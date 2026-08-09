Giá Kava Labs(KAVA)
Giá Kava Labs (KAVA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0411, biến động 0.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAVA sang VND là ₫ 0.0411 mỗi KAVA.
Kava Labs hiện xếp hạng #411 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.51M, với nguồn cung lưu hành 1.08B KAVA. Trong vòng 24 giờ qua, KAVA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04043 (thấp) đến ₫ 0.04156 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 241,904.05897630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 781.77431229325873895.
Về hiệu suất ngắn hạn, KAVA biến động +0.26% trong giờ qua và +0.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.67K.
No.411
0.01%
2019-10-23 00:00:00
KAVA
Vốn hoá thị trường hiện tại của Kava Labs là ₫ 44.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.67K. Nguồn cung lưu hành của KAVA là 1.08B, với tổng nguồn cung là 1082847016. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.51M.
+0.26%
+0.58%
+0.68%
+0.68%
Theo dõi biến động giá của Kava Labs trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +6.2367963
|+0.58%
|30 ngày
|₫ -0.0039
|-8.67%
|60 ngày
|₫ -0.00189
|-4.40%
|90 ngày
|₫ -0.02631
|-39.03%
Hôm nay, KAVA đã biến động ₫ +6.2367963 (+0.58%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0039 (-8.67%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KAVA đã biến động ₫ -0.00189 (-4.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02631 (-39.03%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Kava Labs (KAVA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Kava Labs.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Kava Labs. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường KAVA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
KAVA_USDT在4小时周期内运行于0.04068中枢上方，现价0.04071紧贴枢纽位。价格处于S1与R1构成的窄幅区间核心，多空双方在此位置达成短暂平衡。均线系统呈现多头排列，短期买盘力量略占上风，整体结构维持震荡整理态势。 MACD指标形成金叉，快慢线向上发散，显示短期动能正向积累。MA与EMA组均发出买入信号，趋势方向保持一致。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值，表明当前波动率平稳。动能分布集中，快慢指标同向运行，市场缺乏剧烈单边突破的即时驱动力。 上方第一阻力位于0.04087，距离现价约0.4%；第二阻力位于0.04116，距离现价约1.1%。下方第一支撑位于0.04039，距离现价约0.8%；第二支撑位于0.04020，距离现价约1.2%。近端价位密集，远端空间有限，交易活动需围绕上述关键点位展开观察。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Kava Labs có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Kava (KAVA) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) cung cấp stablecoins và cho vay phi tập trung dựa trên nhiều loại tài sản mã hóa khác nhau. Được xây dựng trên mạng lưới Cosmos, nó sử dụng mô hình token kép, với KAVA là token quản trị và staking gốc, và USDX là stablecoin của nó. Chức năng chính của nền tảng là cho phép người dùng thế chấp tài sản mã hóa của họ đổi lấy stablecoin của nó, có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động tài chính khác nhau. Kava hoạt động trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), và mô hình quản trị của nó cho phép những người sở hữu KAVA bỏ phiếu về các tham số quan trọng của nền tảng, góp phần vào tính phi tập trung của nó. Hệ sinh thái của nó được thiết kế để hỗ trợ một loạt các ứng dụng và dịch vụ DeFi, thúc đẩy khả năng tương tác và mở rộng trong không gian tài chính mã hóa.
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Kava là một nền tảng tài chính phi tập trung đa chuỗi cung cấp các khoản vay thế chấp và dịch vụ tiền tệ ổn định cho các tài sản kỹ thuật số chính thống (BTC, XRP, BNB, ATOM, v.v.). Kava hiện được hỗ trợ bởi hơn 100 công ty trên khắp thế giới, bao gồm các quỹ tiền tệ kỹ thuật số nổi tiếng và các dự án blockchain như Ripple và Cosmos. Nền tảng Kava hỗ trợ hai loại mã thông báo: KAVA là mã thông báo vốn chủ sở hữu và quản trị của nền tảng và các chức năng của nó bao gồm đảm bảo an ninh mạng và bỏ phiếu quản trị; USDX là một loại tiền tệ ổn định do nền tảng phát hành dựa trên tài sản thế chấp kỹ thuật số.
Để hiểu thêm về Kava Labs, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
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