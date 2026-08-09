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Giá Rubic theo thời gian thực hôm nay là 0.003555 VND. Vốn hoá thị trường của RBC là 587,583.14112 VND. Theo dõi cập nhật giá RBC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Rubic theo thời gian thực hôm nay là 0.003555 VND. Vốn hoá thị trường của RBC là 587,583.14112 VND. Theo dõi cập nhật giá RBC sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Rubic(RBC)

Giá theo thời gian thực 1 RBC sang VND

₫93.549825
₫93.549825₫93.549825
-0.16%1D
VND
Biểu đồ giá Rubic (RBC) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:29:06 (UTC+8)

Giá Rubic hôm nay

Giá Rubic (RBC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003555, biến động 0.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RBC sang VND là ₫ 0.003555 mỗi RBC.

Rubic hiện xếp hạng #2076 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 587.58K, với nguồn cung lưu hành 165.28M RBC. Trong vòng 24 giờ qua, RBC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003531 (thấp) đến ₫ 0.00359 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 27,601.17602436641112110, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12.67570418493597590.

Về hiệu suất ngắn hạn, RBC biến động 0.00% trong giờ qua và +4.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 31.06K.

Thông tin thị trường Rubic (RBC)

No.2076

₫ 587.58K
₫ 587.58K₫ 587.58K

₫ 31.06K
₫ 31.06K₫ 31.06K

₫ 601.21K
₫ 601.21K₫ 601.21K

165.28M
165.28M 165.28M

169,118,001
169,118,001 169,118,001

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rubic là ₫ 587.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 31.06K. Nguồn cung lưu hành của RBC là 165.28M, với tổng nguồn cung là 169118001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 601.21K.

Lịch sử giá Rubic theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.003531
₫ 0.003531₫ 0.003531
Thấp nhất 24H
₫ 0.00359
₫ 0.00359₫ 0.00359
Cao nhất 24H

₫ 0.003531
₫ 0.003531₫ 0.003531

₫ 0.00359
₫ 0.00359₫ 0.00359

₫ 27,601.17602436641112110
₫ 27,601.17602436641112110₫ 27,601.17602436641112110

₫ 12.67570418493597590
₫ 12.67570418493597590₫ 12.67570418493597590

0.00%

-0.16%

+4.28%

+4.28%

Lịch sử giá theo VND của Rubic (RBC)

Theo dõi biến động giá của Rubic trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.14991959-0.16%
30 ngày₫ +0.000155+4.55%
60 ngày₫ -0.000242-6.38%
90 ngày₫ -0.000271-7.09%
Biến động giá Rubic hôm nay

Hôm nay, RBC đã biến động ₫ -0.14991959 (-0.16%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Rubic trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000155 (+4.55%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Rubic trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RBC đã biến động ₫ -0.000242 (-6.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Rubic trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000271 (-7.09%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Rubic (RBC)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Rubic.

Phân tích Rubic

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Rubic. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Rubic?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá token Rubic (RBC):

1. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các DEX được hỗ trợ
2. Mức độ áp dụng của các cầu nối xuyên chuỗi và phí giao dịch phát sinh
3. Các thông báo về quan hệ đối tác với các giao thức DeFi khác
4. Tâm lý và xu hướng chung của thị trường DeFi
5. Nhu cầu sử dụng token cho staking và quản trị
6. Sự cạnh tranh từ các giải pháp xuyên chuỗi khác
7. Những phát triển kỹ thuật và nâng cấp nền tảng
8. Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường và chuyển động của các “cá voi”
9. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến lĩnh vực DeFi
10. Mối tương quan giá Bitcoin và Ethereum

Tại sao mọi người muốn biết giá Rubic hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Rubic (RBC) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, tính toán lợi nhuận/lỗ và lập kế hoạch đầu tư. Là một token tổng hợp DeFi, giá RBC ảnh hưởng đến chi phí hoán đổi xuyên chuỗi và phần thưởng staking. Các nhà giao dịch cần dữ liệu theo thời gian thực để xác định điểm vào/ra.

Dự đoán giá Rubic

Dự đoán giá Rubic (RBC) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RBC vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Rubic (RBC) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Rubic có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Rubic sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RBC cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Rubic.

Giới thiệu Rubic

Rubius (RBC) là một nền tảng tiền điện tử và blockchain được thiết kế để đơn giản hóa việc sử dụng tài sản số và hợp đồng thông minh cho các giao dịch hàng ngày. Nền tảng này nhằm cung cấp một giải pháp phi tập trung, thân thiện với người dùng cho việc trao đổi giá trị, với trọng tâm vào sự riêng tư và an ninh. RBC hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần. Hệ sinh thái Rubius bao gồm một ví số, một sàn giao dịch phi tập trung, và một ngôn ngữ lập trình cho hợp đồng thông minh. Token RBC được sử dụng trong hệ sinh thái để thanh toán phí giao dịch và khuyến khích sự tham gia của người dùng. Số lượng token RBC được cố định, với một phần lớn ban đầu được phân phối thông qua một ICO.

Hướng dẫn mua & đầu tư Rubic tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Rubic? Mua RBC nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Rubic. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Rubic (RBC).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Rubic sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Rubic (RBC)

Bạn có thể làm gì với Rubic

Sở hữu Rubic mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Rubic (RBC) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Rubic (RBC) là gì

Rubic là Công cụ tổng hợp công nghệ Cross-Chain cho người dùng và dApps. Rubic tổng hợp hơn 40 blockchain chính, hơn 90 DEX và cầu nối, đồng thời cho phép hoán đổi hơn 15,500 tài sản với tỷ giá tốt nhất, thanh khoản cao nhất và tốc độ giao dịch — chỉ bằng một cú nhấp chuột. Người dùng có thể làm điều đó trên https://app.rubic.exchange, nhưng chúng tôi cũng cung cấp các công cụ cho dApps để kích hoạt hoán đổi cross-chain (https://tools.rubic.exchange).

Nguồn Rubic

Để hiểu thêm về Rubic, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Rubic
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Rubic

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:29:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Rubic (RBC)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Rubic

RBC USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RBC với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RBC USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Rubic (RBC) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Rubic theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RBC/USDT
₫93.549825
₫93.549825₫93.549825
-0.16%
8.75M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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RBC
RBC
VND
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1 RBC = 93.549825 VND