Giá Mask Network hôm nay

Giá Mask Network (MASK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3745, biến động 2.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MASK sang VND là ₫ 0.3745 mỗi MASK.

Mask Network hiện xếp hạng #369 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.45M, với nguồn cung lưu hành 100.00M MASK. Trong vòng 24 giờ qua, MASK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3631 (thấp) đến ₫ 0.3757 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,576,754.89056045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,764.1456709243905740.

Về hiệu suất ngắn hạn, MASK biến động -0.03% trong giờ qua và +5.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.75K.

Thông tin thị trường Mask Network (MASK)

Xếp hạng No.369 Vốn hóa thị trường ₫ 37.45M₫ 37.45M ₫ 37.45M Khối lượng (24H) ₫ 53.75K₫ 53.75K ₫ 53.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 37.45M₫ 37.45M ₫ 37.45M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Nguồn cung tối đa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Ngày phát hành 2021-02-24 00:00:00 Giá phát hành ₫ 22,367.75₫ 22,367.75 ₫ 22,367.75 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mask Network là ₫ 37.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.75K. Nguồn cung lưu hành của MASK là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 37.45M.