Giá Rubic hôm nay

Giá Rubic (RBC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003555, biến động 0.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RBC sang VND là ₫ 0.003555 mỗi RBC.

Rubic hiện xếp hạng #2076 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 587.58K, với nguồn cung lưu hành 165.28M RBC. Trong vòng 24 giờ qua, RBC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003531 (thấp) đến ₫ 0.00359 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 27,601.17602436641112110, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12.67570418493597590.

Về hiệu suất ngắn hạn, RBC biến động 0.00% trong giờ qua và +4.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 31.06K.

Thông tin thị trường Rubic (RBC)

Xếp hạng No.2076 Vốn hóa thị trường ₫ 587.58K₫ 587.58K ₫ 587.58K Khối lượng (24H) ₫ 31.06K₫ 31.06K ₫ 31.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 601.21K₫ 601.21K ₫ 601.21K Nguồn cung lưu thông 165.28M 165.28M 165.28M Tổng cung 169,118,001 169,118,001 169,118,001 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rubic là ₫ 587.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 31.06K. Nguồn cung lưu hành của RBC là 165.28M, với tổng nguồn cung là 169118001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 601.21K.