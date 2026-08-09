Giá NuNet hôm nay

Giá NuNet (NTX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002126, biến động 2.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NTX sang VND là ₫ 0.002126 mỗi NTX.

NuNet hiện xếp hạng #1791 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.07M, với nguồn cung lưu hành 504.08M NTX. Trong vòng 24 giờ qua, NTX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002039 (thấp) đến ₫ 0.002129 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,310.8694010748570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 48.37214615044977520.

Về hiệu suất ngắn hạn, NTX biến động +3.20% trong giờ qua và +7.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 44.04K.

Thông tin thị trường NuNet (NTX)

Xếp hạng No.1791 Vốn hóa thị trường ₫ 1.07M₫ 1.07M ₫ 1.07M Khối lượng (24H) ₫ 44.04K₫ 44.04K ₫ 44.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.13M₫ 2.13M ₫ 2.13M Nguồn cung lưu thông 504.08M 504.08M 504.08M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 50.40% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của NuNet là ₫ 1.07M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 44.04K. Nguồn cung lưu hành của NTX là 504.08M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.13M.