Giá Coinbase Man hôm nay

Giá Coinbase Man (BRIAN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0002113, biến động 5.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BRIAN sang VND là ₫ 0.0002113 mỗi BRIAN.

Coinbase Man hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- BRIAN. Trong vòng 24 giờ qua, BRIAN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002038 (thấp) đến ₫ 0.0002293 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRIAN biến động -0.10% trong giờ qua và -24.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 139.61K.

Thông tin thị trường Coinbase Man (BRIAN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 139.61K₫ 139.61K ₫ 139.61K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 211.30K₫ 211.30K ₫ 211.30K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coinbase Man là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 139.61K. Nguồn cung lưu hành của BRIAN là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 211.30K.