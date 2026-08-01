Giá HumidiFi hôm nay

Giá HumidiFi (WET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06938, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WET sang VND là ₫ 0.06938 mỗi WET.

HumidiFi hiện xếp hạng #851 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.96M, với nguồn cung lưu hành 230.00M WET. Trong vòng 24 giờ qua, WET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06819 (thấp) đến ₫ 0.07072 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,841.64152332220949440, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,367.89244266135660565.

Về hiệu suất ngắn hạn, WET biến động +0.05% trong giờ qua và +3.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 65.50K.

Thông tin thị trường HumidiFi (WET)

Xếp hạng No.851 Vốn hóa thị trường ₫ 15.96M₫ 15.96M ₫ 15.96M Khối lượng (24H) ₫ 65.50K₫ 65.50K ₫ 65.50K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 69.38M₫ 69.38M ₫ 69.38M Nguồn cung lưu thông 230.00M 230.00M 230.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 23.00% Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của HumidiFi là ₫ 15.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 65.50K. Nguồn cung lưu hành của WET là 230.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 69.38M.