Giá Mask Network(MASK)
Giá Mask Network (MASK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3745, biến động 2.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MASK sang VND là ₫ 0.3745 mỗi MASK.
Mask Network hiện xếp hạng #369 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.45M, với nguồn cung lưu hành 100.00M MASK. Trong vòng 24 giờ qua, MASK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3631 (thấp) đến ₫ 0.3757 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,576,754.89056045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,764.1456709243905740.
Về hiệu suất ngắn hạn, MASK biến động -0.03% trong giờ qua và +5.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.75K.
No.369
100.00%
2021-02-24 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Mask Network là ₫ 37.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.75K. Nguồn cung lưu hành của MASK là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 37.45M.
-0.03%
+2.51%
+5.97%
+5.97%
Theo dõi biến động giá của Mask Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +241.49628
|+2.51%
|30 ngày
|₫ -0.0338
|-8.28%
|60 ngày
|₫ +0.0256
|+7.33%
|90 ngày
|₫ -0.1597
|-29.90%
Hôm nay, MASK đã biến động ₫ +241.49628 (+2.51%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0338 (-8.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MASK đã biến động ₫ +0.0256 (+7.33%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1597 (-29.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Mask Network (MASK)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Mask Network.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Mask Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MASK: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
MASK_USDT在4小时周期内运行于0.3668水平，价格位于中枢0.3666上方的微小区域。根据枢纽体系显示，S1支撑位为0.3634，R1阻力位为0.372，当前价位正处于窄幅震荡区间的中心位置。多空双方在枢纽点附近暂时形成平衡状态，整体结构尚未出现明显的突破或跌破迹象。 MA组与EMA组均发出1-2个买入信号，短期均线系统提供了基本支撑。MACD指标呈现金叉形态，动能指标指向多方方向。RSI指数处于中性区间，表明市场并未出现极端的超买或超卖压力。快慢指标之间存在一定的分层现象，均线系统与振荡指标尚未完全同步，动能分布呈现出较为分散的特点。波动率维持低位，盘面暂无剧烈的单边驱动趋势。 近期下方支撑位位于0.3634，距离当前价格约0.9%；近期上方阻力位位于0.372，距离当前价格约1.4%。远端参考位S2为0.358，R2为0.3752。交易者需密切关注价格在0.3666中枢附近的停留时间以及成交量的变化情况，以便确认后续的方向选择。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Mask Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Mask Network (MASK) là một ứng dụng phi tập trung (dApp) được xây dựng trên blockchain Ethereum cho phép người dùng gửi tin nhắn được mã hóa, tiền điện tử, và thậm chí cả hợp đồng thông minh qua các mạng xã hội mà không cần rời khỏi nền tảng. Token MASK đóng vai trò như một token tiện ích trong hệ sinh thái Mask Network, kích thích quản trị và khuyến khích tạo nội dung. Nó được thiết kế để làm cầu nối giữa internet và blockchain, cho phép người dùng tương tác một cách liền mạch với công nghệ blockchain và ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) trực tiếp từ các nền tảng truyền thông xã hội chính. Việc tích hợp này nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận công nghệ blockchain trên diện rộng bằng cách làm cho nó trở nên dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng hơn.
Sẵn sàng bắt đầu với Mask Network? Mua MASK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Mask Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Mask Network (MASK).
Sở hữu Mask Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Mask Network (MASK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC
Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.
Mask Network được định vị sẽ trở thành cầu nối kết nối người dùng internet từ Web 2.0 sang Web 3.0. Công nghệ nền tảng của Mask Network là một ứng dụng nhắn tin được mã hóa ngang hàng, với các chức năng mới liên tục được tạo ra xung quanh nền tảng này.
Để hiểu thêm về Mask Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Mở vị thế Long hoặc Short MASK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MASK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.
Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Mask Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.