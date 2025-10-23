Treehouse (TREE) là gì

Treehouse Protocol giới thiệu các sản phẩm thu nhập cố định (fixed income) mang tính đột phá, bắt đầu với tAsset đầu tiên của Treehouse là tETH – một token staking thanh khoản cho phép người dùng tham gia vào quá trình hội tụ của lãi suất Ethereum trên chuỗi, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt để tham gia vào các hoạt động DeFi. Treehouse Protocol cũng đang tiên phong với cơ chế đồng thuận Decentralized Offered Rates (DOR) nhằm thiết lập các mức lãi suất tham chiếu một cách phi tập trung, từ đó mở ra khả năng xây dựng nhiều sản phẩm thu nhập cố định cho tài sản số.

Tokenomics của Treehouse (TREE)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Treehouse Hôm nay giá của Treehouse (TREE) là bao nhiêu? Giá TREE theo thời gian thực bằng USD là 0.1614 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của TREE sang USD là bao nhiêu? $ 0.1614 . Truy cập Giá hiện tại của TREE sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Treehouse là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của TREE là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của TREE là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của TREE là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TREE là bao nhiêu? TREE đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TREE là bao nhiêu? TREE từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của TREE là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TREE là $ 68.17K USD . TREE có tăng giá trong năm nay không? TREE có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TREE để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành Treehouse (TREE)

