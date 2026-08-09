Giá Kava Labs hôm nay

Giá Kava Labs (KAVA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0411, biến động 0.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAVA sang VND là ₫ 0.0411 mỗi KAVA.

Kava Labs hiện xếp hạng #411 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.51M, với nguồn cung lưu hành 1.08B KAVA. Trong vòng 24 giờ qua, KAVA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04043 (thấp) đến ₫ 0.04156 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 241,904.05897630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 781.77431229325873895.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAVA biến động +0.26% trong giờ qua và +0.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.67K.

Thông tin thị trường Kava Labs (KAVA)

Xếp hạng No.411 Vốn hóa thị trường ₫ 44.51M₫ 44.51M ₫ 44.51M Khối lượng (24H) ₫ 57.67K₫ 57.67K ₫ 57.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 44.51M₫ 44.51M ₫ 44.51M Nguồn cung lưu thông 1.08B 1.08B 1.08B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 1,082,847,016 1,082,847,016 1,082,847,016 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2019-10-23 00:00:00 Giá phát hành ₫ 12,104.90₫ 12,104.90 ₫ 12,104.90 Blockchain công khai KAVA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kava Labs là ₫ 44.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.67K. Nguồn cung lưu hành của KAVA là 1.08B, với tổng nguồn cung là 1082847016. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.51M.