Giá Emblem Vault hôm nay

Giá Emblem Vault (EMBLEM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.004452, biến động 1.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EMBLEM sang VND là ₫ 0.004452 mỗi EMBLEM.

Emblem Vault hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- EMBLEM. Trong vòng 24 giờ qua, EMBLEM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004255 (thấp) đến ₫ 0.004474 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMBLEM biến động +0.13% trong giờ qua và +4.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.06K.

Thông tin thị trường Emblem Vault (EMBLEM)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 82.06K₫ 82.06K ₫ 82.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.45M₫ 4.45M ₫ 4.45M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Emblem Vault là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.06K. Nguồn cung lưu hành của EMBLEM là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.45M.