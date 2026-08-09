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Giá Kava Labs theo thời gian thực hôm nay là 0.0411 VND. Vốn hoá thị trường của KAVA là 44,505,012.3576 VND. Theo dõi cập nhật giá KAVA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Kava Labs theo thời gian thực hôm nay là 0.0411 VND. Vốn hoá thị trường của KAVA là 44,505,012.3576 VND. Theo dõi cập nhật giá KAVA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Kava Labs(KAVA)

Giá theo thời gian thực 1 KAVA sang VND

₫1,081.5465
₫1,081.5465₫1,081.5465
+0.58%1D
VND
Biểu đồ giá Kava Labs (KAVA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:25:53 (UTC+8)

Giá Kava Labs hôm nay

Giá Kava Labs (KAVA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0411, biến động 0.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAVA sang VND là ₫ 0.0411 mỗi KAVA.

Kava Labs hiện xếp hạng #411 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.51M, với nguồn cung lưu hành 1.08B KAVA. Trong vòng 24 giờ qua, KAVA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04043 (thấp) đến ₫ 0.04156 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 241,904.05897630, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 781.77431229325873895.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAVA biến động +0.26% trong giờ qua và +0.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.67K.

Thông tin thị trường Kava Labs (KAVA)

No.411

₫ 44.51M
₫ 44.51M₫ 44.51M

₫ 57.67K
₫ 57.67K₫ 57.67K

₫ 44.51M
₫ 44.51M₫ 44.51M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,847,016
1,082,847,016 1,082,847,016

0.01%

2019-10-23 00:00:00

₫ 12,104.90
₫ 12,104.90₫ 12,104.90

KAVA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kava Labs là ₫ 44.51M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.67K. Nguồn cung lưu hành của KAVA là 1.08B, với tổng nguồn cung là 1082847016. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 44.51M.

Lịch sử giá Kava Labs theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04043
₫ 0.04043₫ 0.04043
Thấp nhất 24H
₫ 0.04156
₫ 0.04156₫ 0.04156
Cao nhất 24H

₫ 0.04043
₫ 0.04043₫ 0.04043

₫ 0.04156
₫ 0.04156₫ 0.04156

₫ 241,904.05897630
₫ 241,904.05897630₫ 241,904.05897630

₫ 781.77431229325873895
₫ 781.77431229325873895₫ 781.77431229325873895

+0.26%

+0.58%

+0.68%

+0.68%

Lịch sử giá theo VND của Kava Labs (KAVA)

Theo dõi biến động giá của Kava Labs trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +6.2367963+0.58%
30 ngày₫ -0.0039-8.67%
60 ngày₫ -0.00189-4.40%
90 ngày₫ -0.02631-39.03%
Biến động giá Kava Labs hôm nay

Hôm nay, KAVA đã biến động ₫ +6.2367963 (+0.58%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Kava Labs trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0039 (-8.67%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Kava Labs trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KAVA đã biến động ₫ -0.00189 (-4.40%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Kava Labs trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02631 (-39.03%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Kava Labs (KAVA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Kava Labs.

Phân tích Kava Labs

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Kava Labs. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Kava Labs hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường KAVA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

KAVA_USDT在4小时周期内运行于0.04068中枢上方，现价0.04071紧贴枢纽位。价格处于S1与R1构成的窄幅区间核心，多空双方在此位置达成短暂平衡。均线系统呈现多头排列，短期买盘力量略占上风，整体结构维持震荡整理态势。 MACD指标形成金叉，快慢线向上发散，显示短期动能正向积累。MA与EMA组均发出买入信号，趋势方向保持一致。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值，表明当前波动率平稳。动能分布集中，快慢指标同向运行，市场缺乏剧烈单边突破的即时驱动力。 上方第一阻力位于0.04087，距离现价约0.4%；第二阻力位于0.04116，距离现价约1.1%。下方第一支撑位于0.04039，距离现价约0.8%；第二支撑位于0.04020，距离现价约1.2%。近端价位密集，远端空间有限，交易活动需围绕上述关键点位展开观察。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Kava Labs?

Giá KAVA bị ảnh hưởng bởi: Tỷ lệ áp dụng DeFi, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong hệ sinh thái Kava, các phát triển của mạng Cosmos, tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các giao thức DeFi, các mối quan hệ đối tác với các dự án blockchain khác, phần thưởng staking và cơ chế tokenomics, tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa, cũng như sự cạnh tranh từ các nền tảng DeFi khác như Aave và Compound.

Tại sao mọi người muốn biết giá Kava Labs hôm nay?

Mọi người muốn biết giá KAVA hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, căn chỉnh thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá xu hướng thị trường và xem xét các cơ hội đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà giao dịch tận dụng tốt nhất sự biến động của thị trường và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Kava Labs

Dự đoán giá Kava Labs (KAVA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của KAVA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Kava Labs (KAVA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Kava Labs có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Kava Labs sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá KAVA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Kava Labs.

Giới thiệu Kava Labs

Kava (KAVA) là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) cung cấp stablecoins và cho vay phi tập trung dựa trên nhiều loại tài sản mã hóa khác nhau. Được xây dựng trên mạng lưới Cosmos, nó sử dụng mô hình token kép, với KAVA là token quản trị và staking gốc, và USDX là stablecoin của nó. Chức năng chính của nền tảng là cho phép người dùng thế chấp tài sản mã hóa của họ đổi lấy stablecoin của nó, có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động tài chính khác nhau. Kava hoạt động trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS), và mô hình quản trị của nó cho phép những người sở hữu KAVA bỏ phiếu về các tham số quan trọng của nền tảng, góp phần vào tính phi tập trung của nó. Hệ sinh thái của nó được thiết kế để hỗ trợ một loạt các ứng dụng và dịch vụ DeFi, thúc đẩy khả năng tương tác và mở rộng trong không gian tài chính mã hóa.

Hướng dẫn mua & đầu tư Kava Labs tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Kava Labs? Mua KAVA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Kava Labs. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Kava Labs (KAVA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Kava Labs sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Kava Labs (KAVA)

Bạn có thể làm gì với Kava Labs

Sở hữu Kava Labs mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Kava Labs (KAVA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Kava Labs (KAVA) là gì

Kava là một nền tảng tài chính phi tập trung đa chuỗi cung cấp các khoản vay thế chấp và dịch vụ tiền tệ ổn định cho các tài sản kỹ thuật số chính thống (BTC, XRP, BNB, ATOM, v.v.). Kava hiện được hỗ trợ bởi hơn 100 công ty trên khắp thế giới, bao gồm các quỹ tiền tệ kỹ thuật số nổi tiếng và các dự án blockchain như Ripple và Cosmos. Nền tảng Kava hỗ trợ hai loại mã thông báo: KAVA là mã thông báo vốn chủ sở hữu và quản trị của nền tảng và các chức năng của nó bao gồm đảm bảo an ninh mạng và bỏ phiếu quản trị; USDX là một loại tiền tệ ổn định do nền tảng phát hành dựa trên tài sản thế chấp kỹ thuật số.

Nguồn Kava Labs

Để hiểu thêm về Kava Labs, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Kava Labs
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Kava Labs

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:25:53 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Kava Labs (KAVA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Kava Labs

KAVA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short KAVA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch KAVA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Kava Labs (KAVA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Kava Labs theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
KAVA/USDT
₫1,081.5465
₫1,081.5465₫1,081.5465
+0.61%
1.42M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán KAVA sang VND

Số lượng

KAVA
KAVA
VND
VND

1 KAVA = 1,081.5465 VND