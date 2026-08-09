Giá Core DAO hôm nay

Giá Core DAO (CORE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0199, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CORE sang VND là ₫ 0.0199 mỗi CORE.

Core DAO hiện xếp hạng #527 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 24.64M, với nguồn cung lưu hành 1.24B CORE. Trong vòng 24 giờ qua, CORE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01933 (thấp) đến ₫ 0.02036 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 170,211.728017274462275, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 612.91967618594095335.

Về hiệu suất ngắn hạn, CORE biến động -0.90% trong giờ qua và +2.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 87.34K.

Thông tin thị trường Core DAO (CORE)

Xếp hạng No.527 Vốn hóa thị trường ₫ 24.64M₫ 24.64M ₫ 24.64M Khối lượng (24H) ₫ 87.34K₫ 87.34K ₫ 87.34K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 41.79M₫ 41.79M ₫ 41.79M Nguồn cung lưu thông 1.24B 1.24B 1.24B Nguồn cung tối đa 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Tổng cung 2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109 2,093,769,839.03528109 Tỷ lệ lưu hành 58.96% Thị phần 0.01% Blockchain công khai CORE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Core DAO là ₫ 24.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 87.34K. Nguồn cung lưu hành của CORE là 1.24B, với tổng nguồn cung là 2093769839.03528109. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 41.79M.