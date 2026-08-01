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Giá HumidiFi theo thời gian thực hôm nay là 0.06938 VND. Vốn hoá thị trường của WET là 15,957,400 VND. Theo dõi cập nhật giá WET sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá HumidiFi theo thời gian thực hôm nay là 0.06938 VND. Vốn hoá thị trường của WET là 15,957,400 VND. Theo dõi cập nhật giá WET sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá HumidiFi(WET)

Giá theo thời gian thực 1 WET sang VND

₫1,825.7347
₫1,825.7347₫1,825.7347
-0.23%1D
VND
Biểu đồ giá HumidiFi (WET) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:39:23 (UTC+8)

Giá HumidiFi hôm nay

Giá HumidiFi (WET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06938, biến động 0.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WET sang VND là ₫ 0.06938 mỗi WET.

HumidiFi hiện xếp hạng #851 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 15.96M, với nguồn cung lưu hành 230.00M WET. Trong vòng 24 giờ qua, WET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06819 (thấp) đến ₫ 0.07072 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,841.64152332220949440, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,367.89244266135660565.

Về hiệu suất ngắn hạn, WET biến động +0.05% trong giờ qua và +3.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 65.50K.

Thông tin thị trường HumidiFi (WET)

No.851

₫ 15.96M
₫ 15.96M₫ 15.96M

₫ 65.50K
₫ 65.50K₫ 65.50K

₫ 69.38M
₫ 69.38M₫ 69.38M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của HumidiFi là ₫ 15.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 65.50K. Nguồn cung lưu hành của WET là 230.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 69.38M.

Lịch sử giá HumidiFi theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.06819
₫ 0.06819₫ 0.06819
Thấp nhất 24H
₫ 0.07072
₫ 0.07072₫ 0.07072
Cao nhất 24H

₫ 0.06819
₫ 0.06819₫ 0.06819

₫ 0.07072
₫ 0.07072₫ 0.07072

₫ 8,841.64152332220949440
₫ 8,841.64152332220949440₫ 8,841.64152332220949440

₫ 1,367.89244266135660565
₫ 1,367.89244266135660565₫ 1,367.89244266135660565

+0.05%

-0.22%

+3.59%

+3.59%

Lịch sử giá theo VND của HumidiFi (WET)

Theo dõi biến động giá của HumidiFi trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -4.2088702-0.22%
30 ngày₫ +0.00156+2.30%
60 ngày₫ +0.01409+25.48%
90 ngày₫ -0.02757-28.44%
Biến động giá HumidiFi hôm nay

Hôm nay, WET đã biến động ₫ -4.2088702 (-0.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá HumidiFi trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00156 (+2.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá HumidiFi trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, WET đã biến động ₫ +0.01409 (+25.48%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá HumidiFi trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02757 (-28.44%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của HumidiFi (WET)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá HumidiFi.

Phân tích HumidiFi

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của HumidiFi. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường HumidiFi hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường WET: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

WET_USDT在4小时周期上运行于0.06928，价格位于中枢0.0683上方。当前价位已突破R1阻力位0.06858，并触及R2附近0.06902。根据枢纽体系显示，价格正处于上升区间层级内。均线组与EMA组尚未呈现出明确的方向信号。从结构位置来看，多头正试图确立高位震荡格局。 MACD指标形成金叉形态，短期动能呈现向上发散特征。RSI指数处于中性区域，未进入超买或超卖的极端值。KDJ和StochRSI指标数值需结合实时波动率来判断其离散程度。布林带开口状态表明近期波动率维持在稳定水平。快慢指标存在分层现象，动能集中度一般。目前多空双方在当前价位附近处于博弈均衡状态，尚未出现明显的单边加速迹象。 近端关键支撑位于S1 0.06786，距离现价约2.0%。下方强支撑参考S2 0.06758，距离现价约2.4%。上方直接阻力为R2 0.06902，距离现价仅0.4%。若成功突破R2，则需关注更高阶阻力位。交易者需密切关注价格在枢纽点0.0683附近的回踩确认情况。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá HumidiFi?

Giá của HumidiFi (WET) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Động lực cung cầu – Lưu thông token và khối lượng giao dịch
2. Tâm lý thị trường và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư vào các giao thức DeFi
3. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin
4. Tỷ lệ áp dụng nền tảng và các chỉ số tăng trưởng người dùng
5. Cơ chế tokenomics, bao gồm phần thưởng staking và cơ chế đốt token
6. Tin tức về quy định có tác động đến lĩnh vực DeFi
7. Những phát triển kỹ thuật và các bản nâng cấp giao thức
8. Các ưu đãi cung cấp thanh khoản và cơ hội yield farming
9. Sự cạnh tranh từ các token DeFi khác
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô và mức độ chấp nhận rủi ro

Tại sao mọi người muốn biết giá HumidiFi hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của HumidiFi (WET) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, xác định thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá giá trị danh mục đầu tư, theo dõi hiệu suất đầu tư, phân tích xu hướng thị trường cũng như xác định điểm vào/ra vị thế.

Dự đoán giá HumidiFi

Dự đoán giá HumidiFi (WET) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của WET vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá HumidiFi (WET) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của HumidiFi có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá HumidiFi sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá WET cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá HumidiFi.

Hướng dẫn mua & đầu tư HumidiFi tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với HumidiFi? Mua WET nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua HumidiFi. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua HumidiFi (WET).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và HumidiFi sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua HumidiFi (WET)

Bạn có thể làm gì với HumidiFi

Sở hữu HumidiFi mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua HumidiFi (WET) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

HumidiFi (WET) là gì

Tầm nhìn của HumidiFi là đưa Solana trở thành nền tảng cho những thị trường hiệu quả, phản hồi nhanh và minh bạch nhất thế giới: những thị trường vốn thực sự của kỷ nguyên Internet. Giao thức này tái định nghĩa giao dịch phi tập trung bằng cách kết hợp cơ chế khớp lệnh trên chuỗi với logic tạo lập thị trường cấp độ tổ chức, từ đó hình thành một hệ thống nơi thanh khoản luôn hoạt động, linh hoạt và được tối ưu cho hiệu suất.

Nguồn HumidiFi

Để hiểu thêm về HumidiFi, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức HumidiFi
Block Explorer

Danh mục :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về HumidiFi

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:39:23 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành HumidiFi (WET)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về HumidiFi

WET USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short WET với đòn bẩy. Khám phá giao dịch WET USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường HumidiFi (WET) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá HumidiFi theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
WET/USDT
₫1,826.261
₫1,826.261₫1,826.261
-0.24%
948.13K (USDT)
WET/USDC
₫1,825.99785
₫1,825.99785₫1,825.99785
-0.10%
803.20K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán WET sang VND

Số lượng

WET
WET
VND
VND

1 WET = 1,825.7347 VND