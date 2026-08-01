Giá D. Energy hôm nay

Giá D. Energy (WATT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04096, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WATT sang VND là ₫ 0.04096 mỗi WATT.

D. Energy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- WATT. Trong vòng 24 giờ qua, WATT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04076 (thấp) đến ₫ 0.0431 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, WATT biến động 0.00% trong giờ qua và -5.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 606.52.

Thông tin thị trường D. Energy (WATT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 606.52₫ 606.52 ₫ 606.52 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 49.15M₫ 49.15M ₫ 49.15M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Blockchain công khai WATT

Vốn hoá thị trường hiện tại của D. Energy là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 606.52. Nguồn cung lưu hành của WATT là --, với tổng nguồn cung là 1200000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 49.15M.