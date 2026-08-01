Giá Xphere hôm nay

Giá Xphere (XP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.016072, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XP sang VND là ₫ 0.016072 mỗi XP.

Xphere hiện xếp hạng #295 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 44.69M, với nguồn cung lưu hành 2.78B XP. Trong vòng 24 giờ qua, XP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.016011 (thấp) đến ₫ 0.016914 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,103.46366778276136830, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 81.41833072113993295.

Về hiệu suất ngắn hạn, XP biến động -0.05% trong giờ qua và +1.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 68.37K.

Thông tin thị trường Xphere (XP)

Xếp hạng No.295 Vốn hóa thị trường ₫ 44.69M₫ 44.69M ₫ 44.69M Khối lượng (24H) ₫ 68.37K₫ 68.37K ₫ 68.37K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 88.40M₫ 88.40M ₫ 88.40M Nguồn cung lưu thông 2.78B 2.78B 2.78B Nguồn cung tối đa 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 Tổng cung 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 Tỷ lệ lưu hành 50.55% Blockchain công khai XPHERE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xphere là ₫ 44.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 68.37K. Nguồn cung lưu hành của XP là 2.78B, với tổng nguồn cung là 2780632613.20795893. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 88.40M.