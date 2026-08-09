Giá Juventus hôm nay

Giá Juventus (JUV) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3193, biến động 0.82% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JUV sang VND là ₫ 0.3193 mỗi JUV.

Juventus hiện xếp hạng #1183 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 4.99M, với nguồn cung lưu hành 15.61M JUV. Trong vòng 24 giờ qua, JUV được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3142 (thấp) đến ₫ 0.3223 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,002,742.30761775, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 8,354.8228921211280710.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUV biến động -0.78% trong giờ qua và +2.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.96K.

Thông tin thị trường Juventus (JUV)

Xếp hạng No.1183 Vốn hóa thị trường ₫ 4.99M₫ 4.99M ₫ 4.99M Khối lượng (24H) ₫ 56.96K₫ 56.96K ₫ 56.96K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.37M₫ 6.37M ₫ 6.37M Nguồn cung lưu thông 15.61M 15.61M 15.61M Nguồn cung tối đa 19,956,000 19,956,000 19,956,000 Tổng cung 19,956,000 19,956,000 19,956,000 Tỷ lệ lưu hành 78.23% Blockchain công khai CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của Juventus là ₫ 4.99M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.96K. Nguồn cung lưu hành của JUV là 15.61M, với tổng nguồn cung là 19956000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.37M.