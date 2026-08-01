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Giá USDP theo thời gian thực hôm nay là 1.0006 VND. Vốn hoá thị trường của USDP là 31,973,199.446742744658 VND. Theo dõi cập nhật giá USDP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá USDP theo thời gian thực hôm nay là 1.0006 VND. Vốn hoá thị trường của USDP là 31,973,199.446742744658 VND. Theo dõi cập nhật giá USDP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá USDP(USDP)

Giá theo thời gian thực 1 USDP sang VND

₫26,328.1575
₫26,328.1575₫26,328.1575
0.00%1D
VND
Biểu đồ giá USDP (USDP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:19:09 (UTC+8)

Giá USDP hôm nay

Giá USDP (USDP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0006, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USDP sang VND là ₫ 1.0006 mỗi USDP.

USDP hiện xếp hạng #561 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.97M, với nguồn cung lưu hành 31.95M USDP. Trong vòng 24 giờ qua, USDP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9999 (thấp) đến ₫ 1.0073 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 53,229.20852545921552940, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 22,966.796109235460.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDP biến động 0.00% trong giờ qua và +0.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 5.72K.

Thông tin thị trường USDP (USDP)

No.561

₫ 31.97M
₫ 31.97M₫ 31.97M

₫ 5.72K
₫ 5.72K₫ 5.72K

₫ 31.97M
₫ 31.97M₫ 31.97M

31.95M
31.95M 31.95M

31,954,027.03052443
31,954,027.03052443 31,954,027.03052443

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của USDP là ₫ 31.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 5.72K. Nguồn cung lưu hành của USDP là 31.95M, với tổng nguồn cung là 31954027.03052443. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.97M.

Lịch sử giá USDP theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.9999
₫ 0.9999₫ 0.9999
Thấp nhất 24H
₫ 1.0073
₫ 1.0073₫ 1.0073
Cao nhất 24H

₫ 0.9999
₫ 0.9999₫ 0.9999

₫ 1.0073
₫ 1.0073₫ 1.0073

₫ 53,229.20852545921552940
₫ 53,229.20852545921552940₫ 53,229.20852545921552940

₫ 22,966.796109235460
₫ 22,966.796109235460₫ 22,966.796109235460

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Lịch sử giá theo VND của USDP (USDP)

Theo dõi biến động giá của USDP trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ 00.00%
30 ngày₫ 00.00%
60 ngày₫ +0.0003+0.02%
90 ngày₫ +0.0007+0.07%
Biến động giá USDP hôm nay

Hôm nay, USDP đã biến động ₫ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá USDP trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ 0 (0.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá USDP trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, USDP đã biến động ₫ +0.0003 (+0.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá USDP trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0007 (+0.07%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của USDP (USDP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá USDP.

Phân tích USDP

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của USDP. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá USDP?

Giá của USDP bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Tính ổn định của tỷ giá gắn với USD: Là một stablecoin được neo giá vào USD, việc duy trì tỷ giá 1 USD là vô cùng quan trọng.
2. Nhu cầu thị trường: Khối lượng giao dịch và mức độ phổ biến trên các nền tảng DeFi.
3. Đảm bảo bằng tài sản thế chấp: Tính minh bạch và mức độ đầy đủ của nguồn dự trữ.
4. Tin tức về quy định: Các chính sách của chính phủ đối với stablecoin.
5. Cạnh tranh: Hiệu suất so với các stablecoin khác như USDT, USDC.
6. Vấn đề kỹ thuật: Các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh hoặc những sự cố liên quan đến nền tảng.
7. Tâm lý thị trường: Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và niềm tin của nhà đầu tư.

Tại sao mọi người muốn biết giá USDP hôm nay?

Mọi người muốn biết giá USDP hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, phân tích thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là một stablecoin, USDP nên duy trì tỷ giá ngang bằng với USD, vì vậy việc theo dõi giá cả giúp phát hiện các rủi ro mất cân bằng tỷ giá hoặc cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Dự đoán giá USDP

Dự đoán giá USDP (USDP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của USDP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá USDP (USDP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của USDP có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá USDP sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá USDP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá USDP.

Giới thiệu USDP

Pax Dollar (USDP) là một stablecoin số được gắn kết trực tiếp với đô la Mỹ. Nó được phát hành bởi Paxos Trust Company, một tổ chức tài chính được quản lý, và mỗi token USDP đều được bảo đảm hoàn toàn bởi số lượng tương đương của USD được giữ dự trữ bởi Paxos. Mục đích chính của USDP là cung cấp một tài sản số ổn định có thể được sử dụng cho giao dịch, giao dịch và bảo hiểm trong thị trường tiền điện tử biến động. Nó hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng chuẩn token ERC-20, cho phép tích hợp mượt mà với cơ sở hạ tầng và ứng dụng blockchain hiện có. USDP được sử dụng rộng rãi trong hệ sinh thái DeFi, nơi nó phục vụ như một phương tiện trao đổi và lưu trữ giá trị đáng tin cậy.

Hướng dẫn mua & đầu tư USDP tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với USDP? Mua USDP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua USDP. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua USDP (USDP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và USDP sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua USDP (USDP)

Bạn có thể làm gì với USDP

Sở hữu USDP mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua USDP (USDP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

USDP (USDP) là gì

Được thành lập vào tháng 9 năm 2018, Pax Dollar là một stablecoin được thế chấp cố định. Stablecoin là tiền mã hóa được thiết kế để giảm thiểu sự biến động về giá của stablecoin, liên quan đến một tài sản ổn định nhất định hoặc một rổ tài sản. Một stablecoin có thể được gắn với tiền mã hóa hoặc tiền cố định. Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể được giao dịch để lấy hàng hóa. Pax Dollar mang lại lợi thế khi giao dịch bằng tài sản blockchain thông qua rủi ro về giá được giảm thiểu. Mã thông báo Pax Dollar (USDP) được phát hành dưới dạng mã thông báo ERC-20 trên chuỗi khối Ethereum và được thế chấp 1:1 thông qua USD được giữ trong tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ thuộc sở hữu của Paxos.

Nguồn USDP

Để hiểu thêm về USDP, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức USDP
Block Explorer

Danh mục :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBase Native

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về USDP

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:19:09 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành USDP (USDP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về USDP

USDP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short USDP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch USDP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường USDP (USDP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá USDP theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
USDP/USDT
₫26,328.1575
₫26,328.1575₫26,328.1575
0.00%
5.73K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán USDP sang VND

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USDP
USDP
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VND

1 USDP = 26,330.789 VND