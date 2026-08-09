Giá Rocket Pool(RPL)
Giá Rocket Pool (RPL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.538, biến động 2.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RPL sang VND là ₫ 1.538 mỗi RPL.
Rocket Pool hiện xếp hạng #565 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 34.66M, với nguồn cung lưu hành 22.54M RPL. Trong vòng 24 giờ qua, RPL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.524 (thấp) đến ₫ 1.589 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,071,690.33912888741317165, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,399.2744234447270.
Về hiệu suất ngắn hạn, RPL biến động +0.13% trong giờ qua và -1.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.17K.
No.565
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Rocket Pool là ₫ 34.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.17K. Nguồn cung lưu hành của RPL là 22.54M, với tổng nguồn cung là 22535094.65392216. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 34.66M.
+0.13%
-2.91%
-1.03%
-1.03%
Theo dõi biến động giá của Rocket Pool trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -1,209.105
|-2.91%
|30 ngày
|₫ -0.188
|-10.90%
|60 ngày
|₫ +0.224
|+17.04%
|90 ngày
|₫ -0.565
|-26.87%
Hôm nay, RPL đã biến động ₫ -1,209.105 (-2.91%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.188 (-10.90%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RPL đã biến động ₫ +0.224 (+17.04%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.565 (-26.87%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Rocket Pool (RPL)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Rocket Pool.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Rocket Pool. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RPL: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
RPL_USDT đang giao dịch ở mức giá 1.529 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm dưới điểm trung tâm S1 là 1.5313. Ngưỡng kháng cự trung tâm 1.5386 đóng vai trò như ranh giới cấu trúc phía trên. Mức hỗ trợ S2 ở 1.5266 cung cấp một mốc tham chiếu về thanh khoản gần. Hiện tại, giá đang nằm trong nửa dưới của hệ thống điểm trung tâm. Cả phe mua và phe bán đều tạm thời đạt được sự cân bằng quanh vùng 1.530. Các đường MA và EMA đều cho thấy trạng thái "7 mua - 0 bán". Hệ thống đường trung bình động đang hướng lên đồng nhất. Chỉ báo MACD đã hình thành mô hình cắt vàng. Các tín hiệu động lượng tập trung trong khung thời gian ngắn hạn. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Hai đường nhanh và chậm không xuất hiện sự phân kỳ rõ ràng. Biến động giá vẫn duy trì trong kênh thu hẹp hiện tại. Lực mua đang chiếm ưu thế trên mặt phẳng các đường trung bình động, trong khi lực bán chưa thể hiện rõ qua các chỉ báo dao động. Mức giá quan trọng gần nhất là S1 ở 1.5313, cách giá hiện tại khoảng 0.15%. Ngưỡng kháng cự đầu tiên phía trên nằm tại trung tâm 1.5386, cách giá hiện tại khoảng 0.63%. Mức hỗ trợ gần nhất phía dưới là S2 ở 1.5266, cách giá hiện tại khoảng 0.16%. Mức tham chiếu xa hơn là R1 ở 1.5433, cách giá hiện tại khoảng 0.94%. Ngoài ra, mức R2 ở 1.5506 được xem như một mốc tham chiếu ở cấp độ cao hơn.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Rocket Pool có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Rocket Pool (RPL) là một dịch vụ cơ sở hạ tầng Ethereum Proof of Stake (PoS) phi tập trung được thiết kế để cho phép người dùng kiếm được phần thưởng từ việc đặt cược mà không cần duy trì phần cứng của riêng họ. Nền tảng này sử dụng một mạng lưới các nhà điều hành nút độc lập để cung cấp dịch vụ đặt cược Ethereum 2.0 có thể mở rộng và phi tập trung. Người dùng có thể đặt cược token Ether (ETH) của họ trong mạng lưới Rocket Pool và nhận lại token rETH, đại diện cho ETH đã đặt cược cộng với phần thưởng kiếm được. Mặt khác, token RPL được sử dụng cho việc quản trị và cung cấp một cơ chế bảo hiểm cho mạng lưới. Đây là một cách tiếp cận độc đáo đối với việc đặt cược Ethereum 2.0, nhằm làm cho nó trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn cho tất cả người dùng.
Sẵn sàng bắt đầu với Rocket Pool? Mua RPL nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Rocket Pool. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Rocket Pool (RPL).
Sở hữu Rocket Pool mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Rocket Pool (RPL) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Rocket Pool là một ETH2 Proof of Stake Protocol đầu tiên của loại hình này, được thiết kế để thuộc sở hữu của cộng đồng, phi tập trung, không tin cậy và tương thích với việc stake trong Ethereum 2.0.
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