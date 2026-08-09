Giá Real Briefly hôm nay

Giá Real Briefly (REALTOKEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001683, biến động 2.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá REALTOKEN sang VND là ₫ 0.001683 mỗi REALTOKEN.

Real Briefly hiện xếp hạng #1560 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.12M, với nguồn cung lưu hành 663.50M REALTOKEN. Trong vòng 24 giờ qua, REALTOKEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001633 (thấp) đến ₫ 0.001697 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,131.03326875347744130, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 84.15465004535955035.

Về hiệu suất ngắn hạn, REALTOKEN biến động 0.00% trong giờ qua và -0.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 12.10K.

Thông tin thị trường Real Briefly (REALTOKEN)

Xếp hạng No.1560 Vốn hóa thị trường ₫ 1.12M₫ 1.12M ₫ 1.12M Khối lượng (24H) ₫ 12.10K₫ 12.10K ₫ 12.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.68M₫ 1.68M ₫ 1.68M Nguồn cung lưu thông 663.50M 663.50M 663.50M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 66.34% Blockchain công khai XRP

Vốn hoá thị trường hiện tại của Real Briefly là ₫ 1.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 12.10K. Nguồn cung lưu hành của REALTOKEN là 663.50M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.68M.