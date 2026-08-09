Giá Core DAO(CORE)
Giá Core DAO (CORE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0199, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CORE sang VND là ₫ 0.0199 mỗi CORE.
Core DAO hiện xếp hạng #527 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 24.64M, với nguồn cung lưu hành 1.24B CORE. Trong vòng 24 giờ qua, CORE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01933 (thấp) đến ₫ 0.02036 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 170,211.728017274462275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 612.91967618594095335.
Về hiệu suất ngắn hạn, CORE biến động -0.90% trong giờ qua và +2.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.34K.
No.527
58.96%
0.01%
CORE
Vốn hoá thị trường hiện tại của Core DAO là ₫ 24.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.34K. Nguồn cung lưu hành của CORE là 1.24B, với tổng nguồn cung là 2093769839.03528109. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 41.79M.
-0.90%
+0.15%
+2.68%
+2.68%
Theo dõi biến động giá của Core DAO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +0.783538
|+0.15%
|30 ngày
|₫ -0.00542
|-21.41%
|60 ngày
|₫ -0.0065
|-24.63%
|90 ngày
|₫ -0.02289
|-53.50%
Hôm nay, CORE đã biến động ₫ +0.783538 (+0.15%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00542 (-21.41%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CORE đã biến động ₫ -0.0065 (-24.63%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02289 (-53.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Core DAO (CORE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Core DAO.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Core DAO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CORE: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
CORE_USDT在4小时周期中，当前价格为0.01961，运行于中枢0.0193之上。价格已突破R2阻力位0.01959，进入高位区间。短期均线组合呈现买入信号结构，而枢纽体系显示价格已脱离震荡中心区域，市场正处于超买边缘的结构位置。 MACD指标形成死叉形态，快慢线动能出现背离迹象。RSI读数维持在中性水平。短期均线的买入信号与MACD死叉形成分层结构，但波动率尚未出现显著扩张，多空动能分布呈现较为分散的状态。KDJ和StochRSI数值需结合布林带开口情况进一步判断，目前动能缺乏单一方向的一致性确认。 近端参考价位为R2阻力位0.01959，距离现价仅0.00005。下方第一支撑位于中枢0.0193，距离现价0.00031。远端防守位S1为0.01917，距离现价0.00044；更下方的关键支撑位S2为0.01902，距离现价0.00059。上方暂无近期历史阻力参考。若价格回落至中枢下方，将可能改变短期结构属性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Core DAO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
cVault.finance (CORE) là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm cung cấp một nền tảng an toàn và bền vững cho việc nông nghiệp sản xuất lợi nhuận. Giao thức được xây dựng trên blockchain Ethereum và sử dụng một mô hình kinh tế và lý thuyết trò chơi độc đáo để tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp sản xuất lợi nhuận tự duy trì, có lợi suất cao. Đặc điểm độc đáo của CORE là khả năng cung cấp thanh khoản bị khóa vĩnh viễn, có nghĩa là những người cung cấp thanh khoản không thể rút thanh khoản của họ, tạo ra một môi trường ổn định và dễ dự đoán cho những người nông dân sản xuất lợi nhuận. Token cũng được sử dụng cho việc quản lý, cho phép những người sở hữu quyền bỏ phiếu về các tham số giao thức khác nhau và hướng phát triển tương lai. Số lượng token CORE được cố định ở mức 10,000, không có quy định về việc tạo thêm token.
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Sở hữu Core DAO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Core DAO (CORE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Core là một chuỗi L1 tương thích với EVM. Nó được bảo mật bởi cơ chế đồng thuận mới có tên là “Satoshi Plus”, bảo mật mạng bằng cách sử dụng kết hợp hàm băm khai thác BTC được ủy quyền và bằng chứng cổ phần được ủy quyền. Core cung cấp khả năng kết hợp của chuỗi EVM, với sự phân cấp và bảo mật của Bitcoin. Giải quyết bộ ba bất khả thi của blockchain.
Để hiểu thêm về Core DAO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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