Giá Programmable hôm nay

Giá Programmable (V4) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,000978, biến động 0,10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá V4 sang VND là ₫ 0,000978 mỗi V4.

Programmable hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- V4. Trong vòng 24 giờ qua, V4 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,000931 (thấp) đến ₫ 0,001391 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, V4 biến động -%1,52 trong giờ qua và -%34,89 trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.93K.

Thông tin thị trường Programmable (V4)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 57.93K₫ 57.93K ₫ 57.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 978,00K₫ 978,00K ₫ 978,00K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Programmable là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.93K. Nguồn cung lưu hành của V4 là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 978,00K.