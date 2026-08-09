Giá Limitless hôm nay

Giá Limitless (LMTS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06486, biến động 0.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LMTS sang VND là ₫ 0.06486 mỗi LMTS.

Limitless hiện xếp hạng #918 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 8.54M, với nguồn cung lưu hành 131.60M LMTS. Trong vòng 24 giờ qua, LMTS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06445 (thấp) đến ₫ 0.06568 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 18,881.39905766769100430, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,258.10526901857520445.

Về hiệu suất ngắn hạn, LMTS biến động +0.38% trong giờ qua và -4.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.36K.

Thông tin thị trường Limitless (LMTS)

Xếp hạng No.918 Vốn hóa thị trường ₫ 8.54M₫ 8.54M ₫ 8.54M Khối lượng (24H) ₫ 57.36K₫ 57.36K ₫ 57.36K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 64.86M₫ 64.86M ₫ 64.86M Nguồn cung lưu thông 131.60M 131.60M 131.60M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 13.15% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Limitless là ₫ 8.54M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.36K. Nguồn cung lưu hành của LMTS là 131.60M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 64.86M.