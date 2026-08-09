Giá Based hôm nay

Giá Based (BASED) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.074, biến động 3.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BASED sang VND là ₫ 0.074 mỗi BASED.

Based hiện xếp hạng #774 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 17.39M, với nguồn cung lưu hành 235.00M BASED. Trong vòng 24 giờ qua, BASED được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.07332 (thấp) đến ₫ 0.07812 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,264.1046770698126640, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,321.4392792958716715.

Về hiệu suất ngắn hạn, BASED biến động -2.33% trong giờ qua và -1.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 271.07K.

Thông tin thị trường Based (BASED)

Xếp hạng No.774 Vốn hóa thị trường ₫ 17.39M₫ 17.39M ₫ 17.39M Khối lượng (24H) ₫ 271.07K₫ 271.07K ₫ 271.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 74.00M₫ 74.00M ₫ 74.00M Nguồn cung lưu thông 235.00M 235.00M 235.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 23.50% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Based là ₫ 17.39M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 271.07K. Nguồn cung lưu hành của BASED là 235.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 74.00M.