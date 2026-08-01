Giá USAD hôm nay

Giá USAD (USAD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0457, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USAD sang VND là ₫ 1.0457 mỗi USAD.

USAD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- USAD. Trong vòng 24 giờ qua, USAD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.0457 (thấp) đến ₫ 1.0457 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, USAD biến động 0.00% trong giờ qua và +5.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 0.00.

Thông tin thị trường USAD (USAD)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai ALEO

Vốn hoá thị trường hiện tại của USAD là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 0.00. Nguồn cung lưu hành của USAD là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.