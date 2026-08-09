Giá Rocket Pool hôm nay

Giá Rocket Pool (RPL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.538, biến động 2.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RPL sang VND là ₫ 1.538 mỗi RPL.

Rocket Pool hiện xếp hạng #565 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 34.66M, với nguồn cung lưu hành 22.54M RPL. Trong vòng 24 giờ qua, RPL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.524 (thấp) đến ₫ 1.589 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,071,690.33912888741317165, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,399.2744234447270.

Về hiệu suất ngắn hạn, RPL biến động +0.13% trong giờ qua và -1.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.17K.

Thông tin thị trường Rocket Pool (RPL)

Xếp hạng No.565 Vốn hóa thị trường ₫ 34.66M₫ 34.66M ₫ 34.66M Khối lượng (24H) ₫ 55.17K₫ 55.17K ₫ 55.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 34.66M₫ 34.66M ₫ 34.66M Nguồn cung lưu thông 22.54M 22.54M 22.54M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rocket Pool là ₫ 34.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.17K. Nguồn cung lưu hành của RPL là 22.54M, với tổng nguồn cung là 22535094.65392216. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 34.66M.