق942.7236
1 Apple xStock (AAPLX) sang RSD
дин.26,160.5799
1 Apple xStock (AAPLX) sang UZS
soʻm3,120,360.7281
1 Apple xStock (AAPLX) sang ALL
L21,555.7377
1 Apple xStock (AAPLX) sang ANG
ƒ463.5921
1 Apple xStock (AAPLX) sang AWG
ƒ466.182
1 Apple xStock (AAPLX) sang BBD
$517.98
1 Apple xStock (AAPLX) sang BAM
KM435.1032
1 Apple xStock (AAPLX) sang BIF
Fr761,689.59
1 Apple xStock (AAPLX) sang BND
$334.0971
1 Apple xStock (AAPLX) sang BSD
$258.99
1 Apple xStock (AAPLX) sang JMD
$41,544.5859
1 Apple xStock (AAPLX) sang KHR
1,044,312.4275
1 Apple xStock (AAPLX) sang KMF
Fr109,811.76
1 Apple xStock (AAPLX) sang LAK
5,630,217.2787
1 Apple xStock (AAPLX) sang LKR
රු78,362.6043
1 Apple xStock (AAPLX) sang MDL
L4,392.4704
1 Apple xStock (AAPLX) sang MGA
Ar1,161,388.857
1 Apple xStock (AAPLX) sang MOP
P2,066.7402
1 Apple xStock (AAPLX) sang MVR
3,962.547
1 Apple xStock (AAPLX) sang MWK
MK448,855.569
1 Apple xStock (AAPLX) sang MZN
MT16,549.461
1 Apple xStock (AAPLX) sang NPR
रु36,276.7293
1 Apple xStock (AAPLX) sang PYG
1,823,807.58
1 Apple xStock (AAPLX) sang RWF
Fr375,276.51
1 Apple xStock (AAPLX) sang SBD
$2,131.4877
1 Apple xStock (AAPLX) sang SCR
3,511.9044
1 Apple xStock (AAPLX) sang SRD
$10,266.3636
1 Apple xStock (AAPLX) sang SVC
$2,258.3928
1 Apple xStock (AAPLX) sang SZL
L4,519.3755
1 Apple xStock (AAPLX) sang TMT
m909.0549
1 Apple xStock (AAPLX) sang TND
د.ت759.61767
1 Apple xStock (AAPLX) sang TTD
$1,753.3623
1 Apple xStock (AAPLX) sang UGX
Sh902,321.16
1 Apple xStock (AAPLX) sang XAF
Fr146,070.36
1 Apple xStock (AAPLX) sang XCD
$699.273
1 Apple xStock (AAPLX) sang XOF
Fr146,070.36
1 Apple xStock (AAPLX) sang XPF
Fr26,416.98
1 Apple xStock (AAPLX) sang BWP
P3,711.3267
1 Apple xStock (AAPLX) sang BZD
$517.98
1 Apple xStock (AAPLX) sang CVE
$24,585.9207
1 Apple xStock (AAPLX) sang DJF
Fr45,841.23
1 Apple xStock (AAPLX) sang DOP
$16,463.9943
1 Apple xStock (AAPLX) sang DZD
د.ج33,787.8354
1 Apple xStock (AAPLX) sang FJD
$595.677
1 Apple xStock (AAPLX) sang GNF
Fr2,251,918.05
1 Apple xStock (AAPLX) sang GTQ
Q1,978.6836
1 Apple xStock (AAPLX) sang GYD
$54,046.0332
1 Apple xStock (AAPLX) sang ISK
kr31,596.78

Nguồn Apple xStock

Để hiểu thêm về Apple xStock, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Apple xStock
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Apple xStock

Hôm nay giá của Apple xStock (AAPLX) là bao nhiêu?
Giá AAPLX theo thời gian thực bằng USD là 258.99 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của AAPLX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của AAPLX sang USD là $ 258.99. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Apple xStock là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của AAPLX là $ 1.55M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của AAPLX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của AAPLX là 6.00K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AAPLX là bao nhiêu?
AAPLX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 218.05582778461107 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của AAPLX là bao nhiêu?
AAPLX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 204.46269321696604 USD.
Khối lượng giao dịch của AAPLX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của AAPLX là $ 68.97K USD.
AAPLX có tăng giá trong năm nay không?
AAPLX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá AAPLX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:10:05 (UTC+8)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

