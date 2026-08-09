Giá COP hôm nay

Giá COP (COP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0002897, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COP sang VND là ₫ 0.0002897 mỗi COP.

COP hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- COP. Trong vòng 24 giờ qua, COP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002872 (thấp) đến ₫ 0.0002898 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, COP biến động +0.38% trong giờ qua và +0.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.35K.

Thông tin thị trường COP (COP)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 55.35K₫ 55.35K ₫ 55.35K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của COP là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.35K. Nguồn cung lưu hành của COP là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.