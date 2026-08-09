Rave là gì?

Krav là sàn giao dịch crypto quanto vĩnh viễn phi tập trung.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Rave?

Krav là sàn giao dịch quanto vĩnh viễn phi tập trung đầu tiên, cho phép nhà giao dịch sử dụng bất kỳ altcoin nào làm tài sản thế chấp để đòn bẩy giao dịch BTC, với lợi nhuận và lỗ được thanh toán bằng altcoin. Những đổi mới chính bao gồm: Phục vụ cả nhà giao dịch lẫn nhà cung cấp thanh khoản (LP), cho phép nhà giao dịch mở vị thế mua hoặc bán Bitcoin (BTC) bằng cách dùng altcoin làm tài sản thế chấp, trong khi LP kiếm được phí giao dịch khi nhà giao dịch điều chỉnh vị thế. Các lệnh giới hạn giúp kiểm soát tốt hơn các chiến lược giao dịch và cho phép thu thêm phí thực hiện để tối ưu hóa lợi nhuận. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro, bao gồm cơ chế phí tài trợ nhằm cân bằng các vị thế mua và bán, cùng với việc thanh lý bắt buộc ở mức 90% tài sản thế chấp để bảo vệ nguồn thanh khoản.

Lịch sử của Rave ra sao?

Thị trường tiền mã hóa, trị giá trên 1 nghìn tỷ USD với 10.000 đồng tiền độc đáo, nhấn mạnh sự chênh lệch giữa các đồng tiền đã khẳng định được tiện ích rõ ràng và phần lớn các altcoin còn thiếu những trường hợp sử dụng thiết thực. Nhiều altcoin vẫn nằm im, hạn chế giá trị và tính linh hoạt của chúng. Krav giải quyết vấn đề này bằng cách đưa biến động từ Bitcoin và Ethereum vào các altcoin có khối lượng giao dịch thấp hơn, biến chúng thành tài sản cơ sở cho các sản phẩm phái sinh quanto. Điều này giúp tăng khối lượng giao dịch và tiện ích, tạo ra một thị trường năng động cho các altcoin trước đây chưa được khai thác đầy đủ.

Tương lai của Rave sẽ như thế nào?

Các phát triển trong tương lai bao gồm giới thiệu các cặp giao dịch RWA, mở rộng các cặp altcoin với BTC/ETH, và triển khai hỗ trợ đa chuỗi.

Rave có thể dùng để làm gì?

Staking token KRAV mang lại ba loại phần thưởng: KRAV ký quỹ, Điểm nhân đôi và Phần thưởng KRAV. 30% phí từ các giao dịch hoán đổi và giao dịch đòn bẩy sẽ được chuyển đổi thành KRAV và phân phối cho các token staking, sau khi trừ đi phần thưởng giới thiệu và chi phí mạng lưới. Staking đảm bảo quyền lợi của những người ủng hộ sớm được bảo vệ, ngăn chặn tình trạng pha loãng bởi cá voi và đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả người tham gia. Để staking token KRAV, hãy truy cập: https://krav.trade/dashboard/stake

Giá hiện tại của Rave là bao nhiêu?

Giá thực tế của Rave (KRAV) là ₫42.54875771927880000 VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

Rave đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

Rave hiện đang đứng ở vị trí thứ #2547 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫36343534107.087240000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của KRAV là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của KRAV là 854164133.8607213 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của Rave là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, Rave đã giao dịch trong khoảng từ ₫0E-10 (mức thấp 24 giờ) đến ₫0E-10 (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

Rave cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

Rave từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫1967.678880654960000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của KRAV hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của Rave?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm --% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Base Ecosystem. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.