Giá RICE AI hôm nay

Giá RICE AI (RICE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003881, biến động 0.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RICE sang VND là ₫ 0.003881 mỗi RICE.

RICE AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- RICE. Trong vòng 24 giờ qua, RICE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003782 (thấp) đến ₫ 0.003993 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, RICE biến động +1.46% trong giờ qua và -1.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.28K.

Thông tin thị trường RICE AI (RICE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 58.28K₫ 58.28K ₫ 58.28K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.88M₫ 3.88M ₫ 3.88M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của RICE AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.28K. Nguồn cung lưu hành của RICE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.88M.