Giá Gram hôm nay

Giá Gram (GRM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0007895, biến động 5.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GRM sang VND là ₫ 0.0007895 mỗi GRM.

Gram hiện xếp hạng #3991 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 GRM. Trong vòng 24 giờ qua, GRM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0006897 (thấp) đến ₫ 0.0008407 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,935.29121662000573060, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.1037668237440.

Về hiệu suất ngắn hạn, GRM biến động -2.05% trong giờ qua và -12.37% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.99K.

Thông tin thị trường Gram (GRM)

Xếp hạng No.3991 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 57.99K₫ 57.99K ₫ 57.99K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.95M₫ 3.95M ₫ 3.95M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Tổng cung 2,456,041,797 2,456,041,797 2,456,041,797 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai TONCOIN

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gram là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.99K. Nguồn cung lưu hành của GRM là 0.00, với tổng nguồn cung là 2456041797. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.95M.