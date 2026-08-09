Giá Nesa hôm nay

Giá Nesa (NES) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2052, biến động 2.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NES sang VND là ₫ 0.2052 mỗi NES.

Nesa hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- NES. Trong vòng 24 giờ qua, NES được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2047 (thấp) đến ₫ 0.2142 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, NES biến động -0.25% trong giờ qua và -3.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.91K.

Thông tin thị trường Nesa (NES)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 71.91K₫ 71.91K ₫ 71.91K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 205.20M₫ 205.20M ₫ 205.20M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nesa là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.91K. Nguồn cung lưu hành của NES là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 205.20M.