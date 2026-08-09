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Giá Mask Network theo thời gian thực hôm nay là 0.3745 VND. Vốn hoá thị trường của MASK là 37,450,000 VND. Theo dõi cập nhật giá MASK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Mask Network theo thời gian thực hôm nay là 0.3745 VND. Vốn hoá thị trường của MASK là 37,450,000 VND. Theo dõi cập nhật giá MASK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Mask Network(MASK)

Giá theo thời gian thực 1 MASK sang VND

₫9,862.862
₫9,862.862₫9,862.862
+2.51%1D
VND
Biểu đồ giá Mask Network (MASK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:54:59 (UTC+8)

Giá Mask Network hôm nay

Giá Mask Network (MASK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3745, biến động 2.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MASK sang VND là ₫ 0.3745 mỗi MASK.

Mask Network hiện xếp hạng #369 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.45M, với nguồn cung lưu hành 100.00M MASK. Trong vòng 24 giờ qua, MASK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3631 (thấp) đến ₫ 0.3757 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,576,754.89056045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 13,764.1456709243905740.

Về hiệu suất ngắn hạn, MASK biến động -0.03% trong giờ qua và +5.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.75K.

Thông tin thị trường Mask Network (MASK)

No.369

₫ 37.45M
₫ 37.45M₫ 37.45M

₫ 53.75K
₫ 53.75K₫ 53.75K

₫ 37.45M
₫ 37.45M₫ 37.45M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-02-24 00:00:00

₫ 22,367.75
₫ 22,367.75₫ 22,367.75

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mask Network là ₫ 37.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.75K. Nguồn cung lưu hành của MASK là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 37.45M.

Lịch sử giá Mask Network theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.3631
₫ 0.3631₫ 0.3631
Thấp nhất 24H
₫ 0.3757
₫ 0.3757₫ 0.3757
Cao nhất 24H

₫ 0.3631
₫ 0.3631₫ 0.3631

₫ 0.3757
₫ 0.3757₫ 0.3757

₫ 2,576,754.89056045
₫ 2,576,754.89056045₫ 2,576,754.89056045

₫ 13,764.1456709243905740
₫ 13,764.1456709243905740₫ 13,764.1456709243905740

-0.03%

+2.51%

+5.97%

+5.97%

Lịch sử giá theo VND của Mask Network (MASK)

Theo dõi biến động giá của Mask Network trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +241.49628+2.51%
30 ngày₫ -0.0338-8.28%
60 ngày₫ +0.0256+7.33%
90 ngày₫ -0.1597-29.90%
Biến động giá Mask Network hôm nay

Hôm nay, MASK đã biến động ₫ +241.49628 (+2.51%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Mask Network trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0338 (-8.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Mask Network trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MASK đã biến động ₫ +0.0256 (+7.33%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Mask Network trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1597 (-29.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Mask Network (MASK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Mask Network.

Phân tích Mask Network

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Mask Network. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Mask Network hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường MASK: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

MASK_USDT在4小时周期内运行于0.3668水平，价格位于中枢0.3666上方的微小区域。根据枢纽体系显示，S1支撑位为0.3634，R1阻力位为0.372，当前价位正处于窄幅震荡区间的中心位置。多空双方在枢纽点附近暂时形成平衡状态，整体结构尚未出现明显的突破或跌破迹象。 MA组与EMA组均发出1-2个买入信号，短期均线系统提供了基本支撑。MACD指标呈现金叉形态，动能指标指向多方方向。RSI指数处于中性区间，表明市场并未出现极端的超买或超卖压力。快慢指标之间存在一定的分层现象，均线系统与振荡指标尚未完全同步，动能分布呈现出较为分散的特点。波动率维持低位，盘面暂无剧烈的单边驱动趋势。 近期下方支撑位位于0.3634，距离当前价格约0.9%；近期上方阻力位位于0.372，距离当前价格约1.4%。远端参考位S2为0.358，R2为0.3752。交易者需密切关注价格在0.3666中枢附近的停留时间以及成交量的变化情况，以便确认后续的方向选择。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Mask Network?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token MASK:

1. Sự Thụ Hưởng & Sử Dụng: Sự tăng trưởng trong cơ sở người dùng của Mask Network và việc tích hợp với các nền tảng mạng xã hội như Twitter có tác động đến nhu cầu.

2. Thị Trường Tâm Lý: Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa cũng như tâm lý nhà đầu tư đối với các dự án Web3/riêng tư quyết định phần nào đến giá trị của MASK.

3. Quan Hệ Đối Tác: Những hợp tác với các nền tảng lớn, giao thức DeFi và các dự án Web3 đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy biến động giá.

4. Tính Ứng Dụng Của Token: Việc sử dụng MASK trong quản trị, staking và truy cập các tính năng cao cấp tạo nên nhu cầu cơ bản cho token.

5. Cạnh Tranh: Hiệu suất của MASK so với các dự án tiền mã hóa tập trung vào bảo mật quyền riêng tư và mạng xã hội khác.

6. Môi Trường Quy Định: Những thay đổi trong quy định về tiền mã hóa, đặc biệt là các quy định liên quan đến token bảo mật, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.

7. Phát Triển Kỹ Thuật: Các bản cập nhật nền tảng, những tính năng mới và tiến độ thực hiện lộ trình phát triển sẽ tác động đến nhận thức về giá trị dài hạn của token.

8. Khối Lượng Giao Dịch: Tính thanh khoản trên các sàn giao dịch và sự quan tâm từ các tổ chức đầu tư ảnh hưởng đến sự ổn định của giá cũng như tiềm năng tăng trưởng.

Tại sao mọi người muốn biết giá Mask Network hôm nay?

Mọi người muốn biết giá MASK hôm nay vì đây là một loại tiền điện tử biến động, cho phép triển khai các tính năng Web3 trên các nền tảng mạng xã hội truyền thống như Twitter và Facebook. Các nhà giao dịch cần nắm bắt giá hiện tại để đưa ra quyết định mua/bán, trong khi các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất và xu hướng thị trường. Công nghệ kết nối độc đáo giữa Web2 và Web3 của MASK giúp nó trở nên phổ biến trong các hoạt động DeFi và NFT, từ đó thúc đẩy sự quan tâm đến giá cả hằng ngày.

Dự đoán giá Mask Network

Dự đoán giá Mask Network (MASK) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của MASK vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Mask Network (MASK) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Mask Network có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Mask Network sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá MASK cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Mask Network.

Giới thiệu Mask Network

Mask Network (MASK) là một ứng dụng phi tập trung (dApp) được xây dựng trên blockchain Ethereum cho phép người dùng gửi tin nhắn được mã hóa, tiền điện tử, và thậm chí cả hợp đồng thông minh qua các mạng xã hội mà không cần rời khỏi nền tảng. Token MASK đóng vai trò như một token tiện ích trong hệ sinh thái Mask Network, kích thích quản trị và khuyến khích tạo nội dung. Nó được thiết kế để làm cầu nối giữa internet và blockchain, cho phép người dùng tương tác một cách liền mạch với công nghệ blockchain và ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) trực tiếp từ các nền tảng truyền thông xã hội chính. Việc tích hợp này nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận công nghệ blockchain trên diện rộng bằng cách làm cho nó trở nên dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư Mask Network tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Mask Network? Mua MASK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Mask Network. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Mask Network (MASK).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Mask Network sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Mask Network (MASK)

Bạn có thể làm gì với Mask Network

Sở hữu Mask Network mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Mask Network (MASK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Mask Network (MASK) là gì

Mask Network được định vị sẽ trở thành cầu nối kết nối người dùng internet từ Web 2.0 sang Web 3.0. Công nghệ nền tảng của Mask Network là một ứng dụng nhắn tin được mã hóa ngang hàng, với các chức năng mới liên tục được tạo ra xung quanh nền tảng này.

Nguồn Mask Network

Để hiểu thêm về Mask Network, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Mask Network
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedEnergi Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Mask Network

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:54:59 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Mask Network (MASK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Mask Network

MASK USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short MASK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch MASK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Mask Network (MASK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Mask Network theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
MASK/USDT
₫9,828.6525
₫9,828.6525₫9,828.6525
+2.07%
144.91K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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MASK
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1 MASK = 9,854.9675 VND