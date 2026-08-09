Giá Pons hôm nay

Giá Pons (PONS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.032559, biến động 10.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PONS sang VND là ₫ 0.032559 mỗi PONS.

Pons hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PONS. Trong vòng 24 giờ qua, PONS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.026435 (thấp) đến ₫ 0.034403 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PONS biến động +4.43% trong giờ qua và +22.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 152.30K.

Thông tin thị trường Pons (PONS)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 152.30K₫ 152.30K ₫ 152.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 32.56M₫ 32.56M ₫ 32.56M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pons là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 152.30K. Nguồn cung lưu hành của PONS là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 32.56M.