Giá USDP hôm nay

Giá USDP (USDP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0006, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USDP sang VND là ₫ 1.0006 mỗi USDP.

USDP hiện xếp hạng #561 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 31.97M, với nguồn cung lưu hành 31.95M USDP. Trong vòng 24 giờ qua, USDP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9999 (thấp) đến ₫ 1.0073 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 53,229.20852545921552940, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 22,966.796109235460.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDP biến động 0.00% trong giờ qua và +0.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 5.72K.

Thông tin thị trường USDP (USDP)

Xếp hạng No.561 Vốn hóa thị trường ₫ 31.97M₫ 31.97M ₫ 31.97M Khối lượng (24H) ₫ 5.72K₫ 5.72K ₫ 5.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 31.97M₫ 31.97M ₫ 31.97M Nguồn cung lưu thông 31.95M 31.95M 31.95M Tổng cung 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 31,954,027.03052443 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của USDP là ₫ 31.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 5.72K. Nguồn cung lưu hành của USDP là 31.95M, với tổng nguồn cung là 31954027.03052443. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 31.97M.