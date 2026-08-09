Giá Echelon hôm nay

Giá Echelon (ECHELON) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06492, biến động 3.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ECHELON sang VND là ₫ 0.06492 mỗi ECHELON.

Echelon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ECHELON. Trong vòng 24 giờ qua, ECHELON được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.06275 (thấp) đến ₫ 0.07065 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ECHELON biến động +2.10% trong giờ qua và +7.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.21K.

Thông tin thị trường Echelon (ECHELON)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 82.21K₫ 82.21K ₫ 82.21K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.49M₫ 6.49M ₫ 6.49M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai APTOS

Vốn hoá thị trường hiện tại của Echelon là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.21K. Nguồn cung lưu hành của ECHELON là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.49M.