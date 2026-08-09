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Giá Core DAO theo thời gian thực hôm nay là 0.0199 VND. Vốn hoá thị trường của CORE là 24,640,299.033805699763 VND. Theo dõi cập nhật giá CORE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Core DAO theo thời gian thực hôm nay là 0.0199 VND. Vốn hoá thị trường của CORE là 24,640,299.033805699763 VND. Theo dõi cập nhật giá CORE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Core DAO(CORE)

Giá theo thời gian thực 1 CORE sang VND

₫523.1422
₫523.1422₫523.1422
+0.15%1D
VND
Biểu đồ giá Core DAO (CORE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:20:18 (UTC+8)

Giá Core DAO hôm nay

Giá Core DAO (CORE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0199, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CORE sang VND là ₫ 0.0199 mỗi CORE.

Core DAO hiện xếp hạng #527 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 24.64M, với nguồn cung lưu hành 1.24B CORE. Trong vòng 24 giờ qua, CORE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01933 (thấp) đến ₫ 0.02036 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 170,211.728017274462275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 612.91967618594095335.

Về hiệu suất ngắn hạn, CORE biến động -0.90% trong giờ qua và +2.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.34K.

Thông tin thị trường Core DAO (CORE)

No.527

₫ 24.64M
₫ 24.64M₫ 24.64M

₫ 87.34K
₫ 87.34K₫ 87.34K

₫ 41.79M
₫ 41.79M₫ 41.79M

1.24B
1.24B 1.24B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.03528109
2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109

58.96%

0.01%

CORE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Core DAO là ₫ 24.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.34K. Nguồn cung lưu hành của CORE là 1.24B, với tổng nguồn cung là 2093769839.03528109. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 41.79M.

Lịch sử giá Core DAO theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01933
₫ 0.01933₫ 0.01933
Thấp nhất 24H
₫ 0.02036
₫ 0.02036₫ 0.02036
Cao nhất 24H

₫ 0.01933
₫ 0.01933₫ 0.01933

₫ 0.02036
₫ 0.02036₫ 0.02036

₫ 170,211.728017274462275
₫ 170,211.728017274462275₫ 170,211.728017274462275

₫ 612.91967618594095335
₫ 612.91967618594095335₫ 612.91967618594095335

-0.90%

+0.15%

+2.68%

+2.68%

Lịch sử giá theo VND của Core DAO (CORE)

Theo dõi biến động giá của Core DAO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.783538+0.15%
30 ngày₫ -0.00542-21.41%
60 ngày₫ -0.0065-24.63%
90 ngày₫ -0.02289-53.50%
Biến động giá Core DAO hôm nay

Hôm nay, CORE đã biến động ₫ +0.783538 (+0.15%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Core DAO trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00542 (-21.41%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Core DAO trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CORE đã biến động ₫ -0.0065 (-24.63%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Core DAO trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02289 (-53.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Core DAO (CORE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Core DAO.

Phân tích Core DAO

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Core DAO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Core DAO hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CORE: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

CORE_USDT在4小时周期中，当前价格为0.01961，运行于中枢0.0193之上。价格已突破R2阻力位0.01959，进入高位区间。短期均线组合呈现买入信号结构，而枢纽体系显示价格已脱离震荡中心区域，市场正处于超买边缘的结构位置。 MACD指标形成死叉形态，快慢线动能出现背离迹象。RSI读数维持在中性水平。短期均线的买入信号与MACD死叉形成分层结构，但波动率尚未出现显著扩张，多空动能分布呈现较为分散的状态。KDJ和StochRSI数值需结合布林带开口情况进一步判断，目前动能缺乏单一方向的一致性确认。 近端参考价位为R2阻力位0.01959，距离现价仅0.00005。下方第一支撑位于中枢0.0193，距离现价0.00031。远端防守位S1为0.01917，距离现价0.00044；更下方的关键支撑位S2为0.01902，距离现价0.00059。上方暂无近期历史阻力参考。若价格回落至中枢下方，将可能改变短期结构属性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Core DAO?

Giá của Core DAO (CORE) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư
2. Tỷ lệ áp dụng - Mức độ sử dụng blockchain Core và hệ sinh thái DeFi của nó
3. Mối tương quan với Bitcoin - Do Core sử dụng cơ chế đồng thuận Satoshi Plus, kết hợp với hoạt động khai thác Bitcoin
4. Phần thưởng staking - Mức độ tham gia của các validator và lợi suất từ hoạt động staking
5. Các thông báo về đối tác - Những hợp tác chiến lược và tích hợp mới
6. Tin tức về quy định - Các chính sách của chính phủ có ảnh hưởng đến các dự án DeFi và blockchain
7. Tiến bộ kỹ thuật - Các bản nâng cấp mạng lưới và những tính năng mới
8. Khối lượng giao dịch - Mức thanh khoản trên các sàn giao dịch
9. Sự cạnh tranh - Hiệu suất của Core so với các blockchain lớp 1 khác

Tại sao mọi người muốn biết giá Core DAO hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Core DAO (CORE) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư và phân tích thị trường. Các nhà giao dịch cần giá thực tế theo thời gian thực để thực hiện các lệnh mua/bán một cách hiệu quả. Nhà đầu tư theo dõi giá hàng ngày để giám sát hiệu suất của danh mục nắm giữ và tính toán lợi nhuận/thua lỗ. Biến động giá giúp xác định điểm vào/ra hợp lý cho các vị thế.

Dự đoán giá Core DAO

Dự đoán giá Core DAO (CORE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CORE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Core DAO (CORE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Core DAO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Core DAO sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CORE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Core DAO.

Giới thiệu Core DAO

cVault.finance (CORE) là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm cung cấp một nền tảng an toàn và bền vững cho việc nông nghiệp sản xuất lợi nhuận. Giao thức được xây dựng trên blockchain Ethereum và sử dụng một mô hình kinh tế và lý thuyết trò chơi độc đáo để tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp sản xuất lợi nhuận tự duy trì, có lợi suất cao. Đặc điểm độc đáo của CORE là khả năng cung cấp thanh khoản bị khóa vĩnh viễn, có nghĩa là những người cung cấp thanh khoản không thể rút thanh khoản của họ, tạo ra một môi trường ổn định và dễ dự đoán cho những người nông dân sản xuất lợi nhuận. Token cũng được sử dụng cho việc quản lý, cho phép những người sở hữu quyền bỏ phiếu về các tham số giao thức khác nhau và hướng phát triển tương lai. Số lượng token CORE được cố định ở mức 10,000, không có quy định về việc tạo thêm token.

Hướng dẫn mua & đầu tư Core DAO tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Core DAO? Mua CORE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Core DAO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Core DAO (CORE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Core DAO sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Core DAO (CORE)

Bạn có thể làm gì với Core DAO

Sở hữu Core DAO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Core DAO (CORE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Core DAO (CORE) là gì

Core là một chuỗi L1 tương thích với EVM. Nó được bảo mật bởi cơ chế đồng thuận mới có tên là “Satoshi Plus”, bảo mật mạng bằng cách sử dụng kết hợp hàm băm khai thác BTC được ủy quyền và bằng chứng cổ phần được ủy quyền. Core cung cấp khả năng kết hợp của chuỗi EVM, với sự phân cấp và bảo mật của Bitcoin. Giải quyết bộ ba bất khả thi của blockchain.

Nguồn Core DAO

Để hiểu thêm về Core DAO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Core DAO
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBitcoin SidechainsDecentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Core DAO

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:20:18 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Core DAO (CORE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Core DAO

CORE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CORE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CORE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Core DAO (CORE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Core DAO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CORE/USDT
₫525.2474
₫525.2474₫525.2474
+0.70%
4.40M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CORE sang VND

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CORE
CORE
VND
VND

1 CORE = 523.6685 VND