Giá StonkBroker hôm nay

Giá StonkBroker (STONKBROKER) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.030496, biến động 1.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STONKBROKER sang VND là ₫ 0.030496 mỗi STONKBROKER.

StonkBroker hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- STONKBROKER. Trong vòng 24 giờ qua, STONKBROKER được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.027473 (thấp) đến ₫ 0.038 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, STONKBROKER biến động +5.06% trong giờ qua và +102.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 97.69K.

Thông tin thị trường StonkBroker (STONKBROKER)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 97.69K₫ 97.69K ₫ 97.69K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 82.95M₫ 82.95M ₫ 82.95M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của StonkBroker là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 97.69K. Nguồn cung lưu hành của STONKBROKER là --, với tổng nguồn cung là 2720000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 82.95M.