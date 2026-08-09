Giá AEON hôm nay

Giá AEON (AEON) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05881, biến động 5.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AEON sang VND là ₫ 0.05881 mỗi AEON.

AEON hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.06M, với nguồn cung lưu hành 188.00M AEON. Trong vòng 24 giờ qua, AEON được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0528 (thấp) đến ₫ 0.0645 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, AEON biến động -1.31% trong giờ qua và -15.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 682.35K.

Thông tin thị trường AEON (AEON)

Vốn hóa thị trường ₫ 11.06M₫ 11.06M ₫ 11.06M Khối lượng (24H) ₫ 682.35K₫ 682.35K ₫ 682.35K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 58.81M₫ 58.81M ₫ 58.81M Nguồn cung lưu thông 188.00M 188.00M 188.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 18.80% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của AEON là ₫ 11.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 682.35K. Nguồn cung lưu hành của AEON là 188.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 58.81M.