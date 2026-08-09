Giá Kaizen Finance hôm nay

Giá Kaizen Finance (KZEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0002351, biến động 0.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KZEN sang VND là ₫ 0.0002351 mỗi KZEN.

Kaizen Finance hiện xếp hạng #2722 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 100.80K, với nguồn cung lưu hành 428.76M KZEN. Trong vòng 24 giờ qua, KZEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002339 (thấp) đến ₫ 0.0002363 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,882.1400200201092930, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 7.9647794373588890.

Về hiệu suất ngắn hạn, KZEN biến động -0.47% trong giờ qua và +0.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 6.87K.

Thông tin thị trường Kaizen Finance (KZEN)

Xếp hạng No.2722 Vốn hóa thị trường ₫ 100.80K₫ 100.80K ₫ 100.80K Khối lượng (24H) ₫ 6.87K₫ 6.87K ₫ 6.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 235.10K₫ 235.10K ₫ 235.10K Nguồn cung lưu thông 428.76M 428.76M 428.76M Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kaizen Finance là ₫ 100.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 6.87K. Nguồn cung lưu hành của KZEN là 428.76M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 235.10K.