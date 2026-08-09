Giá Rainbow hôm nay

Giá Rainbow (RNBW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,01487, biến động 1,64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RNBW sang VND là ₫ 0,01487 mỗi RNBW.

Rainbow hiện xếp hạng #1444 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.12M, với nguồn cung lưu hành 210.00M RNBW. Trong vòng 24 giờ qua, RNBW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,0145 (thấp) đến ₫ 0,01495 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2.949,88444784889282825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 285,03547202334862590.

Về hiệu suất ngắn hạn, RNBW biến động +%0,06 trong giờ qua và +%7,20 trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.73K.

Thông tin thị trường Rainbow (RNBW)

Xếp hạng No.1444 Vốn hóa thị trường ₫ 3.12M₫ 3.12M ₫ 3.12M Khối lượng (24H) ₫ 53.73K₫ 53.73K ₫ 53.73K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 14,87M₫ 14,87M ₫ 14,87M Nguồn cung lưu thông 210.00M 210.00M 210.00M Nguồn cung tối đa 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tổng cung 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Tỷ lệ lưu hành %21,00 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rainbow là ₫ 3.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.73K. Nguồn cung lưu hành của RNBW là 210.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14,87M.