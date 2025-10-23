Giá Uranium.io theo thời gian thực hôm nay là 4.817 USD. Theo dõi cập nhật giá XU3O8 sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XU3O8 dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Uranium.io theo thời gian thực hôm nay là 4.817 USD. Theo dõi cập nhật giá XU3O8 sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá XU3O8 dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về XU3O8

Thông tin giá XU3O8

Whitepaper XU3O8

Website chính thức XU3O8

Tokenomics của XU3O8

Dự báo giá XU3O8

Lịch sử XU3O8

Hướng dẫn mua XU3O8

Chuyển đổi XU3O8 sang fiat

XU3O8 Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Uranium.io

Giá Uranium.io(XU3O8)

Giá theo thời gian thực 1 XU3O8 sang USD

$4.821
$4.821$4.821
+0.08%1D
USD
Biểu đồ giá Uranium.io (XU3O8) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:54:51 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Uranium.io (XU3O8)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 4.796
$ 4.796$ 4.796
Thấp nhất 24H
$ 4.841
$ 4.841$ 4.841
Cao nhất 24H

$ 4.796
$ 4.796$ 4.796

$ 4.841
$ 4.841$ 4.841

--
----

--
----

-0.03%

+0.08%

-2.85%

-2.85%

Giá thời gian thực của Uranium.io (XU3O8) là $ 4.817. Trong 24 giờ qua, XU3O8 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4.796 và cao nhất là $ 4.841, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XU3O8 là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, XU3O8 đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, +0.08% trong 24 giờ và -2.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 91.10K
$ 91.10K$ 91.10K

$ 770.72M
$ 770.72M$ 770.72M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Vốn hoá thị trường hiện tại của Uranium.io là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 91.10K. Nguồn cung lưu hành của XU3O8 là --, với tổng nguồn cung là 160000038. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 770.72M.

Lịch sử giá theo USD của Uranium.io (XU3O8)

Theo dõi biến động giá của Uranium.io trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00385+0.08%
30 ngày$ -0.059-1.22%
60 ngày$ +0.178+3.83%
90 ngày$ +0.32+7.11%
Biến động giá Uranium.io hôm nay

Hôm nay, XU3O8 đã biến động $ +0.00385 (+0.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Uranium.io trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.059 (-1.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Uranium.io trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, XU3O8 đã biến động $ +0.178 (+3.83%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Uranium.io trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.32 (+7.11%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Uranium.io (XU3O8)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Uranium.io.

Uranium.io (XU3O8) là gì

Uranium.io (XU3O8) là uranium được token hóa đầu tiên trên thế giới, với mỗi token đại diện cho quyền sở hữu công bằng đối với uranium vật lý, được lưu trữ và xác minh bởi Cameco. Là token ERC-20 trên Etherlink - L2 tốc độ cao áp dụng công nghệ Tezos, XU3O8 kết hợp khả năng tích hợp sâu trên chuỗi với cơ sở hạ tầng cấp tổ chức.

Uranium.io đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Uranium.io một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake XU3O8 để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Uranium.io trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Uranium.io trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Uranium.io (USD)

Uranium.io (XU3O8) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Uranium.io (XU3O8) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Uranium.io.

Xem ngay dự đoán giá Uranium.io!

Tokenomics của Uranium.io (XU3O8)

Hiểu rõ tokenomics của Uranium.io (XU3O8) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token XU3O8 ngay!

Cách mua Uranium.io (XU3O8)

Bạn đang tìm cách mua Uranium.io? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Uranium.io trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

XU3O8/Tiền tệ địa phương

1 Uranium.io (XU3O8) sang VND
126,759.355
1 Uranium.io (XU3O8) sang AUD
A$7.41818
1 Uranium.io (XU3O8) sang GBP
3.56458
1 Uranium.io (XU3O8) sang EUR
4.14262
1 Uranium.io (XU3O8) sang USD
$4.817
1 Uranium.io (XU3O8) sang MYR
RM20.32774
1 Uranium.io (XU3O8) sang TRY
202.21766
1 Uranium.io (XU3O8) sang JPY
¥732.184
1 Uranium.io (XU3O8) sang ARS
ARS$7,021.83724
1 Uranium.io (XU3O8) sang RUB
392.53733
1 Uranium.io (XU3O8) sang INR
422.83626
1 Uranium.io (XU3O8) sang IDR
Rp80,283.30122
1 Uranium.io (XU3O8) sang PHP
281.98718
1 Uranium.io (XU3O8) sang EGP
￡E.229.09652
1 Uranium.io (XU3O8) sang BRL
R$26.0118
1 Uranium.io (XU3O8) sang CAD
C$6.69563
1 Uranium.io (XU3O8) sang BDT
588.05936
1 Uranium.io (XU3O8) sang NGN
7,042.35766
1 Uranium.io (XU3O8) sang COP
$18,743.18785
1 Uranium.io (XU3O8) sang ZAR
R.83.96031
1 Uranium.io (XU3O8) sang UAH
200.8689
1 Uranium.io (XU3O8) sang TZS
T.Sh.11,952.80746
1 Uranium.io (XU3O8) sang VES
Bs1,011.57
1 Uranium.io (XU3O8) sang CLP
$4,576.15
1 Uranium.io (XU3O8) sang PKR
Rs1,362.2476
1 Uranium.io (XU3O8) sang KZT
2,591.16064
1 Uranium.io (XU3O8) sang THB
฿158.09394
1 Uranium.io (XU3O8) sang TWD
NT$148.31543
1 Uranium.io (XU3O8) sang AED
د.إ17.67839
1 Uranium.io (XU3O8) sang CHF
Fr3.80543
1 Uranium.io (XU3O8) sang HKD
HK$37.42809
1 Uranium.io (XU3O8) sang AMD
֏1,839.22694
1 Uranium.io (XU3O8) sang MAD
.د.م44.46091
1 Uranium.io (XU3O8) sang MXN
$88.82548
1 Uranium.io (XU3O8) sang SAR
ريال18.06375
1 Uranium.io (XU3O8) sang ETB
Br722.26098
1 Uranium.io (XU3O8) sang KES
KSh621.05581
1 Uranium.io (XU3O8) sang JOD
د.أ3.415253
1 Uranium.io (XU3O8) sang PLN
17.58205
1 Uranium.io (XU3O8) sang RON
лв21.09846
1 Uranium.io (XU3O8) sang SEK
kr45.32797
1 Uranium.io (XU3O8) sang BGN
лв8.09256
1 Uranium.io (XU3O8) sang HUF
Ft1,616.97056
1 Uranium.io (XU3O8) sang CZK
100.86798
1 Uranium.io (XU3O8) sang KWD
د.ك1.474002
1 Uranium.io (XU3O8) sang ILS
15.84793
1 Uranium.io (XU3O8) sang BOB
Bs33.18913
1 Uranium.io (XU3O8) sang AZN
8.1889
1 Uranium.io (XU3O8) sang TJS
SM44.3164
1 Uranium.io (XU3O8) sang GEL
13.0059
1 Uranium.io (XU3O8) sang AOA
Kz4,407.12147
1 Uranium.io (XU3O8) sang BHD
.د.ب1.811192
1 Uranium.io (XU3O8) sang BMD
$4.817
1 Uranium.io (XU3O8) sang DKK
kr30.97331
1 Uranium.io (XU3O8) sang HNL
L126.34991
1 Uranium.io (XU3O8) sang MUR
218.98082
1 Uranium.io (XU3O8) sang NAD
$84.05665
1 Uranium.io (XU3O8) sang NOK
kr48.26634
1 Uranium.io (XU3O8) sang NZD
$8.38158
1 Uranium.io (XU3O8) sang PAB
B/.4.817
1 Uranium.io (XU3O8) sang PGK
K20.2314
1 Uranium.io (XU3O8) sang QAR
ر.ق17.48571
1 Uranium.io (XU3O8) sang RSD
дин.486.80602
1 Uranium.io (XU3O8) sang UZS
soʻm58,036.13123
1 Uranium.io (XU3O8) sang ALL
L400.72623
1 Uranium.io (XU3O8) sang ANG
ƒ8.62243
1 Uranium.io (XU3O8) sang AWG
ƒ8.6706
1 Uranium.io (XU3O8) sang BBD
$9.634
1 Uranium.io (XU3O8) sang BAM
KM8.09256
1 Uranium.io (XU3O8) sang BIF
Fr14,166.797
1 Uranium.io (XU3O8) sang BND
$6.21393
1 Uranium.io (XU3O8) sang BSD
$4.817
1 Uranium.io (XU3O8) sang JMD
$773.27301
1 Uranium.io (XU3O8) sang KHR
19,423.34825
1 Uranium.io (XU3O8) sang KMF
Fr2,042.408
1 Uranium.io (XU3O8) sang LAK
104,717.38921
1 Uranium.io (XU3O8) sang LKR
රු1,458.78028
1 Uranium.io (XU3O8) sang MDL
L81.98534
1 Uranium.io (XU3O8) sang MGA
Ar21,504.43676
1 Uranium.io (XU3O8) sang MOP
P38.48783
1 Uranium.io (XU3O8) sang MVR
73.7001
1 Uranium.io (XU3O8) sang MWK
MK8,333.8917
1 Uranium.io (XU3O8) sang MZN
MT307.8063
1 Uranium.io (XU3O8) sang NPR
रु675.29523
1 Uranium.io (XU3O8) sang PYG
34,162.164
1 Uranium.io (XU3O8) sang RWF
Fr6,979.833
1 Uranium.io (XU3O8) sang SBD
$39.64391
1 Uranium.io (XU3O8) sang SCR
65.31852
1 Uranium.io (XU3O8) sang SRD
$190.94588
1 Uranium.io (XU3O8) sang SVC
$42.05241
1 Uranium.io (XU3O8) sang SZL
L84.05665
1 Uranium.io (XU3O8) sang TMT
m16.90767
1 Uranium.io (XU3O8) sang TND
د.ت14.142712
1 Uranium.io (XU3O8) sang TTD
$32.61109
1 Uranium.io (XU3O8) sang UGX
Sh16,782.428
1 Uranium.io (XU3O8) sang XAF
Fr2,721.605
1 Uranium.io (XU3O8) sang XCD
$13.0059
1 Uranium.io (XU3O8) sang XOF
Fr2,721.605
1 Uranium.io (XU3O8) sang XPF
Fr491.334
1 Uranium.io (XU3O8) sang BWP
P69.07578
1 Uranium.io (XU3O8) sang BZD
$9.634
1 Uranium.io (XU3O8) sang CVE
$457.66317
1 Uranium.io (XU3O8) sang DJF
Fr852.609
1 Uranium.io (XU3O8) sang DOP
$305.63865
1 Uranium.io (XU3O8) sang DZD
د.ج628.57033
1 Uranium.io (XU3O8) sang FJD
$11.0791
1 Uranium.io (XU3O8) sang GNF
Fr41,883.815
1 Uranium.io (XU3O8) sang GTQ
Q36.80188
1 Uranium.io (XU3O8) sang GYD
$1,006.03045
1 Uranium.io (XU3O8) sang ISK
kr587.674

Nguồn Uranium.io

Để hiểu thêm về Uranium.io, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Uranium.io
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Uranium.io

Hôm nay giá của Uranium.io (XU3O8) là bao nhiêu?
Giá XU3O8 theo thời gian thực bằng USD là 4.817 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của XU3O8 sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của XU3O8 sang USD là $ 4.817. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Uranium.io là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của XU3O8 là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của XU3O8 là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của XU3O8 là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XU3O8 là bao nhiêu?
XU3O8 đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của XU3O8 là bao nhiêu?
XU3O8 từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của XU3O8 là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của XU3O8 là $ 91.10K USD.
XU3O8 có tăng giá trong năm nay không?
XU3O8 có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá XU3O8 để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:54:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Uranium.io (XU3O8)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán XU3O8 sang USD

Số lượng

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 4.817 USD

Giao dịch XU3O8

XU3O8/USDT
$4.821
$4.821$4.821
+0.08%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures